De Disney à Target, Boeing, les départs à la retraite des PDG appartiennent au passé

SUN VALLEY, ID – 13 JUILLET : (LR) Bob Iger, président-directeur général de The Walt Disney Company, Dick Costolo, ancien directeur général de Twitter, Lachlan Murdoch, co-président de Twenty-First Century Fox, Sundar Pichai , chef de la direction de Google, et Randall Stephenson, chef de la direction d’AT&T, se mêlent au cours de la conférence annuelle Allen & Company Sun Valley, le 13 juillet 2018 à Sun Valley, Idaho.

Le roulement des PDG a toujours fait partie de la vie des entreprises, mais au cours des dernières années mouvementées, la planification de la relève a été perturbée. “Dans nos recherches, les conseils d’administration suspendent la succession des PDG pendant les crises”, a déclaré Anterasian. En effet, au cours des trois dernières récessions mondiales, les successions ont diminué de 30 %, a-t-elle déclaré. « La raison en est qu’en période de turbulences, les planches recherchent la stabilité. Pourquoi changer le capitaine du navire lorsque les vagues deviennent de plus en plus agitées ? »

En 1978, lorsque le Congrès a étendu la protection en vertu de la loi sur la discrimination fondée sur l’âge dans l’emploi aux employés du secteur privé jusqu’à l’âge de 70 ans, il a fait une exception pour les PDG et autres cadres supérieurs, qui pouvaient être invités à prendre leur retraite dès qu’ils atteignaient 65 ans. Cela a permis aux entreprises de congédier légalement les PDG à 65 ans, donnant aux conseils d’administration et aux actionnaires un outil de gouvernance pour se débarrasser des dirigeants qui étaient sous-performants, se comportaient mal ou montraient des signes d’incompétence mentale et/ou physique.

D’ici 2021, selon le dernières données des Centers for Disease Control and Prevention , à la naissance, les hommes devaient vivre 73,2 ans, les femmes 79,1 ans. Pourtant, ces chiffres étaient également inférieurs en raison de la pandémie, d’une année complète pour les hommes et de 0,8 an pour les femmes.

Bien sûr, dans les années 1930, les gens effectuaient généralement un travail physique plus épuisant que les travailleurs d’aujourd’hui, qui bénéficient également des progrès exponentiels des soins de santé et de la technologie médicale qui se sont produits au cours des décennies suivantes.

Il était une fois en Amérique, les chefs d’entreprise et la plupart des autres travailleurs ont pris leur retraite à 65 ans, l’âge désigné en 1935 pour recevoir des prestations de la nouvelle administration de la sécurité sociale – avec peut-être une montre en or et des brochures pour les communautés de condos en Floride. À l’époque, cependant, l’espérance de vie à la naissance était de 58 ans pour les hommes et de 62 ans pour les femmes.

Le mandat moyen des PDG sortants au cours de la même période était d’environ 11 ans, contre neuf ans en 2020. “Ils restent donc plus longtemps et partent donc à un âge plus avancé. Ce n’est pas surprenant, en raison de l’impact de la pandémie et [other] crises, où les conseils d’administration suspendent la succession du PDG », a déclaré Anterasian.

Parmi les sociétés du S&P 500 (toutes détenues en bourse par rapport aux entreprises publiques et privées du Fortune 500), l’âge moyen d’un PDG à la fin de son mandat était de 64,2 ans en 2021 et de 62,8 ans à ce jour en 2022, alors qu’en 2019 il était 59,7, a déclaré Cathy Anterasian, qui dirige les services de succession des PDG en Amérique du Nord pour la société de conseil en leadership Spencer Stuart, citant une recherche mise à jour de son Rapport 2021 sur les transitions du PDG .

Cible a fait la une des journaux en septembre lorsque le géant de la grande surface a annoncé que le PDG de 63 ans, Brian Cornell, avait accepté de rester au travail pendant encore trois ans et que l’âge obligatoire de la retraite de 65 ans était, eh bien, à la retraite. Un mois plus tard, chenille Le conseil d’administration a renoncé à sa politique exigeant que le président-directeur général Jim Umpleby, 64 ans, prenne sa retraite lors de son prochain anniversaire. Cela faisait suite aux expirations précédentes des dates d’expiration prédéfinies du PDG par MetLife (en 2016), 3M (2017) et Merck (2018).

Beaucoup de sourcils et de questions ont été soulevés en novembre lorsque Disney a étonnamment réembauché Bob Iger en tant que PDG, à peine 11 mois après avoir passé les rênes à Bob Chapek, qui en juin avait signé une prolongation de contrat de trois ans. Pourtant, les épaules ont surtout haussé les épaules en ce qui concerne l’âge d’Iger, 71 ans, une indication qu’au Magic Kingdom et au-delà, il n’y a pas de chiffre magique en matière de retraite – ou de non-retraite – et que la planification de la succession des principaux dirigeants est de plus en plus cruciale.

Si ce qui est passé n’est qu’un prologue, la mer agitée d’aujourd’hui s’apaisera et le rythme des transitions de PDG devrait s’accélérer au cours de la prochaine année, même si la gravité de toute récession sera un facteur. Entre-temps, cependant, le débat sur les mérites d’avoir une politique de retraite obligatoire (PRM) ou non a gagné du terrain.

Brandon Cline, professeur de finance à l’Université d’État du Mississippi, et Adam Yore, professeur adjoint de finance à l’Université du Missouri, ont cosigné un article dans le Journal de la finance empirique, enquêtant sur les MRP pour les PDG. Lors de sa publication, en 2016, environ 19% des entreprises du S&P 1500 avaient de telles politiques, bien qu’elles n’aient pas mis à jour leur base de données depuis lors.

Quoi qu’il en soit, les avantages et les inconvénients des MRP persistent. La plupart d’entre eux ne sont pas faits spécifiquement parce que les conseils d’administration et les actionnaires pensent qu’il y a un certain âge auquel leur PDG est trop vieux pour être productif, a déclaré Cline. “Ils le font parce que cela leur donne un moyen facile de se débarrasser de quelqu’un qui est sous-performant ou qui a des problèmes de gouvernance.” A l’inverse, comme on l’a vu chez Target, Caterpillar et Boeing, “les conseils seront prompts à abroger [MRPs] si le contraire est vrai », a déclaré Cline. « Donc, lorsque vous avez ce type de préoccupations, c’est à ce moment-là qu’elles sont particulièrement utiles.

“Le cœur du problème est que les actionnaires devraient mieux connaître leurs dirigeants”, a déclaré Yore. « S’ils commencent à voir leur dirigeant glisser en raison de problèmes de vieillissement, c’est une raison viable d’utiliser un MRP. D’un autre côté, nous avons d’innombrables exemples de personnes qui ont dirigé des entreprises jusqu’à un âge avancé, où une telle rentabilité aurait vraisemblablement aurait été perdu s’ils n’avaient pas fait cela. [MRPs] sont bonnes.”

Considérations ESG dans le leadership

Matteo Tonello, directeur général de la recherche ESG au Conference Board, a également étudié la succession des PDG, mais est moins optimiste quant aux MRP. Ses découvertes ont été documentées dans un papier publié en septembre par le Harvard Law School Forum on Corporate Governance.

“Les MRP appartiennent au passé”, a déclaré Tonello dans un e-mail. “Ils étaient un outil précieux à une époque où les PDG et la haute direction exerçaient une grande influence sur la nomination et l’élection des membres du conseil d’administration, et les conseils étaient souvent composés de directeurs exécutifs – par définition plus enclins à simplement ratifier les décisions du PDG”, a-t-il déclaré. . “A cette époque, les MRP fonctionnaient comme un substitut à la planification de la relève du PDG.”

Au cours des deux dernières décennies, cependant, l’environnement de la gouvernance d’entreprise a radicalement changé, a déclaré Tonello, poussé par les réformes statutaires et réglementaires, la montée de l’activisme des actionnaires et l’évolution de la jurisprudence affinant les responsabilités fiduciaires. “Dans ce contexte très différent, et si l’entreprise dispose d’un conseil d’administration qui fonctionne bien et qui fait son travail, les MRP sont généralement devenus inutiles”, a-t-il déclaré.

Martin Whittaker, PDG fondateur de l’association de recherche ESG Just Capital, a déclaré dans un e-mail qu’il ne s’agissait pas d’un problème que l’entreprise avait étudié formellement dans le cadre de sa méthodologie et de ses classements ESG, et que l’ESG est une lentille pour évaluer les risques et la bonne gestion de l’entreprise. et le leadership, il ne s’agit pas d’établir des règles ou de dicter comment une entreprise doit agir. Les objectifs de diversité et la gouvernance sont des facteurs à peser pour que les PDG restent plus longtemps au travail, a-t-il déclaré, mais il en va de même pour la perte d’une véritable expérience de la direction d’entreprise, “ce qui est indispensable aujourd’hui”, a déclaré Whittaker.

Après que le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, 30 ans, soit tombé en flammes, le spécialiste du redressement de 63 ans, John Ray, a été nommé pour le remplacer et superviser la procédure de faillite du chapitre 11 de la société de crypto-monnaie, qui pourrait prendre des années, Ray commentant qu’il n’a jamais vu “un tel échec complet” des contrôles d’entreprise.

Mis à part les MRP, la question de la planification de la succession du PDG reste primordiale, illustrée par le tumulte chez Disney, qui a obligé Iger à succéder à son successeur. Cet incident a également confirmé que la performance du PDG reste le principal facteur à prendre en compte par les conseils d’administration. L’évaluation des performances devient cependant plus complexe. Les PDG sont évalués par un réseau plus large de parties prenantes pour atteindre non seulement des objectifs financiers, mais aussi un éventail d’objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Si un conseil conclut que le PDG est sous-performant sur ces différents critères, a déclaré Tonello, un nouveau leadership peut être nécessaire.

Mais il n’y a pas non plus de raison de conclure que les PDG actuels qui réussissent ne sont pas les bons leaders pour atteindre un plus large éventail de mesures de performance. “L’âge n’est pas nécessairement synonyme de conservatisme et de manque d’innovation. Les administrateurs masculins blancs plus âgés peuvent être de fervents partisans d’une stratégie et d’une performance ESG avancées. En effet, on pourrait dire que l’ESG a besoin de plus de rigueur, de liens plus solides avec les performances financières et des investisseurs, d’une meilleure intégration dans les pratiques de gouvernance et de surveillance. Donc, je suppose que je suis du côté des PDG plus âgés et résilients qui pourraient être bons ou mauvais … cela dépend du PDG », a déclaré Whittaker.

Et puis il y a l’adage traditionnel de la succession, selon lequel il est peut-être simplement temps pour la vieille garde de se retirer pour la jeune génération. “C’est une raison super valable pour que quelqu’un s’arrête”, a déclaré Jim Schleckser, fondateur et directeur de Le projet PDGqui nourrit les PDG du marché intermédiaire.

“Il est profondément égoïste de rester au-delà de votre date limite de vente”, a-t-il déclaré, en particulier s’il y a des candidats à la succession en place et que vous êtes en âge de penser à un prochain acte. “À ce stade, vous avez beaucoup d’argent, beaucoup de temps et beaucoup de réseau”, a déclaré Schleckser. “Vous pouvez aller faire autre chose et vraiment apporter une contribution au monde.”