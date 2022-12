De faibles espoirs que les talibans assoupliront l’interdiction des femmes des ONG après la condamnation de l’ONU

Il existe de faibles espoirs que les talibans puissent assouplir leur interdiction à toutes les femmes travaillant pour les agences d’aide non gouvernementales en Afghanistan après que le Conseil de sécurité de l’ONU a condamné l’interdiction dans une rare démonstration d’unanimité. Presque toutes les grandes ONG humanitaires opérant en Afghanistan ont suspendu la quasi-totalité de leur travail tandis que les pourparlers se poursuivent pour persuader les talibans d’annuler ou de clarifier leur décision. Des dizaines de milliers de travailleurs humanitaires – dont beaucoup sont les principaux soutiens de famille du ménage – ont été invités à rester chez eux pendant la suspension, alors que l’ONU cherche à persuader les talibans des conséquences pour les citoyens ordinaires en Afghanistan. Les agences d’aide affirment que selon les coutumes afghanes, elles ne peuvent pas fournir des services vitaux aux femmes en Afghanistan, tels que des conseils de santé, sans personnel féminin ou médecins. Tous les ministères talibans ne soutiennent pas l’interdiction faite aux femmes de travailler pour les ONG et envisagent un plan qui pourrait permettre aux femmes de continuer à travailler d’une manière qui satisfasse les dirigeants conservateurs de Kandahar. Ramiz Alakbarov, le principal coordinateur humanitaire de l’ONU en Afghanistan, a affirmé que le ministère de la Santé taliban avait accepté qu’il poursuive son travail lié à la santé et que les femmes puissent “se présenter au travail et s’acquitter de leurs services”. D’autres ministères ont également contacté directement l’ONU pour dire que le travail dans les domaines de la gestion des catastrophes et des urgences devrait se poursuivre, a-t-il ajouté. Mais il y avait un manque de clarté sur ce qui serait autorisé dans la pratique. Samira Sayed Rahman, porte-parole de l’International Rescue Committee, a déclaré au Guardian depuis Kaboul que “la plupart des problèmes passés entre les agences d’aide et les talibans avaient eu lieu aux points de contrôle à propos de l’absence d’un Mahranun tuteur masculin, plutôt que de savoir si nos travailleuses portaient le hijab, mais c’était la question soulevée par les talibans en annonçant l’interdiction des travailleuses dans les ONG. « Cela nous met dans une situation incroyablement difficile. L’aide a empêché une famine l’hiver dernier. Nous avons 28 millions de personnes qui ont un besoin urgent d’aide humanitaire, mais les autorités de facto ont décidé que les femmes ne pouvaient pas travailler dans les ONG nationales et internationales. « Il est pratiquement impossible de poursuivre notre travail sans personnel féminin. C’est une société conservatrice et nous avons besoin de travailleuses pour avoir accès aux femmes. C’est un pays où les hommes et les femmes n’interagissent pas dans l’espace public. Nous serions coupés de la moitié de l’Afghanistan. « L’impact n’est pas seulement en termes d’aide, mais de perte d’emplois. Nous devons espérer que les autorités de facto comprennent les implications de cela. Dans une rare démonstration d’unanimité, les 15 membres du Conseil de sécurité de l’ONU ont convenu mardi et appelé à la pleine participation des femmes et des filles en Afghanistan : « Ces restrictions contredisent les engagements pris par les talibans envers le peuple afghan ainsi que les attentes des communauté internationale », a déclaré l’ONU. Il a ajouté qu’il était également “profondément alarmé” par les restrictions croissantes à l’éducation des femmes, appelant à “la participation pleine, égale et significative des femmes et des filles en Afghanistan”. Les talibans ont déjà suspendu l’enseignement universitaire pour les femmes et l’enseignement secondaire pour les filles. Shahabuddin Delawar, ministre taliban par intérim des Mines et du Pétrole, a déclaré qu’en avril, une décision serait prise concernant l’ouverture d’écoles et d’universités pour les filles, ce qui était conforme à la fois à la charia et aux “coutumes afghanes”. Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine

Il a déclaré à TOLOnews TV que le décret de Haibatullah Akhundzada, le chef des talibans, concernant la fermeture des écoles et des universités pourrait être temporaire.

S’il n’y a pas d’assouplissement du décret taliban, les principales agences de l’ONU en Afghanistan sont confrontées au dilemme de savoir s’il faut continuer à fournir de l’aide à l’Afghanistan ou se joindre aux ONG pour suspendre les services.

L’interdiction des travailleuses n’a pas été étendue aux agences humanitaires de l’ONU travaillant sous l’égide de la mission de l’ONU en Afghanistan, mais mardi, le Conseil de sécurité de l’ONU a condamné dans un communiqué la décision des talibans, ajoutant qu’elle affecterait le travail de l’ONU à l’intérieur du pays. Alakbarov avait averti que l’interdiction de travailler pour les femmes était une ligne rouge pour l’ensemble de la communauté humanitaire, impliquant que les agences des Nations Unies pourraient, si nécessaire, se joindre à la suspension.

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a déclaré mardi sur Twitter que les restrictions étaient “des violations injustifiables des droits de l’homme et doivent être révoquées”. Il a ajouté : « Les actions visant à exclure et à faire taire les femmes et les filles continuent de causer d’immenses souffrances et des revers majeurs au potentiel du peuple afghan.

Le haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Volker Türk, a déclaré : « L’interdiction compromettra considérablement, voire détruira, la capacité de ces ONG à fournir les services essentiels dont dépendent tant d’Afghans vulnérables.

“C’est d’autant plus affligeant avec l’Afghanistan en proie à l’hiver, alors que nous savons que les besoins humanitaires sont les plus grands et que le travail de ces ONG est d’autant plus critique.”