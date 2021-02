De faux rassemblements de Poutine ont éclaté dans tout le pays

Ils venaient de tous les horizons – ambulanciers, footballeurs, métallurgistes et étudiants – pour défiler dans une immense colonne pour leur chef, Vladimir Poutine.

Du moins, c’est ce que cela semblait.

Une nouvelle vidéo élégante montrant des jeunes et des moins jeunes se rassemblant sous le nom du dirigeant russe a été révélée comme l’un des nombreux faux rassemblements concoctés par le Kremlin.

Battu par les manifestations de soutien au chef de l’opposition Alexei Navalny qui ont balayé le pays, le gouvernement de M. Poutine semble désespéré de prouver que sa popularité est indemne dans une série de manifestations douteuses.

A Volgograd, anciennement Stalingrad, où l’une des vidéos a été tournée, la foule se rassemble après avoir quitté leurs lieux de travail et terrains de football pour flasher les torches sur leurs téléphones sur le site de l’une des batailles les plus sanglantes de la Seconde Guerre mondiale. Le clip, partagé par des députés locaux de la Russie unie de M. Poutine, est enveloppé d’une sangle sur l’écran: «Nous sommes avec vous, Vladimir Vladimirovitch!».

Mais peu de temps après la diffusion de la vidéo, deux enseignants de Volgograd ont déclaré avoir été incités à y assister. «Nous pensions que nous étions là pour Stalingrad, mais il s’est avéré que nous étions là pour Poutine. Ils se sont apparemment sentis trop gênés pour nous le dire », a déclaré l’un d’eux.

L’arrestation et l’emprisonnement d’Alexei Navalny, le chef de l’opposition russe, le mois dernier, ont déclenché la plus grande vague de manifestations dans tout le pays depuis une décennie.

Des dizaines de milliers de personnes étaient dans les rues de plus de 100 villes et villages pendant deux week-ends consécutifs, scandant «Poutine est un voleur», en clin d’œil à la dernière enquête de M. Navalny sur le prétendu palais du président sur la côte de la mer Noire.

Plus de 11 000 personnes ont été détenues en moins de trois semaines dans toute la Russie pour avoir participé à des «rassemblements non autorisés», mais le Kremlin a qualifié les manifestations «d’insignifiantes».

Les manifestations ont poussé certains responsables du Kremlin à l’action, mais les vidéos pro-Poutine ne reflètent qu’une tentative timide de contrer le message de l’opposition, a déclaré Tatyana Stanovaya, un analyste russe.

La plupart des vidéos flashmob de Poutine invitent au ridicule – et M. Stanovaya ne le voit pas comme un véritable effort pour convaincre qui que ce soit d’autre que M. Poutine lui-même du soutien écrasant des gens à son égard:

« Poutine est le principal public cible ici: son administration lui montrera les vidéos pour prouver que les gens descendent volontiers dans la rue pour son soutien », a-t-elle déclaré au Sunday Telegraph.

À Moscou, des étudiants de l’Université de droit de l’État de Moscou Kutafin ont été invités à apparaître dans un clip faisant l’éloge du vaccin russe contre le coronavirus pour découvrir qu’ils étaient censés agiter des drapeaux russes et chanter des versets en faveur de M. Poutine.

« C’était tout simplement absurde: ma mâchoire est tombée de la façon effrontée et trompeuse de tout cela », a déclaré au Telegraph l’un des étudiants invités au tournage.

L’idée originale de démontrer le soutien public au président s’est clairement retournée contre lui, car le

«Très peu de jeunes soutiennent Poutine, et cela ne va pas aider», a déclaré un autre étudiant.

«Vous vous promenez dans l’université et vous voyez des gens regarder cette vidéo: tout le monde rit aux éclats.»

Les autorités de la région riche en pétrole du Tatarstan ont opté pour une propagande plus discrète et ont invité un célèbre pilote de rallye raid russe à participer à une vidéo d’aspect professionnel où trois camions dérapent sur un champ enneigé avant les mots «Poutine Team» apparaissent dans la neige.

La vidéo publiée sur le compte Instagram du gouverneur local a attiré un barrage de commentaires négatifs, résumés en grande partie en une seule réponse: « Cette vidéo est géniale tant que vous ne regardez pas la fin. »

Toutes les villes où les vidéos pro-Poutine ont été tournées ont connu d’importants rassemblements de l’opposition le mois dernier.

À Barnaoul, une ville de Sibérie où une manifestation pro-Navalny le 23 janvier a été décrite comme le plus grand rassemblement politique de la ville en 15 ans, une usine chimique a diffusé une vidéo dans laquelle les travailleurs chantent une chanson pop patriotique avant de se rendre au plancher de l’usine, drapeaux blanc-bleu-rouge à la main et masques assortis sur le visage, pour scander « Russie, Russie, il y a tellement de force et de pouvoir dans ce mot! »

La Russie n’a pas vu cette explosion soudaine d’affection publique pour le président Poutine depuis 2012, alors qu’il se présentait aux élections au milieu de grandes manifestations de l’opposition qui ont été stimulées par des informations faisant état d’un trucage généralisé des votes.

L’enquête de la semaine dernière par le Centre Levada, le seul sondeur indépendant de Russie, a montré que 43% des Russes pensent que les gens ont protesté en janvier à cause du «mécontentement croissant face à la situation dans le pays» et pas beaucoup à cause de l’arrestation de M. Navalny en tant que tel.

Levada a également souligné le nombre le plus élevé de personnes depuis 1998 qui s’attendaient à ce que les manifestations se développent davantage alors que le nombre de ceux qui souhaitent se rallier est encore relativement faible.