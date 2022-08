De faux kits de test rapide COVID vendus en Ontario, prévient Santé Canada

Santé Canada met en garde le public contre les trousses de test rapide d’antigène contrefaites après que plusieurs ont été vendues en Ontario.

Dans un avis publié vendredi, l’agence fédérale de la santé a déclaré que les produits contrefaits ressemblaient aux kits de test de raid antigénique Rapid Response COVID-19 de BTNX Inc. en couleur et en lettrage.

Santé Canada a déclaré que les faux kits étaient vendus en ligne par Healthful Plus, qui n’avait pas la licence requise pour importer, distribuer ou vendre des dispositifs médicaux dans le pays.

Les faux kits de test portaient également l’identifiant d’appareil de BTNX « COV-19C25 ».

Santé Canada a déclaré que les trousses contrefaites portaient une étiquette sur le devant indiquant « Health Advance Inc ». au lieu de BTNX. Ils ont également une étiquette avec Health Advance en tant que “Distributeur canadien officiel” et un texte indiquant “Approuvé par Santé Canada”.

“La sécurité et l’efficacité de ces kits contrefaits n’ont pas été évaluées par Santé Canada”, indique l’avis, ajoutant que l’agence a contacté BTNX et confirmé que ces kits sont faux.

“Sur la base des informations à ce jour, le problème semble être limité à un fabricant, Health Advance Inc., et à un distributeur, Healthful Plus. Health Advance Inc. semble ne plus fabriquer de dispositifs médicaux et le site Web de Healthful Plus a été supprimé et le l’entreprise semble ne plus être en activité.”

Santé Canada a déclaré que la personne qui avait acheté les produits avait confirmé que les kits étaient destinés à un usage personnel et que les 435 boîtes des kits de test de 25 paquets avaient été envoyées à l’agence pour un suivi de conformité.

“Heath Canada informe les provinces et les territoires de ce problème, ainsi que les titulaires de licence d’établissement d’instruments médicaux, leur conseillant de ne pas acheter auprès des deux sociétés ou de distribuer davantage”, indique l’avis.

Santé Canada a noté qu’il n’y a aucune preuve suggérant que des trousses contrefaites ont été distribuées ailleurs au pays.

Ceux qui ont acheté des kits de test auprès de Health Advance Inc. ou de Healthful Plus sont priés de ne pas les utiliser, de les jeter et de les signaler à l’agence.

Ils peuvent également le signaler à BTNX Inc. en appelant sans frais au 1-888-339-9964 ou en envoyant un e-mail à [email protected] avec la ligne d’objet “Suspected Counterfeit BTNX Tests”.