De F1 à CR7, la virée shopping sportive de l’Arabie saoudite riche en pétrole

La capture surprise par Al Nassr de la superstar du football Cristiano Ronaldo est la dernière d’une série d’acquisitions sportives de haut niveau par l’Arabie saoudite, riche en pétrole.

La monarchie conservatrice du Golfe, souvent critiquée pour son bilan en matière de droits de l’homme, tente de redorer son image et d’attirer l’intérêt étranger en diversifiant son économie loin du pétrole.

Voici quelques-unes des initiatives qui ont fait de l’Arabie saoudite un acteur majeur du sport :

Sports d’hiver

L’Arabie saoudite, un pays principalement désertique où les températures estivales atteignent 50 degrés Celsius (122 degrés Fahrenheit), a fait sourciller en octobre lorsqu’il a été choisi pour accueillir les Jeux asiatiques d’hiver de 2029.

L’événement, qui a déjà suscité la colère des militants écologistes, se tiendra à NEOM, une mégapole en construction de 500 milliards de dollars qui prévoit un complexe de sports d’hiver toute l’année.

Cinq ans plus tard, la capitale Riyad accueillera les Jeux asiatiques de 2034, un événement multisports de style olympique. Organiser des JO est “l’objectif ultime” du royaume, a déclaré en août à l’AFP le ministre des Sports, le prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal.

Formule Un

Le monde fastueux de la F1 s’est rapproché de Djeddah, la ville de la mer Rouge qui est une porte d’entrée pour les pèlerins se rendant à La Mecque, en 2021 avec une course nocturne le long du littoral. Il s’agit de l’un des quatre grands prix organisés cette année dans le riche Golfe.

L’édition de l’année dernière a été éclipsée par une attaque des rebelles houthis du Yémen, le voisin déchiré par la guerre de l’Arabie saoudite, qui a laissé des installations pétrolières cracher de la fumée noire en vue du circuit lors des séances d’entraînement.

Football

En octobre 2021, bien avant la prise de tête de Ronaldo, un consortium financé par l’Arabie saoudite a finalisé sa prise de contrôle du club anglais de Premier League Newcastle United à la suite d’une querelle prolongée avec les régulateurs.

Les fans du “géant endormi”, qui était en désaccord avec l’ancien propriétaire depuis des années, ont célébré en portant des coiffes arabes au stade St. James’s Park. Newcastle a connu une montée en fortune et occupe actuellement la troisième place du classement.

Pendant ce temps, l’Arabie saoudite, qui accueillera la Coupe d’Asie 2027 et espère organiser l’édition féminine en 2026, a eu des pourparlers avec l’Égypte et la Grèce au sujet d’une candidature conjointe à la Coupe du monde, selon des responsables.

Le golf

L’argent saoudien a créé un schisme dans le monde du golf avec le LIV Tour, fortement financé, qui a attiré certains des meilleurs joueurs avec des prix record et des frais de signature exorbitants.

L’ancien numéro un mondial Dustin Johnson a été l’un des principaux bénéficiaires, remportant 35 millions de dollars de prix au total lors de la saison inaugurale – en plus des 150 millions de dollars rapportés juste pour avoir accepté de jouer.

Malgré l’établissement enragé du golf, LIV élargira cette année son format de 54 trous en équipe partielle avec un calendrier international de 14 tournois offrant un prix record de 405 millions de dollars.

Boxe

Le poids lourd britannique Anthony Joshua a combattu deux fois en Arabie saoudite, gagnant à chaque fois un gros salaire tout en écartant les critiques concernant le prétendu lavage sportif.

Joshua a remporté son match de revanche contre l’Américain Andy Ruiz à King Abdullah Sports City en décembre 2019, avant de revenir en août de l’année dernière lorsqu’il a été surclassé par le maestro ukrainien Oleksandr Usyk.

Criquet

L’année dernière, Saudi Aramco, le plus grand exportateur de pétrole au monde et l’une de ses sociétés les plus riches, s’est lancé dans un parrainage d’événements majeurs organisés par le Conseil international de cricket, notamment les Coupes du monde masculines et féminines d’une journée et T20.

Ralliement

Le Rallye Dakar, initialement disputé entre Paris et la capitale sénégalaise, se déroule sur le terrain impitoyable de l’Arabie saoudite depuis 2020.

L’édition de l’année dernière a été plongée dans la polémique lorsque le pilote français Philippe Boutron a été grièvement blessé dans une explosion qui, selon les enquêteurs français, a été causée par un engin explosif improvisé rangé sur sa voiture.

Courses

L’Arabie saoudite a galopé au premier plan dans les courses de chevaux avec la Coupe saoudienne de 20 millions de dollars, la course la plus riche du monde. Les deux dernières éditions ont été remportées par des chevaux appartenant à des Saoudiens, dont la victoire 66-1 d’Emblem Road l’année dernière.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)