De faux électeurs de Trump accusés de crimes électoraux dans le Michigan

Mandi Wright | Presse libre de Detroit | Tribune News Service via Getty Images

Les 16 personnes font chacune face à huit chefs d’accusation, dont complot, falsification de la loi électorale, prononciation et publication, a déclaré le procureur général de l’État. Dana Nessel a déclaré dans une annonce vidéo.

Nessel a noté mardi que trois jours avant que les faux électeurs ne se réunissent et signent les documents frauduleux, la Cour suprême des États-Unis avait rejeté une action en justice de l’État du Texas contestant les résultats des élections dans le Michigan, ainsi qu’en Géorgie, en Pennsylvanie et au Wisconsin.

Nessel a déclaré que les accusés sont : Kathy Berden, Rose Rook, Mayra Rodriguez, William « Hank » Choate, Meshawn Maddock, Mari-Ann Henry, John Haggard, Clifford Frost, Kent Vanderwood, Stanley Grot, Marian Sheridan, Timothy King, James Renner, Michel Lundgren, Amy Facchinello et Ken Thompson.

Les faux documents électoraux ont ensuite été envoyés au Sénat américain et aux Archives nationales « avec l’intention que le vice-président Mike Pence annule les résultats de l’élection en utilisant la fausse liste électorale », a déclaré Nessel.

Après cette réunion, « certains des faux électeurs ont tenté d’entrer dans le Capitole de l’État et de livrer leurs votes électoraux fabriqués au Sénat, mais ont été refoulés », a-t-elle déclaré.

« C’était un mensonge », a déclaré Nessel. « Ils n’étaient pas les électeurs dûment élus et qualifiés, et chacun des accusés le savait. »

Le 14 décembre 2020, quelques semaines après la défaite de Biden Trump par plus de 154 000 voix dans le Michigan, les accusés se sont rencontrés secrètement dans le sous-sol du siège du GOP de l’État et ont signé des documents prétendant être les électeurs légalement qualifiés de l’État au sein du Collège électoral, selon Nessel.

Les 16 votes du collège électoral du Michigan ont contribué à donner à Biden sa marge de victoire contre Trump.

Le collège électoral, et non le vote populaire, détermine les vainqueurs des élections présidentielles.

Les alliés de Trump dans le Michigan et dans plusieurs autres États, arguant à tort qu’il était victime d’une fraude électorale généralisée, ont rassemblé des listes de membres potentiels du Collège électoral dans le but de demander au vice-président Pence d’accepter les listes comme valides.

En plus du Michigan, les soi-disant listes d’électeurs suppléants provenaient de l’Arizona, de la Géorgie, du Nouveau-Mexique, du Nevada, de la Pennsylvanie et du Wisconsin.

Pence, dans le cadre de ses fonctions constitutionnelles, a présidé une session conjointe du Congrès qui a commencé à se réunir le 6 janvier 2021 pour certifier la victoire de Biden au Collège électoral.

Pence a rejeté une poussée de Trump, et de l’avocat de Trump, John Eastman, pour accepter les électeurs du président de l’époque dans les États que Biden a gagnés. La procédure a été perturbée par l’invasion du Capitole américain par une foule violente de partisans de Trump, obligeant Pence et les membres du Congrès à fuir et à se cacher.

« Les preuves démontreront qu’il n’y avait aucune autorité légale pour que les faux électeurs prétendent agir en tant qu' » électeurs présidentiels dûment élus « et exécuter les faux documents électoraux », a déclaré Nessel mardi.

« Toute contestation sérieuse de l’élection avait été refusée, rejetée ou autrement rejetée au moment où les faux électeurs se sont réunis », a déclaré Nessel. « Il n’y avait aucune voie légale légitime ou utilisation plausible d’un tel document ou d’une liste électorale alternative. »

L’été dernier, un procureur d’Atlanta a déclaré que les 16 personnes qui avaient agi en tant que faux électeurs en Géorgie étaient la cible de son enquête criminelle sur Trump et ses alliés pour leur tentative d’annuler la victoire de Biden dans cet État.

Au moins la moitié de ces faux électeurs géorgiens ont depuis conclu des accords d’immunité avec le procureur, le procureur du comté de Fulton, Fani Willis, selon un dossier déposé en mai.