Noël est presque là et les gens du monde entier se préparent pour les célébrations. Venez Noël, qui n’aime pas dévorer des délices incroyables. Que diriez-vous de préparer des pâtisseries à la maison et de rendre la saison des fêtes encore plus spéciale pour vos proches?

Voici quelques merveilleuses recettes que vous devriez essayer de préparer à la maison ce Noël.

Gâteau moelleux au chocolat

Ingrédients: Biscuits croustillants aux pépites de chocolat (un sachet), lait (1 1/2 tasse), levure chimique (2 ¼ c. À thé), poudre de cacao supplémentaire, pépites de chocolat

Processus:

Étape 1: Broyez les biscuits avec un mélangeur en poudre fine jusqu’à 3 tasses

Étape 2: Ajoutez de la levure chimique pour donner à votre dessert l’élévation requise

Étape 3: Mélangez les ingrédients secs

Étape 4: Réchauffez le lait avant de l’ajouter au mélange

Étape 5: Continuez à mélanger et ne précipitez pas le lait dans votre pâte

Étape 6: En cas de grumeaux ingérables, remuez une dernière fois à l’aide d’un mixeur plongeant

Étape 7: Vous pouvez maintenant ajouter un peu de poudre de cacao et des pépites de chocolat supplémentaires si vous souhaitez augmenter la saveur

Étape 8: Versez la pâte dans un moule pré-graissé (de préférence un moule de 7 pouces)

Étape 9: Placez-le dans un four préchauffé pendant 15 minutes à 170 degrés Celsius. Ne pas trop cuire

Étape 10: Laisser refroidir le gâteau puis le retourner

Gâteau aux fraises fraîches

Ingrédients: Farine (3 tasses), Sucre granulé (1 3/4 tasse), Lait (1 1/4 tasse), Sucre en poudre (1 tasse), Beurre non salé (1 tasse), Œufs (3), Jaunes d’œufs (de 2), poudre à pâte (1 c. À soupe), extrait de vanille (2 c. À thé), crème épaisse (3 tasses), sel (1/2 c. À thé), fromage à la crème

Facultatif – Fraises tranchées pour la décoration

Processus:

Étape 1: Tamisez ensemble la farine, la poudre à pâte, le sel dans un bol à mélanger et réservez

Étape 2: Fouettez le beurre et le sucre dans un autre bol avec un mélangeur électrique jusqu’à consistance mousseuse

Étape 3: Ajouter les œufs, les jaunes d’œufs et l’extrait de vanille progressivement tout en continuant le mélange

Étape 4: Alternativement, ajoutez 1/3 partie du mélange de farine et ½ partie du mélange de lait à basse vitesse. Pliez doucement la pâte

Étape 5: Divisez la pâte prête en 3 parties égales

Étape 6: Graisser trois moules ronds de 9 po et verser la pâte à gâteau

Étape 7: Cuire dans un four préchauffé pendant 25 à 30 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent en ressorte propre

Étape 8: Laisser refroidir le gâteau avant de le retirer

Pour le glaçage: fouetter la crème jusqu’à ce qu’elle forme des pics mous et ajouter du sucre en poudre. Ajouter la vanille et le fromage à la crème jusqu’à consistance mousseuse. Attendez que toutes les couches refroidissent complètement avant d’ajouter la garniture.

Gâteau au citron

Ingrédients: farine (3 tasses), sucre (2 1/2 tasses), beurre (1 tasse), œufs (5), babeurre (3/4 tasse), levure chimique (1 1/2 c. À thé), bicarbonate de soude (1 / 2 c. À thé), extrait de vanille (1/2 c. À thé), jus de citron (1/4 tasse), sel (1 c. À thé)

Processus:

Étape 1: Tamisez ensemble la farine, la poudre à pâte, le sel de bicarbonate de soude dans un bol à mélanger et mettez de côté

Étape 2: Prenez un autre bol, fouettez le beurre et le sucre à l’aide d’un mélangeur électrique jusqu’à consistance mousseuse

Étape 3: Ajouter lentement les œufs, les jaunes d’œufs et l’extrait de vanille dans le même bol tout en continuant le mélange

Étape 4: Alternativement, ajoutez 1/3 partie du mélange de farine et du jus de lime et du babeurre à basse vitesse. Pliez doucement la pâte.

Étape 5: Divisez la pâte en deux parties égales

Étape 6: Graisser deux moules ronds de 8 po et verser la pâte à gâteau

Étape 7: Cuire au four de 45 à 50 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent en ressorte propre

Étape 8: Laisser refroidir le gâteau avant de le retirer

Pour le glaçage: Divisez les gâteaux en quatre couches et coupez-les avec du citron, du caillé, de la confiture ou du glaçage. Appliquez la chapelure et le glaçage à la crème au beurre pour la décoration comme vous le souhaitez.

Gâteau au chocolat fondant

Ingrédients: Farine tout usage (2 tasses), Cassonade (1¾ tasse), Œufs (2), Chocolat amer haché, Beurre non salé (¾ tasse), Babeurre (1¾ tasse), Farine d’amande (1 tasse), Cacao en poudre ( ½ tasse), poudre à pâte (2 c. À thé), bicarbonate de soude (¼ c. À thé), extrait de vanille (2 c. À thé), extrait d’amande (½ c. À thé), sel casher (1½ c. À thé)

Processus:

Étape 1: Chauffez le chocolat dans un bol résistant à la chaleur et placez-le au bain-marie. Continuez à remuer jusqu’à ce qu’il soit fondu

Étape 2: Ajouter le babeurre et l’extrait de vanille après refroidissement

Étape 3: Tamisez ensemble la farine, la poudre à pâte, le sel de bicarbonate de soude dans un bol à mélanger et réservez

Étape 4: Prenez un autre bol, fouettez le beurre et le sucre à l’aide d’un mélangeur électrique jusqu’à consistance mousseuse

Étape 5: Ajouter lentement les œufs, les jaunes d’œufs et l’extrait de vanille dans le même bol tout en continuant le mélange

Étape 6: Alternativement, ajoutez 1/3 partie du mélange de farine et du jus de lime et du babeurre à basse vitesse. Pliez doucement la pâte

Étape 7: Graisser un plat à gâteau et verser le mélange à gâteau. Cuire au four de 45 à 50 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent en ressorte propre. Laisser refroidir le gâteau avant de le retirer

Gâteau à la prune

Ingrédients: raisins secs (1 tasse), figues hachées (1 tasse), abricots secs hachés (1 tasse), gingembre séché haché (1/2 tasse), écorce d’orange confite hachée (1/2 tasse), brandy (¾ tasse), beurre fondu (225 g), farine (380 g), poudre à pâte (1,5 cuillère à café), cannelle moulue (1 cuillère à café), gingembre moulu (1/2 cuillère à café), clou de girofle moulu (1/2 cuillère à café), sel (1/2 cuillère à café) , Sucre (300 g), Cassonade (150 g), Œufs (4), Mélasse (2 c. À soupe), Extrait de vanille (1 c. À soupe), Noix grillées (1 tasse), Confiture d’abricot (1/2 tasse), Eau tiède ( 1/2 tasse)

Processus:

Étape 1: Mélangez les fruits secs, le gingembre, le zeste d’orange confit et le brandy. Gardez de côté pendant la nuit

Étape 2: Préchauffez le four et graissez deux moules à pain de 9/5 pouces

Étape 3: Mélanger la farine, la levure chimique, les épices et le sel

Étape 4: Battez le beurre et le sucre dans un bol jusqu’à consistance lisse. Mélanger un œuf à la fois suivi de la vanille et de la mélasse. Ajouter lentement le mélange de farine. Ajouter les noix et le mélange de fruits

Étape 5: Répartissez la pâte entre les deux moules. Cuire au four environ 1 heure et 35 minutes ou jusqu’à ce que le testeur en ressorte propre. Retirer du four et badigeonner la liqueur sur le dessus

Étape 6: Chauffer la confiture et l’eau jusqu’à consistance lisse et glacer le dessus du gâteau