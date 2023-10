De fausses nouvelles sur Riley Gaines et Whoopi Goldberg circulent, et nous souhaiterions que ce soit vrai – Twitchy

Au milieu de toute l’horreur qui nous inonde aujourd’hui, un bref moment de légèreté pourrait être cathartique. Plus tôt sur Twitter/X, un compte du nom de « Officier Lew » nous a partagé des « dernières nouvelles » dans un message désormais supprimé. Riley Gaines, nageuse de l’Université du Kentucky, conseillère pour Independent Women’s Voice et défenseure de #SaveWomensSports, aurait remporté un procès en diffamation contre Whoopi Goldberg pour un montant de 8 MILLIONS de dollars.

Nous sommes tristes d’annoncer qu’il s’agissait littéralement d’un cas de FAKE NEWS, selon Riley Gaines elle-même.

Même si j’aimerais que cela soit vrai, ce n’est tout simplement pas le cas. Qui invente ce truc ?😂 merci pour tous les textes et messages en tout cas haha https://t.co/Cv08zhKToJ – Riley Gaines (@Riley_Gaines_) 7 octobre 2023

Comme nous l’avons dit, le tweet de « l’officier Lew » a depuis été supprimé, mais le texte disait :

RUPTURE : Riley Gaines, qui a protesté contre les transgenres participant à des sports féminins, a remporté un procès en diffamation de 8 millions de dollars contre Whoopi Goldberg.

Nous souhaitons tellement que cela soit vrai. Pouvez-vous imaginer une confrontation plus épique contre ces petits narcissiques malicieux qui hébergent The View ? Nous ne sommes même pas non plus les seuls à ressentir cela.

Aww, j’étais tellement excité quand j’ai vu ça -CoolHandElias (@CoolHandElias) 7 octobre 2023

J’aurais aimé que ce soit vrai ! – jabdds (@OSUgrad73) 8 octobre 2023

Nous voulons que ce soit vrai – Ce type (@ThatGuy32519351) 8 octobre 2023

Je voulais vraiment que ce soit vrai 😔 – Gringo avec Cachorro (@bwhiteoak) 7 octobre 2023

Tout à fait d’accord ! « L’officier Lew » a cependant partagé le message de Riley pour dissiper la confusion de leur tweet précédent, il n’a donc certainement pas été publié dans l’intention d’induire qui que ce soit en erreur. Erreur involontaire.

MISE À JOUR🚨 : Riley Gaines confirme que cela n’est pas vrai !! La source provenait d’un site dont le caractère satirique a été confirmé. https://t.co/MXgVRi7nqd – Officier Lew (@officier_Lew) 8 octobre 2023

La satire est devenue extrêmement efficace ces derniers temps pour brouiller la frontière entre ce qui est vrai et ce qui POURRAIT ÊTRE vrai. Nos amis de The Babylon Bee pourraient donner une master class à ce sujet !

Eh bien, c’était la seule nouvelle pleine d’espoir pendant une courte période lors d’une journée vraiment moche. — Randy Tedford⭐ 🇺🇸🚔👮🏻‍♂️🎶☕☕ (@WRTedford) 8 octobre 2023

Cet écrivain, pour sa part, ne peut être plus d’accord. Nos cœurs et nos prières ici à Twitchy sont avec le peuple d’Israël depuis hier soir et presque toute la journée d’aujourd’hui. Parfois, on a juste besoin d’entendre quelque chose de positif dans des jours comme celui-ci.

Donc, c’est un « non » au prêt de 7 000 000 $. @Riley_Gaines_ ? https://t.co/69XpWPuYWd — Contenu non modéré 🍊🍊🍊 (@HBCampbellJR) 8 octobre 2023

Nous allons prendre des risques et dire que vos chances ne sont pas grandes LOL

Fille, je peux avoir quelques dollars. Mdr. Restez fort et que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous représentez – Steve Johnson (@hstevenj) 8 octobre 2023

Riley est une fervente partisane de la préservation du sport féminin et de la protection des réalisations que les femmes et les filles ont acquises grâce à leur dévouement et leur travail acharné. Elle s’est opposée farouchement à l’idée de permettre aux hommes biologiques de détruire ces réalisations au nom de « l’inclusion » et de « l’équité ».

Vous gagnez toujours la bataille des relations publiques. Continuez le combat. 💪 – Krista Muenzer 🇺🇸 (@KristaMuenzer) 7 octobre 2023

Les femmes et les filles ont été récemment écrasées par les activistes du genre, et Riley a été l’une des voix les plus éminentes qui s’opposent à cela. Si cette nouvelle avait été vraie, nous ne pourrions imaginer une personne plus méritante pour gagner une affaire comme celle-là. Continuez absolument à mener le bon combat, Riley. Nous sommes derrière vous !

***

