De faibles niveaux d’un minéral peuvent aggraver la MII

Les chercheurs ont étudié plus en profondeur la relation entre la carence en manganèse et les maladies inflammatoires de l’intestin et ont découvert que de faibles niveaux de ce micronutriment peuvent aggraver les lésions et l’inflammation intestinales.

Leur étude porte sur la variante génétique du transporteur de manganèse SLC39A8, qui affecte les niveaux de manganèse dans l’organisme. Les personnes porteuses d’une variante génétique du SLC39A8, ou ZIP8, peuvent souffrir d’une carence en manganèse, que cette étude et des études précédentes ont reliée à des maladies inflammatoires des intestins telles que la maladie de Crohn et la colite.

« Nos recherches révèlent le rôle crucial du transporteur de manganèse SLC39A8 dans le maintien de niveaux sains de manganèse et de la santé intestinale. Nos travaux ouvrent également de nouvelles possibilités thérapeutiques pour les patients atteints de MICI liées à un déséquilibre du manganèse », déclare Young-Ah Seo, auteur correspondant de l’étude et professeur associé de sciences nutritionnelles à l’École de santé publique de l’Université du Michigan.

Le manganèse est essentiel à de nombreuses fonctions physiologiques de l’organisme, notamment aux réponses immunitaires, à la formation osseuse et au métabolisme des glucides. Ce minéral, présent dans l’organisme et dans les aliments et autres minéraux, est abondant dans les aliments d’origine végétale tels que les céréales complètes, les légumineuses, le riz, les noix et les légumes. Cependant, les régimes alimentaires actuels à base d’animaux (viande, poisson, volaille, œufs, produits laitiers) ne contiennent pas suffisamment de manganèse.

L’étude cite des preuves selon lesquelles la consommation alimentaire de manganèse a diminué de plus de 40 % au cours des 15 dernières années dans les pays développés, y compris aux États-Unis.

Cette diminution et cette carence sont probablement liées à une augmentation des maladies intestinales, affirment les chercheurs, et cette carence en manganèse pourrait être responsable de l’affaiblissement de la barrière épithéliale des intestins, conduisant à des maladies.

Le gène SLC39A8 est essentiel à la régulation des niveaux de manganèse, agissant comme déclencheur pour l’absorption cellulaire de zinc, de fer, de manganèse et de cadmium. Les maladies liées au gène SLC39A8 n’ont été découvertes que récemment, et l’impact de la variante SLC39A8 A391T associée à la maladie sur la santé et les maladies humaines commence tout juste à être apprécié.

La recherche apparaît dans Nature Communications.

Source: Université du Michigan