De faibles niveaux de vitamine D associés à une guérison ralentie des fractures

De faibles niveaux de vitamine D associés à un ralentissement de la guérison des fractures | Crédit d’image : © Argus – © Argus – stock.adobe.com.

Le processus de guérison des fractures chez les enfants peut être affecté par de faibles niveaux de vitamine D, selon les données de recherche présentées lors de la conférence et exposition nationale 2024 de l’American Academy of Pediatrics (AAP), qui se tiendra à Orlando, en Floride, jusqu’au 1er octobre 2024.1

Les résultats ont démontré que des temps de guérison plus longs étaient corrélés à de faibles niveaux de vitamine D dans les fractures nécessitant ou non une intervention chirurgicale, ainsi qu’en comparant les temps de guérison cliniques aux temps de guérison radiographiques.1

Jessica McQuerry, MD, était l’auteur principal de l’étude qui a évalué cette association.1

Dans un communiqué de presse de l’AAP, McQuerry a déclaré : « Des études antérieures se sont davantage concentrées sur la manière dont la vitamine D peut aider à prévenir les fractures, mais nous constatons désormais un lien entre de faibles niveaux de vitamine D et des temps de guérison des fractures plus longs. Les enfants doivent bénéficier d’une alimentation bien équilibrée comprenant de la vitamine D pour leur santé globale et pour garantir qu’en cas d’accident, ils puissent guérir de manière appropriée.1

Arrière-plan

De faibles niveaux de vitamine D ont été associés à des problèmes de santé osseuse, notamment une altération de l’absorption du calcium, qui joue un rôle crucial dans la guérison des fractures. Alors que les études précédentes se sont largement concentrées sur le rôle de la vitamine D dans la prévention des fractures, en particulier chez les adultes, son influence sur les temps de guérison des fractures pédiatriques reste sous-explorée.1

L’étude visait à examiner la relation entre les niveaux de vitamine D et les temps de guérison des fractures chez les enfants. L’objectif secondaire était d’évaluer les différences dans les temps de guérison en fonction de l’emplacement de la fracture, du type de traitement (opératoire ou non opératoire) et de la présence d’une supplémentation en vitamine D.1

Détails et résultats de l’étude

Une revue rétrospective a été menée auprès de patients pédiatriques âgés de 0 à 17 ans présentant des fractures des extrémités, enregistrées entre janvier 2015 et mai 2022 dans un établissement de soins pédiatriques. Les patients atteints d’ostéogenèse imparfaite ont été exclus. Les données recueillies comprenaient les données démographiques des patients, leurs antécédents médicaux, les caractéristiques des fractures, les méthodes de traitement, les résultats, les taux de vitamine D et la supplémentation. Les niveaux de vitamine D ont été classés comme2:

· Faibles niveaux sériques

· Normal – taux sériques ≥30 ng/ml

Les courbes de Kaplan-Meier et les tests Log-Rank ont ​​été utilisés pour analyser les temps de guérison et effectuer des analyses de sous-groupes, selon le résumé présenté lors de la réunion de l’AAP.2

L’étude a inclus 187 fractures chez 166 patients (âge moyen de 7,9 ans). [±5.0]). La plupart des patients (62 %, n = 103) étaient des hommes et 61,4 % (n = 102) présentaient de faibles taux de vitamine D. Les résultats ont démontré que les enfants ayant de faibles niveaux de vitamine D connaissaient des temps de guérison significativement plus longs que ceux ayant des niveaux normaux de vitamine D.2

Les délais de cicatrisation clinique ont été allongés de 7 jours en moyenne (44,0 jours contre 37,0 jours, [P = 0.019]), tandis que les délais de cicatrisation radiographique ont été prolongés de 35 jours (74,0 jours contre 39,0 jours, [P 2

Lower extremity fractures took notably longer to heal in patients with low vitamin D levels. Clinically, these fractures required an additional 20 days to heal (53.0 days vs. 33.0 days, [P = 0.025]), et radiographiquement, la guérison a pris 56 jours de plus (95,0 jours contre 39,0 jours, [P = 0.006) than in patients with normal vitamin D levels.2

For surgical cases, children with low vitamin D levels healed slower than their normal vitamin D counterparts, with clinical healing times extended by 33 days (83.0 days vs. 50.0 days, [P = 0.031]) et des temps de cicatrisation radiographique allongés de 115 jours (203,0 jours contre 88,0 jours, [P = 0.043).2

Additionally, the lack of Vitamin D supplementation in patients with low Vitamin D levels was associated with slower radiographic healing (69.0 days vs. 38.0 days,[P = 0.007]) par rapport aux patients normaux recevant de la vitamine D.2

Cette étude suggère que de faibles niveaux de vitamine D sont associés à des temps de guérison cliniques et radiographiques plus longs chez les patients pédiatriques présentant des fractures, en particulier celles impliquant les membres inférieurs ou nécessitant une intervention chirurgicale. Les enfants ayant de faibles niveaux de vitamine D ont connu un retard de guérison significativement retardé, tant cliniquement que radiographiquement, par rapport à ceux ayant des niveaux normaux. Bien que le rôle de la supplémentation en vitamine D reste incertain, les résultats indiquent que la supplémentation peut aider à réduire les temps de guérison chez les patients présentant de faibles niveaux de vitamine D.2

Sur la base de ces résultats, les cliniciens devraient envisager d’évaluer les taux de vitamine D chez les patients pédiatriques fracturés et d’informer les soignants du risque de retard de guérison lorsque les taux de vitamine D sont inférieurs à 30 ng/ml.2

« Sortir et profiter de l’air frais peut faire des merveilles pour votre santé tout en augmentant l’absorption de la vitamine D », a déclaré McQuerry. « Quelle belle excuse pour sortir et explorer la nature ! »1

Références:

1. Faibles niveaux de vitamine D chez les patients pédiatriques liés à un processus de guérison lent. L’Académie américaine de pédiatrie. Communiqué de presse. 27 septembre 2024. Consulté le 29 septembre 2024.

2. De faibles niveaux de vitamine D sont associés à des temps de guérison plus longs chez les patients pédiatriques fracturés. Abstrait. Présenté à : Conférence et exposition nationales de l’American Academy of Pediatrics 2024. Du 27 septembre au 1er octobre 2024, à Orlando, en Floride.