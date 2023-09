De Dobaara au Black Friday : Top 10 des thrillers d’Anurag Kashyap à regarder sur OTT

Jawan étoile Shah Rukh Khan brille au box-office et reçoit des réponses élogieuses de la part des critiques, des fans et des célébrités, ainsi que d’un cinéaste, Sanjay Gupta, fait l’éloge de la superstar Shah Rukh Khan après avoir regardé Jawan. Dans son tweet, Sanjay a mentionné que Roi Khan faisait partie des acteurs qui ont été harcelés par la pègre mais ne se sont jamais prosternés devant eux en se faisant appeler Pathaan. Sanjay a mentionné dans son tweet : « J’ai vu Jawan. Je me sens obligé de partager cela. Dans les années 90, lorsque l’intimidation des stars de cinéma était à son apogée, @iamsrk était la seule star à ne jamais céder. « Goli marni hai mar do, par tumhaare liye kaam nahin karoonga. Main Pathan hoon. Il a dit. Il est c’est pareil aujourd’hui. »

J’ai vu JAWAN. Je me sens obligé de partager cela. Dans les années 90, lorsque le harcèlement criminel des stars de cinéma était à son apogée. @iamsrk était LA SEULE star qui n’a jamais cédé. « Goli marni hai mar do, par tumhaare liye kaam nahin karoonga. Main Pathan hoon. » Il a dit. Il est le même Sanjay Gupta (@_SanjayGupta) 9 septembre 2023

Jawan entre dans le club de 100 crores dans les deux jours.

Shah Rukh Khan a reçu une réponse étonnante tout au long du jour 2, le film aurait marqué Rs 53 crore au box-office, ce qui en fait Jawan une entrée fracassante dans la gamme des 100 crores.

Jawan est salué par les superstars du Sud, dès Mahesh Babu à SS Rajamouli, qui deviennent gaga devant le nouveau film de la superstar et l’appellent le roi du box-office OG.

Mahesh Babu appelle Jawan Le meilleur film en carrière de Shah Rukh Khan.

#Jawan… Cinéma à succès ??? @Atlee_dir offre un divertissement king size avec le roi lui-même !! Il propose le meilleur film de sa carrière ??? L’aura, le charisme et la présence à l’écran de @iamsrk sont inégalés Il est en feu ici ???!! Jawan battra ses propres records Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) 8 septembre 2023

SS Rajamouli salue Shah Rukh Khan comme le Baadshah du box-office.

C’est la raison pourquoi @IamSRK est le Baadshah du box-office Quelle ouverture bouleversante ?? Toutes nos félicitations @Atlee_dir pour avoir poursuivi la séquence de succès dans le nord également, et félicitations à l’équipe de #Jawan pour ce formidable succès 🙂 rajamouli ss (@ssrajamouli) 8 septembre 2023

Jawan règne également à l’étranger. Jawan crée l’histoire au box-office sur le marché international.

Dans l’ensemble, Jawan n’est pas seulement un film mais un festival pour les fans de la superstar Shah Rukh Khan.