Les avocats ont identifié cinq fausses allégations faites par des ministres pour avoir refusé de conclure un accord pour sauver les tournées sans visa dans l’UE, laissant les artistes interprètes avec de nouveaux coûts et de la paperasserie paralysants.

Comme L’indépendant a révélé, malgré le vœu de Boris Johnson de «réparer» la crise – déclenchée par son accord sur le Brexit – aucune discussion n’a eu lieu et les artistes se sont simplement vu promettre des conseils sur les obstacles redoutables auxquels ils sont confrontés.

Désormais, un avis juridique obtenu par l’Incorporated Society of Musicians (ISM) a déchiré les raisons invoquées pour ne pas avoir réussi à obtenir un accord d’exemption de visa (VWA) avec Bruxelles.

L’organisation affirme également que l’UE n’a pas moins de 28 accords de ce type en place – ce qui signifie que les artistes de pays comme la Colombie, les Émirats arabes unis et les Tonga peuvent tourner plus facilement que les artistes britanniques.

«Malgré ce que les ministres ont dit aux députés, les derniers avis juridiques ont montré qu’il est tout à fait possible pour le gouvernement de conclure un accord», a déclaré Deborah Annetts, directrice générale de l’ISM.

«Avec le secteur de la musique qui regarde maintenant au-delà du coronavirus, il est encore pratiquement impossible pour de nombreux professionnels de la création de travailler en Europe à court terme ou en freelance.»

Les allégations du gouvernement rejetées par un QC sont:

* Qu’un accord exigerait que l’accord commercial sur le Brexit soit renégocié – lorsqu’un «accord complémentaire court» pourrait être ajouté.

* Qu’une VWA serait incompatible avec la «reprise du contrôle» des frontières – alors qu’elle n’exempterait qu’un nombre limité de professions.

* Qu’il «n’obligerait pas les États membres de l’UE» à renoncer aux visas – alors qu’il serait juridiquement contraignant une fois ratifié, nécessitant l’approbation du Conseil de l’UE.

* Qu’il ne couvrirait que les «performances ad hoc» – alors que c’est le terme juridique utilisé par l’UE pour désigner les artistes effectuant une tournée complète.

* Qu’il «ne couvrirait pas les permis de travail» – ce qui, bien que correct, obscurcit le fait que les États membres accepteraient alors les règles relatives aux permis de travail, le cas échéant.

Mme Annetts a décrit l’avis juridique comme «extrêmement troublant», ajoutant: «Il faut simplement la volonté politique de tenir l’engagement du Premier ministre de régler ce problème.»

Il a été publié alors qu’Oliver Dowden, le secrétaire à la culture, se prépare à témoigner sur la controverse devant le comité de la culture des Communes jeudi.

Il a mis en colère les organisations représentant les artistes créatifs quand il a dit que c’était à eux d’utiliser leur pouvoir de lobbying pour résoudre la crise, plutôt que la responsabilité du gouvernement.

L’Union des musiciens, One Dance UK, Equity, BECTU, Fashion Roundtable, Society of London Theatre, l’Association of British Orchestras font partie des organismes appelant à un programme d’exemption de visa.

Cela permettrait des visites de courte durée sur une base réciproque, ce qui signifie généralement 90 jours sur 180 – la proposition de l’UE que le Royaume-Uni a rejetée alors que les pourparlers sur le Brexit atteignaient leur apogée l’année dernière.

Le 24 mars, le Premier ministre a déclaré aux députés: «Nous devons résoudre ce problème. Nous travaillons d’arrache-pied, bilatéralement, avec chaque gouvernement. »

Mais le département du numérique, de la culture, des médias et du sport (DCMS) n’a pas contesté qu’aucune discussion n’avait eu lieu – ou qu’aucune approche n’avait été faite à Bruxelles sur les règles en matière de visas.