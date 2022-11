De faux fans ? Non. De fausses chemises ? Oui: les travailleurs migrants du Qatar profitent de la Coupe du monde à bon marché

Les supporters argentins célèbrent après le match de football du groupe C de la Coupe du monde Qatar 2022 entre l’Argentine et le Mexique. (Photo de MANAN VATSYAYANA / AFP)

Shafeeq Saqafi a payé trois dollars pour le maillot argentin qu’il portait fièrement lorsqu’il était assis avec 15 000 autres travailleurs migrants dans un coin caché de Doha pour regarder l’équipe de Lionel Messi sauver leur Coupe du monde.

Le but de Messi lors de la victoire 2-0 contre le Mexique a fait se lever la plus grande foule vue au stade Asian Town et Saqafi s’est cogné la poitrine de joie.

Saqafi et ses amis se hérissent des suggestions des médias européens selon lesquels ils sont de “faux fans”, mais reconnaissent volontiers qu’ils achètent des maillots d’équipe contrefaits pour 3 dollars ou moins, au lieu des 90 dollars du kit officiel.

“Je ne pouvais pas me permettre de faire imprimer les lettres au dos, mais la chemise était quelque chose que je voulais vraiment”, a déclaré l’employé de l’hôtel de 32 ans qui gagne un peu plus de 400 dollars par mois et en renvoie plus de la moitié à son famille au Bangladesh.

Saqafi est l’un des 2,5 millions de travailleurs étrangers qui ont été à la base du miracle économique du Qatar – aidant à pomper du pétrole et du gaz, à construire ses stades et infrastructures de la Coupe du monde et à doter en personnel les dizaines de nouveaux hôtels qui ont ouvert au cours des cinq dernières années.

Des groupes de défense des droits affirment que les travailleurs ont été massivement maltraités.

Le Qatar souligne en réponse l’augmentation des normes de sécurité et des protections salariales dans les usines et sur les chantiers extérieurs, et la réduction des heures de travail pendant l’été notoirement chaud du Qatar.

Le stade, dans le complexe commercial Asian Town à la périphérie de Doha, est devenu un attrait quotidien pour des milliers de travailleurs les plus pauvres qui vivent dans des dortoirs à proximité, loin des centres commerciaux et des restaurants fastueux de Doha.

Une femme DJ divertit la foule majoritairement masculine et sud-asiatique avant chaque match avec des chansons pop hindi et des vidéos de Bollywood.

Pour la plupart, la fan zone sur le terrain de cricket est la plus proche de la Coupe du monde. Le salaire minimum légal est de 1 000 riyals (100 dollars) et il y en a encore beaucoup qui gagnent cela.

Quelques milliers de billets pour la Coupe du monde à 40 riyals (10 $) ont été mis en vente et se sont rapidement arrachés.

L’achat d’un maillot officiel de l’équipe est également hors de question.

Alors Saqafi et plusieurs de ses amis ont acheté l’un des contrefaçons de haute qualité en vente dans les magasins de rue.

Yaseen Gul, qui travaille pour une entreprise d’électricité de Doha depuis une décennie, a déclaré qu’il venait au stade “pour s’amuser – à moindre coût”.

“Le Qatar est très dur, le travail est dur”, a-t-il déclaré. “Mais mon salaire s’est amélioré et je ne rentrerai pas chez moi.”

Shaqeel Mahmoud a déclaré qu’il n’avait pas les moyens d’acheter des billets de match et qu’il avait dû quitter le match contre l’Argentine avant la fin car il devait aller travailler.

Une tasse de thé au stand de boissons du stade coûte un dollar, mais de nombreux fans ont dit que c’était aussi trop.

“Il n’y a aucune pression pour acheter quoi que ce soit, donc j’en suis reconnaissant”, a déclaré Bangadeshi Shaqeel.