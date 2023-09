De faux messages affirment que le référendum Voice est « nécessaire pour transformer l’Australie en république »

Des experts juridiques et politiques ont rejeté une fausse affirmation selon laquelle le prochain référendum sur les droits des autochtones en Australie ferait partie d’une « poussée secrète » visant à créer une république totalitaire approuvée par les Nations Unies. Les publications sur les réseaux sociaux attribuent ce projet à une déclaration fabriquée de toutes pièces qui aurait été faite par l’ancien chef du Parti travailliste Kim Beazley au Parlement il y a plusieurs décennies, mais il n’y a aucune trace de ces remarques.

La revendication a été partagée ici sur Facebook dans un groupe de 6 500 membres le 31 août 2023.

Le message indique que le Parti travailliste australien n’a pas fait preuve de transparence quant au véritable objectif de la réunion du 14 octobre. référendum qui demandera aux électeurs de décider si les Australiens autochtones devraient avoir une « voix » institutionnelle dans l’élaboration des politiques nationales.

Il poursuit en affirmant que l’ancien chef du Parti travailliste Kim Beazley avait révélé un plan au Parlement en 1990 en répondant à une question du défunt sénateur Jean Bouton sur la question de savoir si l’Australie devrait devenir une république (liens archivés ici et ici).

Selon le message, Beazley aurait répondu : « Les Nations Unies ont donné au gouvernement fédéral un mandat de propriété des logements, des fermes, des propriétés et des entreprises sous le contrôle du gouvernement une fois que la république aura été proclamée. »

Le message s’inspire du débat sur la question de savoir si l’Australie – actuellement une monarchie constitutionnelle dont le monarque britannique est le chef d’État – devrait devenir une république dirigée par un président.

Il prétend qu’une république ne peut pas être établie en Australie pour le moment car la population autochtone n’a pas de « contrats » avec le gouvernement fédéral, ce qui bouleverse la « poussée secrète du gouvernement en faveur d’une république totalitaire ».

Capture d'écran du faux message, prise le 22 septembre 2023

De fausses allégations similaires ont été partagées près de 100 fois sur Facebook ici et ici.

D’autres versions du réclamer lier le référendum Voice à la théorie du complot de l’Agenda 2030, qui suggère que l’ONU vise à créer un « gouvernement mondial » dystopique, démystifiée par l’AFP ici.

Mais ces affirmations sont fausses : l’Australie peut devenir une république par référendum sans inclure les peuples autochtones dans la constitution et Beazley n’a jamais déclaré que l’ONU avait donné un mandat sur la question.

Devis fabriqué

Un porte-parole de Beazley, qui préside désormais le Mémorial australien de la guerre, a déclaré le 19 septembre à l’AFP que l’ancien leader travailliste « n’avait pas eu une telle discussion et n’avait jamais exprimé une telle opinion ».

L’AFP a examiné les documents parlementaires australiens et a découvert que Beazley n’avait mentionné l’ONU qu’à quatre reprises en 1990, l’année où les faux messages prétendaient qu’il avait fait ces commentaires.

À trois reprises sur quatre, il a parlé de la guerre du Golfe et la dernière fois, il s’agissait de déposer des documents, des dossiers ici, ici, ici et ici show (liens archivés ici, ici, ici et ici).

John Warhurst, professeur émérite de sciences politiques à l’Université nationale australienne de Canberra, a déclaré le 18 septembre à l’AFP que « la citation ressemble à un faux total ».

Beazley était membre de la Chambre des représentants et Button sénateur à l’époque, siégeant dans des chambres distinctes du Parlement et n’auraient pas pu se poser de questions, a déclaré Warhurst.

Aucun « contrat » requis

Devenir une république n’était « pas vraiment un problème en 1990 », a déclaré Warhurst, qui a présidé le Mouvement républicain australien de 2002 à 2005.

«L’Australie peut devenir une république à tout moment grâce au même processus référendaire que celui de Voice.« , a-t-il déclaré le 18 septembre. « Aucun ‘contrat’ avec les Australiens autochtones n’est requis. »

Il a rejeté l’affirmation selon laquelle l’ONU pourrait confier un mandat au gouvernement australien, affirmant qu’il n’avait « aucun rôle de ce type ».

George Williams, expert en droit constitutionnel à l’Université de Nouvelle-Galles du Sud, a également déclaré qu’il n’était pas nécessaire d’obtenir l’approbation ou des contrats des autochtones pour que l’Australie devienne une république.

« La seule condition pour devenir une république est que le peuple australien, votant lors d’un référendum, accepte de modifier la Constitution », a-t-il déclaré le 25 septembre.

Selon le Commission électorale australienne (AEC)un projet de loi doit d’abord être adopté par les deux chambres du Parlement avant de pouvoir déclencher un référendum (lien archivé). Un vote doit avoir lieu entre deux et six mois après l’adoption du projet de loi.

« C’est la méthode utilisée en 1999, mais elle a échoué lorsqu’une majorité d’Australiens et une majorité d’Etats n’ont pas soutenu la proposition », a déclaré Williams.

L’ensemble du processus du référendum de 1999 est enregistré sur le site de l’AEC iciqui ne mentionne aucune approbation autochtone (lien archivé).

L’AFP a déjà démenti les fausses allégations concernant le référendum Voice ici, ici et ici.