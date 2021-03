Il fut un temps où les médias sociaux ne concernaient que des images, des vidéos et des mèmes viraux. Maintenant, diriger la plate-forme sont des défis. Ces défis concernent tout le plaisir, les transformations, la danse et le quotient cool. Au fil du temps, les célébrités de Bollywood ont également pris part à des défis tendance. Nous jetons un coup d’œil à quelques défis récents et aux célébrités de Bollywood qui y ont répondu.

#Dontrush Challenge

Des personnalités bollywoodiennes telles que Vicky Kaushal, Samantha Akkineni, Fatima Sana Sheikh, Amyra Dastur et Remo D’souza ont participé à ce défi viral et y ont ajouté leur touche décalée.

Dans ce défi tendance, les participants doivent secouer une jambe sur les rythmes du numéro hip-hop de Young T et de Bugsey, qui a chuté en 2020 mais prend de l’ampleur en 2021 grâce au défi.

Défi #Bussit

Le couple de Bollywood Ranveer Singh et Deepika Padukone a eu un twerk sur ce défi, qui nécessite un twerk. Leur dance-off, qui est sur le numéro du rappeur texan Erica Banks, a reçu un grand nombre de likes sur Instagram. L’actrice Hina Khan a également partagé sa version du défi, qui oblige les gens à arborer un look sans maquillage et des vêtements pour la maison. Dès que le rythme baisse, le clip de suivi les montre en train de tomber bas et de twerk, tous habillés avec du maquillage.

#Silhouttechallenege

L’actrice Hina Khan a cassé Internet avec sa version sexy de ce défi, qui est interprétée sur le remix de Put your head on my Shoulder de Paul Anka et Streets de Doja Cat. Sa version de ce défi de danse risqué a reçu plus de 28,4 millions de vues. Dans le clip, l’utilisateur est vu virevolter et danser comme une silhouette. Cela commence par le participant devant la caméra, entièrement habillé. Lorsque la musique change, ils apparaissent nus sous forme de silhouette, aidés par un filtre rouge foncé et noir.