De Cristiano Ronaldo à Newcastle, voici comment l’Arabie saoudite s’empare du football mondial

Karim Benzema a signé pour l’équipe saoudienne de Pro-League Al-Ittihad. Une simple déclaration dans une fenêtre de transfert estivale et qui, à première vue, a toutes les caractéristiques d’une star européenne vieillissante quittant le contenu pour un dernier jour de paie.

Mais la réalité est que cela, et les autres acquisitions de grands noms qui sont sur le point de le suivre dans le pays, marquent en fait un sérieux changement de pouvoir au sein du marché mondial du football. Un qui, que les gens le veuillent ou non, est spécifiquement conçu pour changer le sport pour toujours.

C’est ainsi que l’Arabie saoudite conquiert secrètement le football.

Le 22 novembre, l’équipe nationale saoudienne est revenue d’un but derrière pour battre l’Argentine, éventuellement championne du monde. C’était incontestablement l’un des résultats les plus choquants de toute l’histoire de la Coupe du monde et, dans des circonstances normales, cela aurait représenté la plus grande chose qui soit arrivée au football saoudien depuis une génération. Cependant, il a conservé ce statut pendant à peine six semaines.

À peine 48 jours plus tard, Cristiano Ronaldo a déchiré son contrat à Manchsester United et a été dévoilé comme la nouvelle signature d’Al-Nassr. Il l’a fait, cependant, dans un chœur en ligne de rires et de dérision. C’était l’un des meilleurs joueurs de football de tous les temps, se considérant toujours comme un athlète d’élite, qui allait jouer dans la 68e plus grande ligue du monde.

Mais comme nous le verrons cet été, Ronaldo n’était que le premier grand nom de ce qui est conçu pour être une période de croissance explosive et perturbatrice pour le football en Arabie saoudite. Celui qui est désormais financé par le fonds souverain du pays et pourrait donc commencer à défier les meilleures ligues européennes presque immédiatement.

Ronaldo est déjà là. Benzama, le détenteur en titre du Ballon d’Or, devrait maintenant le rejoindre. N’Golo Kante de Chelsea aurait également signé un accord dans la ligue. Wilfried Zaha semble quitter Crystal Palace et a une offre saoudienne sur la table. Roberto Firminho et Sergio Busquets, agents libres après avoir quitté respectivement Liverpool et Barcelone, auraient été approchés. Luka Modric, Pepe et Sergio Ramons ont tous eu des entretiens pour rejoindre l’ancien coéquipier Ronaldo. Les représentants de Neymar ont parlé à plusieurs clubs de la ligue. Son Heung-min et Ilkay Gundogan considèrent apparemment que c’est une option viable si leur prochain mouvement ne peut pas leur garantir le football en Ligue des champions. La liste est longue et la saison européenne vient à peine de se terminer.

Et puis, il y a Lionel Messi.

Toujours considéré comme le plus grand joueur du monde par certains, et considéré à jamais comme le plus grand joueur qui ait jamais vécu par beaucoup, l’Argentin n’est pas seulement au lit avec l’Arabie saoudite, il est fermement caché en comptant son argent avec une torche.

Signé par le fonds souverain du pays pour être un ambassadeur mondial du pays lui-même, la relation de Messi avec la direction et les fans du Paris Saint-Germain a atteint le point de non-retour lors d’un voyage qu’il a effectué dans le pays. À défaut de demander l’autorisation de son manager et à la suite d’une défaite embarrassante à domicile, ses réseaux sociaux ont été inondés de clichés de vacances soigneusement chorégraphiés à Riyad alors qu’il était censé être à l’entraînement.

Si vous vous demandez comment un joueur avec son dévouement et son professionnalisme présumés pensait que tout allait bien, alors gardez à l’esprit que la somme astronomique qu’il recevait de son club était éclipsée par celle qu’il recevait de ses hôtes. Il a fait ce voyage, car cela aurait été financièrement stupide de ne pas le faire. La même logique qu’ils espéraient s’appliquerait à lui cet été même, avec un prétendu contrat de 1,9 milliard de dollars offert pour jouer son football là-bas la saison prochaine.

Mais malgré l’absence de Messi en MLS, la Saudi Pro League a pour objectif d’être l’une des 10 plus grandes ligues du monde et une véritable attraction pour les meilleurs joueurs et managers du jeu, le tout dans les prochaines années.

Mais là où nous avons déjà vu cela avec des superstars vieillissantes pressant la dernière de leur carrière en MLS, ou des joueurs encore à leur apogée choisissant de prendre de l’argent qui change la vie d’un déménagement dans la ligue chinoise, c’est différent.

C’est à une toute autre échelle, et tout cela à cause de la façon dont c’est financé.

Dans le reste du monde, les clubs de football sont des entreprises privées. Dans l’ensemble, ils ont besoin de générer de l’argent pour pouvoir le dépenser, sinon ils doivent s’encombrer d’un genre de dettes qui, en fin de compte, font que les choses tournent très, très mal pour eux. Même aux États-Unis, où les équipes appartiennent à la ligue, la MLS doit encore générer l’essentiel de l’argent qui sert à acheter des joueurs ou à développer des clubs, en le gardant efficacement dans ses moyens.

Mais en mai, tout a changé pour la Ligue saoudienne, lorsque les «quatre grands» de la division – Al Ittihad, Al Nassr, Al Ahli et Al Hilal – ont tous été repris collectivement par le fonds souverain du pays, PIF. Cela signifie qu’ils ont désormais accès à des ressources financières quasi illimitées et qu’ils sont déjà en mesure d’offrir des salaires bien supérieurs à tous les clubs européens, sauf les meilleurs. L’idée étant qu’en utilisant les fonds de développement presque sans fond du pays pour faire venir certains des plus grands noms du football, ils améliorent immédiatement à la fois la qualité et le statut de la ligue.

Cela, bien sûr, crée une ligue à deux niveaux de disparité financière entre ces quatre clubs et le reste de la division, mais il n’y a pas de ligue majeure dans le monde où cela ne s’est pas produit naturellement.

Si le nom PIF vous dit quelque chose, alors il devrait, c’est le fonds souverain appartenant à l’État qui est à l’origine de la prise de contrôle de Newcastle United et, plus récemment, a changé à jamais le visage du golf en fusionnant son entreprise LIV avec celle du PGA et du DP World Tour. Ce n’est pas une organisation qui investit dans quelque chose, sans ambitions de le dominer.

Malgré les sections de journaux dans lesquelles ils apparaissent le plus souvent, il ne s’agit pas d’une opération d’investissement sportif. D’énormes participations ont été acquises dans Disney, Starbucks, WWE, Uber et d’innombrables autres, alors qu’il travaille sur sa mission de diversifier le portefeuille du pays loin d’être simplement un État pétrolier et de renommer l’image de l’Arabie saoudite sur la scène mondiale.

Et c’est là que la polémique commence.

Le bilan de l’Arabie saoudite en matière de droits de l’homme devrait consterner quiconque prend le temps de s’informer à son sujet.

L’homosexualité est considérée comme un crime dans le pays et est passible de la déportation, de la réclusion à perpétuité, de la flagellation publique et même de la mort. Les droits des femmes, tout en s’améliorant, sont toujours sévèrement restreints, et le pays est classé parmi les pires au monde pour ses attitudes à l’égard de la liberté civile et de la liberté d’expression. Rien qu’en 2023, le pays a déjà battu son record du nombre d’arrestations pour militantisme politique et dissidence envers le gouvernement.

Bien qu’il y ait toujours un débat sur la pertinence que cela devrait avoir pour les institutions sportives dans lesquelles son fonds de richesse soutenu par l’État a ses vrilles – et en effet, il n’y a presque pas de groupes de propriété ou de fonds d’investissement qui ne posent aucun problème – la différence ici est que l’obscurcissement est laregly le point.

Le projet Vision 2030 de l’Arabie saoudite est le joyau de la couronne de la révolution de modernisation du prince Mohammed Bin Salman. Il veut assurer l’avenir du pays en tant qu’acteur majeur sur la scène mondiale non seulement en encourageant d’énormes investissements dans un large éventail d’entreprises nationales, mais en en faisant une destination touristique populaire auprès des visiteurs occidentaux.

Pour faire ces deux choses, il doit s’adapter aux idéologies européennes et américaines, tout en montrant régulièrement qu’il est culturellement sur la même longueur d’onde.

Ainsi, la richesse du pays est injectée dans Disney, elle est injectée dans Starbucks, elle est injectée dans le golf, elle est injectée dans la WWE et elle est injectée, en volumes croissants, dans le football. Investir dans des équipes comme Newcastle leur donne une place à la table de la Premier League, bien sûr, mais avoir une ligue qui s’exporte dans le monde entier parce qu’elle abrite certains des plus grands joueurs du sport est infiniment plus précieux.

Tant en termes de perception publique que d’entreprise économique, les avantages à l’échelle mondiale sont évidents. Mais l’histoire ici qui n’est souvent pas rapportée est celle qui est locale. L’Arabie saoudite a une population en plein essor, de plus en plus jeune, branchée numériquement et culturellement, et qui a un sérieux appétit pour le divertissement qu’elle voit de l’Occident. C’est aussi celui qui, à mesure que les projecteurs sur la nation s’intensifient, s’enhardit à exprimer son disqueit sur les disparités sociales évidentes qu’il voit entre les droits qu’ils ont et ce dont le reste du monde bénéficie.

Cela peut sembler incroyablement simplifié, mais investir des milliards pour donner au pays l’une des meilleures ligues de football au monde, où les fans peuvent voir des joueurs comme Messi, Ronaldo et Benzema chaque semaine est, en partie, conçu pour apaiser certains des ce mécontentement. Et, tout comme organiser des spectacles de la WWE, un Grand Prix de F1 et ouvrir un parc d’attractions Six Flags, cela fonctionnera.

Il est également considéré comme un élan majeur pour les espoirs du pays d’accueillir l’une des prochaines Coupes du monde. Le plus grand club de la ligue, Al-Ittihad, compte en moyenne plus de 40 000 fans, mais le reste de la division voit régulièrement quatre joueurs franchir les portes malgré une capacité de cinq. L’arrivée de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr a fait passer sa fréquentation moyenne d’environ 7 000 à près de 20 000, et l’espoir est qu’en ajoutant des talents mondiaux dans toute la ligue, tous les autres clubs pourront voir quelque chose de similaire.

Après les récompenses de la Russie et du Qatar, la FIFA sera sans aucun doute confrontée à un examen minutieux de sa prochaine série de choix, et l’Arabie saoudite élevant sa propre ligue nationale au point de légitimité mondiale compense énormément cela. De cela, à la perception du public, aux opportunités d’investissement, à une nouvelle image de marque nationale mondiale, la valeur pour l’Arabie saoudite d’attirer ces meilleurs joueurs va bien au-delà des sommes indéniablement énormes qu’ils vont leur payer.

Et c’est de l’argent qui modifiera irrévocablement le marché des transferts en Europe. Tout à coup, les joueurs qui entrent dans leurs dernières années et auxquels les clubs pourraient être réticents à offrir de gros salaires, ont un marché possible qui offre une valeur de revente. Les clubs émergents peuvent même cibler les ventes d’actifs de prix à la ligue, comme un moyen de contourner leurs propres règles FFP.

Alors que la réalité et l’impact de ce changement ne seront pleinement apparents qu’avec le temps, une chose est déjà gravée dans le marbre. C’est la partie du football dans la plus grande campagne de relations publiques de l’histoire de l’humanité, et c’est celle qui aura des répercussions à la fois sportives et culturelles à travers la planète.

Que vous l’appeliez modernisation, ou sportwashing, ou les deux, ce n’est pas une histoire qui va simplement disparaître, et c’est une histoire dans laquelle chaque fan de football aura finalement un intérêt. L’investissement saoudien changera indéniablement le football pour de bon – mais si cela signifie que c’est bon pour le football est une toute autre question.