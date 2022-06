De délicieuses raisons de faire votre propre kimchi

Un an, quand je vivais à Brooklyn, des plantes de perilla floues ont envahi la cour commune de mon immeuble, alors mon mari a lavé et séché l’abondance de feuilles et les a empilés avec une sauce kimchi rapide qu’il avait réduite en purée dans le mini robot culinaire. C’était si simple et si bon que nous en faisions plus toutes les quelques semaines jusqu’à ce que les plantes meurent.

Il existe une variété cosmique de types et de styles de kimchi, et faire le vôtre est un moyen satisfaisant de conserver les légumes que vous aimez – radis, choux, concombres, feuilles de moutarde, oignons de printemps, etc. – puis de créer d’innombrables repas avec eux. Si vous n’avez pas l’habitude, je vous conseille de commencer par le tongbaechu kimchi d’Eric Kim.

La recette met en vedette du chou Napa sucré et croquant. Coupés en quartiers, salés et égouttés, les morceaux sont plongés dans une sauce colorée au gochugaru à base de pomme, d’oignon, de gingembre et d’ail, et laissés à fermenter pendant quelques semaines (et jusqu’à six mois). Faire ce kimchi végétarien est facile : remplacez la sauce de poisson par un autre ingrédient riche et salé, comme la sauce de poisson végétalienne, la sauce soja, le miso ou un mélange des trois.