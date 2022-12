De fausses données sur le logement ont aidé à mettre fin au plafond des loyers au Nouveau-Brunswick

Une mauvaise interprétation apparente des données sur le logement a conduit la ministre de Services Nouveau-Brunswick, Jill Green, à croire à tort que la construction de nouveaux appartements au Nouveau-Brunswick avait chuté de façon spectaculaire en 2022, alors qu’en fait, elle avait considérablement augmenté.

L’erreur a joué un rôle central dans la décision d’annuler les protections de plafonnement des loyers pour les locataires pour 2023, selon les déclarations du ministre au cours des deux dernières semaines.

Un expert du logement affirme qu’une mauvaise interprétation de ces informations fondamentales devrait déclencher une réévaluation de la décision politique de mettre fin au plafond des loyers.

« J’espère qu’ils changeront cela », a déclaré Julia Woodhall-Melnik, directrice du laboratoire de logement et de santé mentale du campus de Saint John de l’Université du Nouveau-Brunswick.

Julia Woodhall-Melnik, directrice du laboratoire sur le logement et la santé mentale basé à l’Université du Nouveau-Brunswick à Saint John, a déclaré qu’il n’était pas trop tard pour que la province revienne sur la décision de plafonnement des loyers. (Cameron Fitch/UNB)

“Ce serait bien de revenir en arrière et de dire, vous savez quoi, j’ai fait des erreurs. Je suis désolé, c’était une erreur.”

À l’Assemblée législative mardi, Green a répété une affirmation qu’elle faisait depuis la fin novembre selon laquelle le plafond des loyers avait contribué à faire baisser les nouveaux développements domiciliaires au Nouveau-Brunswick en 2022 et était annulé pour encourager la construction de plus de logements locatifs.

«Nous avons eu la moitié des mises en chantier cette année, lorsque nous avions le plafond des loyers, par rapport à l’année dernière», a déclaré Green au député libéral Benoît Bourque, qui a demandé quelles preuves le gouvernement avait pour justifier l’annulation du plafond.

Green a dit à Bourque qu’après l’introduction du plafond des loyers, les nouvelles mises en chantier de propriétés à logements multiples, qui comprennent des appartements, ont chuté si fortement au Nouveau-Brunswick qu’il suffisait de la convaincre que la baisse était liée à la politique de plafonnement des loyers.

“L’an dernier, il y a eu 135 mises en chantier de propriétés résidentielles de deux logements et plus. Cela équivaut à 2 600 nouveaux logements mis en chantier l’an dernier”, a déclaré Green dans sa réponse à Bourque.

“Cette année, il n’y a eu que 45 mises en chantier de propriétés de deux unités et plus, ce qui équivaut à seulement 1 000 nouvelles unités. Je ne sais pas de quelles preuves l’opposition a besoin au-delà de cela.”

Un nouvel immeuble de 90 logements a récemment commencé la construction sur l’avenue Murphy à Moncton. Il fait partie de près de 2 000 nouveaux appartements dont la construction a commencé en 2022 au Nouveau-Brunswick, une augmentation importante par rapport à 2021. (Pierre Fournier/Radio-Canada)

Mais selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement, la majeure partie de la description de Green de ce qui s’est passé au Nouveau-Brunswick en 2022 est inexacte, les mises en chantier ayant augmenté et non diminué de manière significative par rapport à 2021, y compris les mises en chantier de logements multiples.

Dans une interview, l’économiste de la SCHL, Kelvin Ndoro, a déclaré qu’il y avait eu des hauts et des bas au cours de l’année, mais que les mises en chantier globales dans la province se déroulent bien avant 2021.

« Lorsque vous regardez les chiffres bruts, la construction au Nouveau-Brunswick à ce jour est certainement plus élevée », a déclaré Ndoro.

En octobre, la SCHL a signalé que 3 892 logements avaient commencé à être construits dans la province en 2022, soit une augmentation de 30 % par rapport à la même période en 2021. De ce nombre, l’agence a déclaré que 1 980 des nouvelles mises en chantier étaient des appartements, soit 61,8 %. augmentation dans cette catégorie par rapport à 2021.

Green n’a pas été disponible pour une entrevue mercredi sur l’origine des données à l’appui de son affirmation – selon laquelle les mises en chantier de logements collectifs ont chuté au Nouveau-Brunswick en 2022 –, mais cela ne semble pas être une erreur isolée.

Green a fait une affirmation identique le 29 novembre lors d’une interview sur Matinée d’information Fredericton lorsqu’on leur demandait des preuves, les plafonds des loyers nuisaient au développement.

Un nouvel immeuble d’appartements en voie d’achèvement sur la rue Regent à Fredericton. Un nombre record de 5 000 unités d’habitation étaient en construction au Nouveau-Brunswick à la fin de septembre, la plupart étant des immeubles à logements multiples. (Joe MacDonald/CBC)

“Nous avons vu une baisse significative cette année”, a déclaré Green, qui a cité les mêmes chiffres qu’elle a utilisés à l’Assemblée législative cette semaine.

“Moins de la moitié des unités construites cette année par rapport à l’année dernière en est la preuve.”

Le département de Green ne reconnaîtra pas qu’il a mal compris les données sur les mises en chantier et a plutôt suggéré dans un e-mail que le ministre aurait peut-être voulu parler de la baisse des permis de construction de logements multiples en 2022 et s’est mal exprimé.

Cependant, il n’y a pas non plus de baisse majeure qui corresponde aux chiffres cités par Green dans les données sur les permis de construire.

Cela laisse un mystère sur l’origine de la “baisse” des mises en chantier citée par le ministre, malgré le rôle prédominant que l’erreur a semblé jouer dans la décision prise d’annuler le plafond des loyers.

Woodhall-Melnik a déclaré qu’il n’est pas trop tard pour que la province réexamine cela si elle découvre que les données qu’elle a utilisées ont été mal interprétées de manière significative. Et elle a déclaré qu’une consultation plus large sur les questions de logement aiderait à créer une base plus solide pour les changements de politique.

“Il y a beaucoup d’experts en logement dans la province qui sont tous enthousiastes et engagés dans le débat sur le logement”, a-t-elle déclaré.

“Nous aurions pu aider à interpréter cela [data] pour s’assurer qu’il n’y a pas eu d’erreur.”