De demander la mort d’une membre du Congrès à avoir l’air “perdu”

La liste des faux pas du président américain Joe Biden a augmenté de façon exponentielle, soulevant de nombreuses questions et débats parmi les critiques et les partisans. Alors qu’à certaines occasions, des personnes sur Twitter ont qualifié ces “gaffes” d’erreurs humaines, à d’autres, elles ont remis en question les capacités cognitives du président. Le vice-président Kamala Harris a également été capturé sur vidéo en train de parler dans quelque chose qui est mieux décrit comme une «salade de mots». Voici une liste de certains des cas où les erreurs humaines de Biden sont devenues virales et ont suscité à la fois des reproches et des moqueries.

La plupart des vidéos ont été partagées par RNC Research (géré par le Comité national républicain).

Quand Biden avait l’air “perdu” sur scène

Où vas-tu, Big Guy? pic.twitter.com/hvMjZlprWb — Recherche RNC (@RNCResearch) 21 septembre 2022

Biden est récemment apparu «perdu» et troublé sur scène après avoir conclu son discours lors de la septième conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial à New York. Dans la vidéo, il semble marcher d’un côté du podium puis semble confus avec la direction. Alors que certains l’ont critiqué comme une “gaffe” et un manque de capacités cognitives, d’autres ont dit qu’il était naturel de patauger dans un cadre inconnu.

Quand il a accidentellement demandé de maintenir en vie “l’honneur” de l’Holocauste lors de sa visite en Israël

Biden laisse la foule dans un silence STUPÉFIANT lors de sa visite officielle en Israël après leur avoir dit de “garder vivant l’honneur de l’Holocauste” après que son cerveau s’est cassé pic.twitter.com/xS6FFOtf0x – Benny Johnson (@bennyjohnson) 13 juillet 2022

Biden a ouvert la première visite au Moyen-Orient pendant sa présidence. Alors qu’il parlait en Israël, Biden a accidentellement parlé de la “vérité et de l’honneur de l’holocauste” alors qu’il voulait mentionner “l’horreur” de celui-ci. Il a corrigé la gaffe immédiatement après l’avoir faite, comme le montre une vidéo de l’incident devenue virale sur les réseaux sociaux.

Quand il avait une feuille de triche très spécifique dirigeant chaque mouvement lors d’une réunion

La prochaine fois que quelqu’un essaie de vous dire que Joe Biden n’est pas un patient d’une maison de retraite gériatrique pris au piège à la Maison Blanche, montrez-lui ceci. Il a besoin d’une note avec des instructions étape par étape lui indiquant quoi faire, y compris “VOUS prenez VOTRE siège”. C’est plus que gênant. pic.twitter.com/GRMbgpcrEq – Benny Johnson (@bennyjohnson) 23 juin 2022

La feuille, qui a été préparée par le personnel de Biden pour lui indiquer comment se dérouler la réunion, disait: “VOUS prenez VOTRE siège.” La photo aurait été prise par un photographe présent à la réunion et partagée sur Twitter par un journaliste. Les internautes ont été stupéfaits par la feuille de triche extrêmement détaillée qui comprenait des instructions telles que “VOUS remerciez les participants” et “VOUS partez”.

Quand il a essayé de serrer la main du même fonctionnaire deux fois

Le Sénat américain Chuck Schumer prononçait un discours lors d’un événement. Après une salve d’applaudissements, le sénateur s’est tourné vers Biden et d’autres responsables, dont Nancy Pelosi. Il a serré la main de Biden, puis s’est déplacé vers les officiels qui se tenaient aux côtés de Biden. Saluant tous les officiels, Schumer est retourné au grand livre et a continué à s’adresser au public. C’est alors que Biden a été vu lever la main pour serrer à nouveau la main de Schumer. Quelques instants plus tard, Biden porte la même main à son menton, semblant avoir réalisé sa gaffe.

Quand il a demandé une députée décédée

Le président Biden semble oublier que la représentante Jackie Walorski (R-IN) est décédée dans un accident de voiture en août, la cherchant dans le public : « Jackie, es-tu là ? Où est Jackie ? Elle ne doit pas être là. pic.twitter.com/inzKDHrPK7 — Le recomptage (@therecount) 28 septembre 2022

S’adressant à une conférence sur la faim, la nutrition et la santé à Washington mercredi, Biden a remercié un groupe bipartisan de législateurs qui a poussé la Maison Blanche à organiser l’événement. Au cours de l’événement, il a également remercié Walorski, qui a aidé à organiser la conférence, comme si elle était encore en vie. «Je tiens à vous remercier tous ici, y compris les élus bipartites comme le représentant McGovern, le sénateur Braun, le sénateur Booker, le représentant Jackie, êtes-vous ici? Où est Jackie ? Je pense qu’elle allait être ici – pour aider à faire de cela une réalité », a déclaré Biden lors de la conférence.

