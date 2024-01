De délicieuses photos d’Uhuru et Margaret Kenyatta profitant d’une partie de golf : “Wanateseka Ichaweri”

Pauline Njoroge, partisane inconditionnelle d’Uhuru Kenyatta, a partagé les photos de l’ancien président et de son épouse Margaret Kenyatta

Elle l’a accompagné d’une légende énigmatique pour narguer les Kenyans qui ont voté contre son successeur préféré, Raila Odinga.

Au cours de la campagne présidentielle de 2022, les partisans du président William Ruto ont promis de renvoyer Uhuru et son partisan chez eux pour lutter contre la vie comme d’autres compatriotes sans emploi.

La militante politique et secrétaire adjointe à l’organisation du Jubilee Party of Kenya, Pauline Njoroge, a partagé de belles photos de l’ancien président Uhuru Kenyatta et de son épouse Margaret Kenyatta jouant au golf.

L’ancien président Uhuru Kenyatta et l’ancienne première dame Margaret Kenyatta sur un terrain de golf. Photo : Pauline Njoroge.

Uhuru Kenyatta et Margaret Kenyatta jouant au golf

Bien que Njoroge, une fervente partisane d’Uhuru et de la faction Azimio La Umoja One Kenya Coalition, n’ait pas divulgué le parcours de golf spécifique, elle a utilisé une légende énigmatique pour narguer ceux qui s’opposaient avec véhémence à la présidence de l’ancien chef de l’État.

Uhuru Kenyatta joue au golf. Il était en compagnie de son épouse, l’ancienne première dame Margaret Kenyatta. Photo : Pauline Njoroge.

Au cours de la campagne houleuse des élections générales de 2022, qui était une course pour succéder à Uhuru, qui avait terminé ses deux mandats constitutionnels, les opposants à son successeur préféré, le chef de l’opposition Raila Odinga, ont inventé des messages moqueurs à l’égard de l’ancien président.

Uhuru Kenyatta, la chute de William Ruto

Immédiatement après qu’Uhuru se soit brouillé avec son adjoint de l’époque et actuel président William Ruto, les affiliés de ce dernier ont commencé à utiliser des expressions politiques telles que « Uhuru maliza uende » (Uhuru, termine ton mandat et quitte tes fonctions).

Uhuru Kenyatta profite du golf. Photo : Pauline Njoroge.

D’autres ont directement ridiculisé le candidat soutenu par Uhuru, Raila, lui disant de se retirer tranquillement dans sa maison de Bondo, affirmant qu’ils voteraient contre lui pour garantir que leur désir soit exaucé.

Les difficultés d’Uhuru Kenyatta après deux mandats présidentiels

Ceux qui ont été offensés par le mandat d’Uhuru ont juré de voter contre Raïla pour s’assurer que l’ancien président retourne chez lui à Ichaweri et commence à lutter comme des Kenyans sans emploi.

Escar Jepkemoi, répondant au message de Njoroge, a exprimé son admiration inébranlable pour le couple puissant.

L’ancien président Uhuru Kenyatta (à droite) sur le terrain de golf. Photo : Pauline Njoroge.

“Mon préféré. Que Dieu continue de les bénir”, a posté.

Stephen Waithia a observé que l’ancien chef de l’État avait meilleure mine après avoir quitté ses fonctions.

“Nikaa hadi président ilikuwa est stressé (c’est comme si la présidence le stressait). Bazuu (le grand homme) a l’air en très bonne santé”, a déclaré Waithia.

Rono Shamron a déclaré qu’il admirait le soutien de Margaret à Uhuru Kenyatta, affirmant qu’il serait heureux d’avoir une épouse aussi solidaire qu’elle l’était pour l’ancien président.

“Je veux une femme qui me soutient, Kama (comme) Maggy”, a-t-il déclaré.

Depuis qu’il a cédé le pouvoir à Ruto, Uhuru a toujours déclenché des discussions politiques et des souvenirs de son mandat chaque fois qu’il se présentait en public.

