De faibles niveaux de testostérone sont liés à un risque plus élevé de décès prématuré : étude

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. La testostérone pourrait être un indicateur clé de la santé cardiaque et de la longévité des hommes, suggèrent de nouvelles recherches. Andreswd/Getty Images

Une étude portant sur 24 109 hommes a révélé qu’un faible taux de testostérone était lié à un risque plus élevé de décès prématuré.

Les résultats suggèrent que cette hormone est un indicateur important de la santé et de la longévité des hommes.

Il n’est pas clair si l’hormonothérapie augmente la longévité, mais des habitudes comme l’alimentation et l’exercice peuvent aider.

Les niveaux de testostérone pourraient être un indicateur important de la longévité chez les hommes, suggèrent de nouvelles recherches.

Une étude portant sur plus de 24 000 hommes du monde entier a révélé qu’un faible taux de testostérone était lié à un risque plus élevé de mourir prématurément, selon une étude publiée le 13 mai dans le Annales de médecine interne.

Des chercheurs de l’Université d’Australie occidentale ont travaillé avec une équipe mondiale de scientifiques pour comparer les niveaux de testostérone de base aux résultats de santé en utilisant les données d’études antérieures sur des hommes plus âgés, âgés en moyenne de la fin de la quarantaine au milieu des années 70.

Ils ont constaté un risque plus élevé de mourir prématurément, quelle qu’en soit la cause, chez les hommes ayant un faible niveau de testostérone de base, défini comme inférieur à 213 nanogrammes par décilitre (ng/dL). Des niveaux sains de testostérone peuvent varier de 260 à 900 ng/dL selon l’âge, a précédemment déclaré un urologue à Business Insider.

L’analyse a également révélé que les hommes ayant des niveaux de testostérone très faibles (inférieurs à 153 ng/dL) couraient un risque plus élevé de mourir d’une maladie cardiovasculaire.

Les résultats sont observationnels, ce qui signifie que les chercheurs ont trouvé une tendance mais n’ont pas montré directement qu’un faible taux de testostérone entraîne un taux de mortalité plus élevé.

Néanmoins, la nouvelle étude contribue à faire la lumière sur des recherches mixtes autour de la longévité et de l’hormone, en particulier lorsqu’il s’agit d’augmenter un faible taux de testostérone avec une thérapie hormonale, a écrit un chercheur indépendant dans un communiqué. éditorial publié parallèlement à l’étude.

La testostérone est un gros problème dans le domaine de la longévité et du biohacking

La dernière étude s’est concentrée sur la testostérone endogène, celle présente naturellement dans le corps, et non sur l’hormonothérapie. Cependant, comprendre comment la testostérone peut aider ou nuire à la longévité pourrait faire de grandes vagues sur le marché en plein essor de l’hormonothérapie, composé de produits et de services annoncés pour aider les hommes à retrouver leur jeunesse avec des pilules, des patchs, des injections ou des gels.

De nombreux entrepreneurs vantant la testostérone comme une panacée anti-âge sont également impliqués dans le biohacking, utilisant la science pour tenter d’optimiser la santé et de prolonger la durée de vie.

Cependant, il n’est pas encore clair si un supplément de testostérone augmentera la longévité, et il existe des preuves du contraire. Le La FDA a déjà émis un avertissement que les traitements stimulant la testostérone peuvent augmenter le risque de crise cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral, bien que des recherches ultérieures n’aient depuis révélé aucune augmentation significative des problèmes cardiaques.

Signes d’un faible taux de testostérone et que faire à ce sujet

Les niveaux de testostérone ont tendance à baisser avec l’âge et peuvent également baisser en réponse à des problèmes de santé et à des médicaments.

Un faible taux de testostérone peut provoquer des symptômes tels que fatigue, brouillard cérébral et perturbations de l’humeur et de la libido.

Des facteurs liés au mode de vie, tels qu’une alimentation nutritive, une activité physique suffisante et la gestion du stress, sont liés à des niveaux de testostérone sains et peuvent également jouer un rôle dans la prévention des maladies cardiaques et d’autres maladies chroniques.

Des traitements tels que l’hormonothérapie substitutive par pilule, injection, gel ou patch peuvent aider à élever le taux de testostérone à des niveaux normaux. Cependant, une surveillance médicale est essentielle pour éviter tout effet secondaire inattendu lié à la modification des niveaux d’hormones, ont déclaré les médecins à Business Insider.