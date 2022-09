De faux référendums en Ukraine ouvrent la voie à l’annexion et à l’escalade

Cela, selon les analystes, pourrait marquer un point dangereux dans la guerre pour l’Ukraine avec la possibilité que la Russie puisse se tourner vers des armes non conventionnelles, même des armes nucléaires, pour “défendre” ce qu’elle dira alors être son territoire et ses citoyens.

Pas plus tard que mardi, l’allié de Poutine et l’ancien président Dmitri Medvedev a écrit sur Telegram que la Russie avait le “droit” d’utiliser des armes nucléaires “si une agression avec l’utilisation d’armes conventionnelles menace l’existence même de notre État”.

Le président russe Vladimir Poutine (C), accompagné du ministre de la Défense Sergueï Choïgou (L) et Valery Gerasimov, le chef de l’état-major russe, supervise les exercices militaires ‘Vostok-2022’ au terrain d’entraînement Sergeevskyi à l’extérieur de la ville d’Ussouriisk sur le Extrême-Orient russe le 6 septembre 2022.

Medvedev a une fois de plus répété le faux mantra de Moscou selon lequel l’Ukraine était contrôlée par les pays de l’OTAN et a déclaré “nous ferons tout pour empêcher l’apparition d’armes nucléaires chez nos voisins hostiles”, ajoutant qu'”ils comprennent que si la menace contre la Russie dépasse le danger établi limite, nous devrons réagir.”

Les référendums, largement qualifiés de « simulacre » par la communauté internationale, sont considérés comme ayant servi de prétexte à la Russie pour annexer les régions occupées de Kherson et de Zaporizhzhia dans le sud et les « républiques » séparatistes pro-russes à Louhansk et Donetsk dans l’est. Ukraine. Les régions représentent environ 15 % du territoire ukrainien.

Les résultats des référendums, dans lesquels des mesures coercitives et les pratiques électorales illégales étaient répandues (les responsables électoraux auraient fait du porte-à-porte pour forcer et recueillir des votes), a montré qu’entre 87 % et 99 % des habitants de ces régions avaient voté pour l’adhésion à la Fédération de Russie. Les résultats sont largement considérés comme truqués et l’Ukraine et ses alliés occidentaux ont dénoncé les votes et refusent de les reconnaître.

Dans un communiqué mercredi, le ministère ukrainien des Affaires étrangères a déclaré que « forcer les habitants de ces territoires à remplir des papiers avec le canon d’une arme est un autre crime russe au cours de son agression contre l’Ukraine » et a déclaré que les régions occupées restaient le territoire souverain de l’Ukraine.

Appelant la communauté internationale à condamner le dernier acte d’agression de la Russie et à frapper immédiatement Moscou avec de nouvelles sanctions dans le but d’arrêter l’annexion, le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba dit sur Facebook que “vous ne pouvez pas arrêter l’annexion avec des mots de profonde préoccupation et des sanctions personnelles – des mesures sérieuses sont nécessaires”.

De son côté, la Russie dit vouloir simplement “protéger” les citoyens russes et les Russes de souche vivant dans les régions occupées – ayant elle-même mis en place un processus de “russification” des zones occupées ou séparatistes avec la remise de passeports russes et la promotion de la culture russe et l’éducation.

Mardi, l’ambassadeur de Russie à l’ONU, Vasily Nebenzya, a déclaré que la Russie “apporterait la paix” dans le Donbass et investirait et développerait la région et d’autres territoires, comme il a affirmé que la Russie l’avait fait en Crimée (qui a également été annexée en 2014 après un référendum falsifié).