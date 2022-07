De fausses applications cryptographiques ont volé plus de 42 millions de dollars à des investisseurs, selon le FBI

Bien que “l’hiver crypto” montre des signes de dégel, les fausses applications de crypto-monnaie ont laissé certains investisseurs dans le froid.

Le FBI affirme que 244 investisseurs en moins d’un an ont été escroqués sur environ 42,7 millions de dollars par le biais d’applications mobiles frauduleuses qui prétendent être des plates-formes d’investissement légitimes en crypto-monnaie.

Selon un nouveau Attention du FBI, les cybercriminels tentent de tirer profit de l’intérêt croissant pour les services bancaires mobiles et les investissements cryptographiques.

Depuis octobre, l’agence a observé des escrocs contactant des investisseurs américains avec des offres frauduleuses de services d’investissement en crypto-monnaie et persuadant ces investisseurs de télécharger de fausses applications mobiles. Ces fausses applications utilisent souvent le nom et le logo d’entreprises américaines légitimes et les fraudeurs créent de faux sites Web avec ces informations pour escroquer les investisseurs.

Comment les escrocs utilisent de fausses applications cryptographiques pour voler de l’argent

Les cybercriminels ont convaincu les victimes de télécharger une application contrefaite qui utilisait le nom et le logo d’une véritable société financière américaine et de déposer leur crypto-monnaie dans un portefeuille lié à l’application, selon le FBI.

Lorsque plusieurs victimes ont tenté de retirer leurs fonds de l’application frauduleuse, elles ont reçu un e-mail les invitant à payer des impôts sur leurs investissements avant d’effectuer un retrait. Après avoir payé la « taxe », les victimes n’ont toujours pas pu retirer leurs fonds.

Plus de 46 000 personnes ont perdu plus d’un milliard de dollars à cause des escroqueries cryptographiques depuis le début de 2021, selon le Consumer Protection Data Spotlight de la Federal Trade Commission.

La crypto-monnaie est en train de devenir une méthode courante pour les escrocs pour voler l’argent des gens pour quelques raisons clés, révèle le rapport. Il n’y a pas de banque ou d’autre autorité centralisée pour signaler les transactions suspectes effectuées avec la crypto-monnaie. Et les transferts cryptographiques ne peuvent pas être annulés, ce qui signifie qu’une fois que votre argent est parti, il est parti pour de bon.

Comment protéger votre argent contre les escrocs cryptographiques en ligne

Méfiez-vous des demandes non sollicitées pour rejoindre ou télécharger des applications d’investissement, surtout si vous ne connaissez pas ou n’avez jamais rencontré la personne qui vous invite, dit le FBI. Prenez des mesures pour vérifier l’identité d’une personne avant de lui transmettre vos renseignements personnels.

Assurez-vous également qu’une application est légitime avant de la télécharger et confirmez que la société derrière l’application existe réellement et offre des services de crypto-monnaie, ajoute le FBI. Et traitez les applications avec des fonctionnalités cassées ou limitées avec scepticisme.

Si vous vous soupçonnez peut avoir été victime d’une fraude via de fausses applications d’investissement en crypto-monnaie, contactez les autorités via le Centre de plainte contre la criminalité sur Internet ou votre bureau local du FBI.

