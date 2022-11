De délicieuses merveilles en un seul pot avec une grande saveur

Le doenjang, si vous en avez, est également un ingrédient clé des haricots et des légumes verts d’Eric Kim, qui commence par des oignons et des oignons verts dorés – une autre façon de superposer la saveur. Et J. Kenji López-Alt ajoute de la complexité à son piment végétalien avec trois sortes de piments, ainsi qu’une touche de sauce soja, vinaigre de cidre et un peu de whisky. Vallery Lomas prépare son gombo végétarien avec un roux de couleur cannelle – la farine profondément grillée assaisonne et épaissit le plat – puis transpire les légumes dans les assaisonnements Old Bay et créole.