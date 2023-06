Les chercheurs les appellent les « blondes américaines » – des écologistes aux yeux brillants qui tweetent avec passion pour soutenir les Émirats arabes unis et sa gestion du prochain sommet sur le climat COP28.

Le seul problème? Ils ne sont pas réels.

Pour plus d’histoires, visitez la page d’accueil Tech and Trends.

Les chercheurs les appellent les « blondes américaines » – des écologistes aux yeux brillants qui tweetent avec passion pour soutenir les Émirats arabes unis et sa gestion du prochain sommet sur le climat COP28. Le seul problème? Ils ne sont pas réels.

Ben, Brianna, Emma, ​​Caitlin et Chloé dégagent un optimisme rafraîchissant quant au rôle de l’État du Golfe et de son chef de la COP28, l’exécutif pétrolier Sultan Al Jaber, dans la promotion de l’action climatique.

Leurs photos de profil sensuelles ressemblent à des dessins d’un roman fantastique – apparemment concoctés à l’aide d’un générateur d’images alimenté par l’IA. Leurs noms, emplacements et références environnementales n’apparaissent pas ensemble ailleurs en ligne.

Les analystes consultés par l’AFP ont identifié ces comptes Twitter et des dizaines d’autres comme étant impliqués dans une activité coordonnée, qualifiant cette tactique de forme d' »astroturfing » – une fausse campagne populaire pour influencer l’opinion publique.

Les comptes « blonds », par exemple, ont été créés à quelques heures d’intervalle en août 2022, selon une analyse numérique de Climate Action Against Disinformation (CAAD), une coalition de groupes non gouvernementaux.

Il a déclaré que les comptes avaient publié des groupes de messages similaires presque simultanément, y compris des retweets de messages de l’ambassade des Émirats arabes unis à Washington.

Les organisateurs du sommet n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de l’AFP.

Le journal The Guardian a cité un porte-parole anonyme qui a déclaré que les faux comptes étaient « générés par des acteurs extérieurs sans lien avec la COP28 et sont clairement conçus pour discréditer la COP28 et le processus climatique ».

Les législateurs américains et européens ainsi que les militants ont appelé à la démission de Jaber. Ils disent que sa position à la tête de la compagnie pétrolière publique ADNOC signifie un conflit d’intérêts pour quelqu’un qui préside les discussions sur la fin des émissions de carbone qui réchauffent la planète.

Jaber a le soutien des partis de la COP, dont l’envoyé climatique américain John Kerry. Il a appelé à un développement rapide des énergies renouvelables et a reconnu la semaine dernière que « la réduction progressive des combustibles fossiles est inévitable ».

« L’écoblanchiment »

La campagne Twitter visait à présenter Jaber comme engagé et capable de résoudre la crise climatique.

Lorsque Romain Ioualalen, un militant d’Oil Change International, a tweeté sur le risque que la COP28 organisée par les Emirats « ralentisse la transition loin des énergies fossiles », il a reçu plusieurs réponses de certains des comptes identifiés comme faux par les chercheurs.

EN SAVOIR PLUS | Sun a saisi une occasion en or de réprimer la fraude endémique des compteurs d’électricité en Afrique du Sud

« L’avocate » basée à Dubaï, Caitlin, a salué le leadership de Jaber à la COP28 comme un « changeur de jeu » tandis que « l’écologiste » Emma a salué sa « passion pour l’action climatique ».

Lorsque le Center for Climate Reporting (CCR) a déclaré le mois dernier que l’équipe de Jaber « blanchissait » Wikipédia en éditant des pages pour minimiser son rôle à la tête de l’ADNOC, il a suscité une réponse similaire de la part de 15 comptes pro-EAU.

Ils ont tous affirmé être de jeunes non-Emiratis intéressés par le changement climatique et les droits de l’homme et beaucoup ont exprimé leur soutien à Jaber, a déclaré à l’AFP le directeur du CCR, Lawrence Carter.

Un compte signalé par les chercheurs était identifiable comme faux à partir de la photo de profil : il portait un filigrane avec l’adresse d’un générateur de visages en ligne. Les recherches d’images inversées ont révélé que les photos d’autres comptes provenaient de sites d’images de stock.

Diogo Pacheco, informaticien à l’Université d’Exeter, a déclaré à l’AFP après avoir examiné un certain nombre de comptes qu’ils semblaient « inauthentiques », notant que certains avaient changé de pseudonyme ou de biographie après avoir été signalés.

Katharina Kleinen von Koenigsloew, professeur de sciences de la communication à l’Université de Hambourg, a déclaré :

Il serait très inhabituel pour des utilisateurs authentiques de créer et d’utiliser ce genre de fausses images de profil ou de photos d’archives.

CAAD a détaillé un « effort coordonné » impliquant au moins 28 comptes faisant la promotion de la nation du Golfe avec des « modèles suspects » de tweets.

« Désinformation massive »

L’analyste de la désinformation numérique Marc Owen Jones a partagé avec l’AFP une liste de 93 comptes qu’il a identifiés comme impliqués dans l’effort « d’astroturfing », certains créés il y a plus de deux ans.

Ils se sont largement concentrés sur le renforcement du compte COP28 des Émirats arabes unis tout en amplifiant d’autres comptes officiels et en étiquetant plusieurs de ses ambassades étrangères, a-t-il déclaré.

« Habituellement, dans ces opérations, c’est une société de relations publiques » qui fait passer les messages, a déclaré Jones, de l’Université Hamad Bin Khalifa au Qatar, un pays rival des Émirats arabes unis.

« Mais obtenir un pistolet fumant est vraiment difficile », a-t-il déclaré.

Avant la prise de contrôle de Twitter l’an dernier par le milliardaire Elon Musk, la plateforme avait annoncé qu’elle avait supprimé les comptes liés aux « opérations d’information soutenues par l’État » dans les pays du Moyen-Orient, y compris les Émirats arabes unis.

Se référant aux comptes liés à la COP28, Jamie Henn, directeur du groupe de campagne Fossil Free Media, a déclaré à l’AFP qu’en plus d’une décennie après les pourparlers sur le climat de l’ONU, il n’avait « jamais vu une campagne de désinformation aussi étendue ».