De derrière le comptoir, TikToker filme un regard brut sur l’itinérance à Ottawa

Le Creator Network de CBC Ottawa est un endroit où de jeunes conteurs numériques de divers horizons peuvent produire du contenu vidéo original à diffuser sur CBC et raconter des histoires à travers leur propre objectif. Entrez en contact avec présenter votre idéeou consultez nos autres histoires Creator Netork à cbc.ca/creatornetworkott.

Alors que la majeure partie d’Ottawa dort, Ziggy Haile commence son quart de nuit derrière la caisse enregistreuse d’un dépanneur au coin des rues Dalhousie et Rideau, où se rassemblent certaines des personnes les plus vulnérables d’Ottawa.

Haile a commencé à travailler comme commis chez Zesty’s en août 2021. Après avoir été témoin de ce qu’il décrit comme “le bon, le mauvais, le laid et le laid permanent”, il a commencé à documenter ses interactions avec les clients sur sa chaîne TikTok @gangsterapu.

Bien que certains puissent critiquer ses efforts, il a déclaré qu’il était bien placé pour raconter ces histoires car il avait lui-même été “dans la lutte”.

“Quand je vois des gens dans la rue, je comprends ce qu’ils vivent. J’ai déjà été sans abri. Je me suis déjà tenu à une ficelle”, a déclaré Haile, qui utilise le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH). et a récemment séjourné dans un refuge alors qu’il n’avait pas les moyens de louer une chambre à Ottawa.

Haile n’a pas voulu être un TikToker. Il a commencé à documenter son expérience de travail tardif dans un dépanneur de la rue Rideau, puis son compte TikTok est devenu viral (il compte maintenant plus de 100 000 abonnés). (Parc James, Ziggy Haile)

Pour Haile, sa chaîne est devenue un moyen de parler à un public plus large de la réalité non filtrée de l’itinérance, de sorte qu’elle ne peut plus être ignorée.

“Je fais cela parce que j’ai vu des gens marcher sur des gens alors qu’ils faisaient une overdose. J’ai vu des choses sombres, mais je crois que la seule façon de sortir de votre lutte est d’aider les autres”, a déclaré Haile, qui a commencé offrir de la nourriture et d’autres formes d’aide.

Haile a commencé son voyage sur TikTok en filmant sa propre réaction face à des clients difficiles.

Mais après qu’une vidéo d’un client lui jetant du café chaud ait recueilli 1,4 million de vues, il s’est rendu compte qu’il avait l’opportunité de transformer sa chaîne en une plate-forme pour défendre ceux qu’il rencontre.

Il a commencé à filmer ses conversations avec des habitués, dont beaucoup sont sans abri ou aux prises avec une dépendance.

«Parfois, vous êtes dans votre propre douleur et votre propre fosse et vous ne voyez pas la douleur des autres. Ensuite, vous réalisez que nous sommes tous dans la lutte ensemble », a expliqué Haile. (Radio-Canada)

Viral derrière le comptoir

Depuis qu’il est devenu viral, Haile a reçu des dons de téléspectateurs du monde entier. Les gens s’arrêtent également au dépanneur pour déposer les produits de première nécessité pour ceux qui sont dans les vidéos.

Mais à mesure que sa chaîne se développe, le travail de Haile a également attiré l’attention des critiques, dont certains affirment que ces vidéos exploitent les personnes vulnérables.

Ceux qui travaillent avec des sans-abri disent que, bien que son tournage suscite des inquiétudes, il met en lumière une expérience difficile.

« Nous apprécions l’intention du travail de Ziggy d’essayer de sensibiliser le public à l’itinérance, d’autant plus qu’il s’agit d’une condition stigmatisée qui doit être comprise du public », a déclaré Aileen Leo, porte-parole du refuge The Ottawa Mission, bien que la pratique du refuge consiste à s’assurer que les personnes dont histoires qu’ils racontent signent un formulaire de consentement.

“Lorsque nous partageons des histoires et des images de personnes qui sont venues chez Shepherds, nous sollicitons toujours leur consentement d’une manière respectueuse et empathique vis-à-vis de leur expérience actuelle. Nous encourageons tous ceux qui publient sur les réseaux sociaux des personnes en situation d’itinérance à faire de même, ” a déclaré Deirdre Freiheit du refuge des Bergers de Bonne Espérance.

«Je me souviens du jour où je me suis blessé à la jambe, j’avais l’impression que toute mon identité était le sport. Quand je me suis blessé à la jambe, j’ai eu l’impression de blesser toute ma famille », a déclaré Haile, qui souffre de douleurs chroniques à la suite d’une blessure sur le terrain à l’adolescence. (Parc James, Ziggy Haile)

Haile a déclaré que les personnes qu’il filme savent qu’il raconte leurs histoires, même s’il n’y a pas de paperasse. En mettant en lumière ces luttes, il affirme qu’il a pu faire une réelle différence dans la vie de ses clients.

“Nous avons vu des gens se nettoyer, aller en cure de désintoxication et sortir de la rue depuis que j’ai commencé à filmer ces vidéos.”

Le combat de Haile

En 1991, la famille de Haile a fui le Tigray, une région d’Éthiopie, et est arrivée en tant que réfugiée au Canada pour finalement atterrir à St. Catharines, en Ontario, où l’adaptation a été difficile.

“Quand nous sommes arrivés au Canada, nous ne savions rien. Un bénévole de l’église nous a donné des muffins et nous avons mangé l’emballage”, a ri Haile.

Dans sa jeunesse, Haile s’est entraîné en athlétisme et en basketball et rêvait d’aller à l’université grâce à une bourse sportive. Tout a changé lorsqu’il a entendu un pop dans son genou, ce qui l’a laissé handicapé de façon permanente. Il vit maintenant avec des douleurs chroniques.

“Toute mon identité était sportive, et quand je me suis blessé à la jambe, j’ai eu l’impression de décevoir ma famille. Je n’étais pas capable d’utiliser mon corps et je suis devenu déprimé. J’ai perdu une partie de moi.”

“S’ils n’entrent pas en cure de désintoxication, ils sont dans la rue à dormir dehors.” Et il y a des vautours ici. Trafiquants de drogue », a déclaré Haile, décrivant ce qu’il voit se produire sur la rue Rideau. (Parc James)

Haile dit qu’il s’est senti sans gouvernail et s’est impliqué dans la scène de la drogue.

“J’ai fait une erreur. J’ai pris une décision horrible. J’ai vendu de l’herbe et j’ai été arrêté. Puis il y a eu environ six ou sept ans d’enfer”, se souvient-il, avant de décider de se frayer un nouveau chemin à Ottawa.

Mais il a dit que cela n’a pas été facile. Il a mis du temps à trouver son emploi actuel. Il a également fait face à des obstacles avec le POSPH et a déclaré qu’il avait récemment “fait faillite” et qu’il avait dû emprunter de l’argent pour payer son loyer.

Ses expériences ont rendu une chose claire: “J’ai appris que nous sommes tous à un accident d’être dans une situation difficile.”

Malgré les défis, Haile a déclaré qu’il s’était engagé à créer un bon karma pour lui-même et surtout pour sa grand-mère. Elle est toujours au Tigré, où sévit la guerre civile depuis 2020.

“Je ne peux rien faire pour ma grand-mère, mais je peux faire quelque chose pour ces gens devant moi”, a déclaré Haile.

Dans les coulisses avec le vidéaste d’Ottawa James Park et Ziggy Haile. (Ash Abraham/CBC)

Lorsqu’il ne travaille pas chez Zesty’s, Haile continue d’aider ses habitués, faisant tout, qu’il s’agisse de s’asseoir avec eux à l’hôpital pendant leur désintoxication, de passer des appels pour amener les gens en cure de désintoxication, ou d’organiser des collectes de vêtements gratuites.

La nuit, il se promène souvent dans la rue Rideau pour surveiller les gens qui dorment sur le trottoir, s’assurant qu’ils n’ont pas fait d’overdose.

“Pendant mon séjour chez Zesty, j’ai vu beaucoup de destruction. Mais j’ai remarqué avec de simples petites conversations et des blagues. Nous sommes capables d’avoir une conversation et de réaliser que nous sommes ensemble”, a-t-il déclaré.