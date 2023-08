De courtes périodes d’exercice intense peuvent convenir pendant la grossesse, selon une nouvelle étude

Faire du vélo dans les collines est plus difficile qu’avant, mais à 27 semaines de grossesse de jumeaux, Terra Manca n’est pas prête à garer son vélo.

Manca, 39 ans, est une athlète de longue date. L’Edmontonien a fait partie de l’équipe universitaire de course de fond pendant ses études universitaires, a participé à des courses sur route en tant que cycliste et également en ski de fond.

Pouvoir continuer ces sports tout au long de sa grossesse l’a aidée à rester énergique, à se sentir à l’aise et à rester sociale.

« Je me suis entraînée tout du long avec tout ce que mon corps faisait et tout ce que je trouvais amusant et utile », a-t-elle déclaré.

Le médecin de famille de Manca l’a soutenue pour qu’elle continue à faire de l’exercice, mais lui a conseillé de reculer si elle commençait à ressentir certains symptômes.

« Je prévois de continuer à faire du vélo aussi longtemps que je monterai sur mon vélo et que je me sentirai à l’aise. Les grossesses gémellaires – vous pouvez devenir assez grosse, donc cela pourrait devenir assez inconfortable », a-t-elle déclaré.

Manca prévoit de continuer à faire de l’exercice pendant sa grossesse tant qu’elle se sentira à l’aise. Une nouvelle petite étude menée par des chercheurs de l’Université de l’Alberta appuie sa décision. (Trévor Wilson)

De nombreuses études ont montré que l’exercice peut aider à réduire le risque de complications de la grossesse. Le Directive canadienne d’activité physique pendant la grossesse 2019 recommande 150 minutes par semaine d’exercice modéré pour les personnes qui ne présentent pas de facteurs de santé ou de préoccupations qui pourraient faire de l’exercice un risque.

Manque de recherche

Mais il y a très peu de recherches sur ce qui se passe si une personne enceinte s’entraîne au-delà de ce qui est recommandé, ce qui est un vrai problème, a déclaré Margie Davenport, chercheuse sur la grossesse à la faculté de kinésiologie, de sport et de loisirs de l’Université de l’Alberta.

« Dans le domaine de l’exercice et de la grossesse, il y a beaucoup de préoccupations de longue date, souvent théoriques. Et donc à cause de cela, nous avons essentiellement été empêchés de tester ces préoccupations pour voir si elles sont correctes ou incorrectes », a déclaré Davenport, qui est professeure et directrice du programme universitaire de santé pendant la grossesse et le post-partum.

REGARDER | Une étude suggère que certains exercices intenses peuvent convenir pendant la grossesse : Une étude suggère que certains exercices intenses peuvent convenir pendant la grossesse Une nouvelle recherche albertaine sur les femmes enceintes pratiquant un entraînement par intervalles à haute intensité suggère que des entraînements rigoureux peuvent être à la fois sûrs et bénéfiques, mais il est peu probable que la petite taille de l’échantillon de l’étude modifie les directives nationales.

Elle était l’une des auteurs de la recommandation de 2019. Maintenant, une étude publiée dans Sports Medicine Journal par elle et une équipe de l’U of A ont découvert que de courtes périodes d’activité physique intense peuvent être plus sûres qu’on ne le croyait auparavant.

« Beaucoup [pregnant women] continuera à faire des exercices de haute intensité bien au-delà de ce que nous avons dans les recommandations actuelles », a déclaré Davenport. « En faisant la recherche, nous pouvons leur fournir les preuves pour pouvoir dire en toute sécurité ‘Vous pouvez faire ceci et vous ne pouvez pas faire cela.' »

Aucun effet indésirable

Pour l’étude, les 15 participantes enceintes ont fait un entraînement d’intensité modérée de 30 minutes et un entraînement d’intervalle à haute intensité (HIIT) plus court à des jours différents.

L’entraînement HIIT a été effectué sur un vélo de spin et a vu les femmes effectuer 10 sprints d’une minute à au moins 90% de fréquence cardiaque maximale, avec un repos actif entre les intervalles.

Margie Davenport, chercheuse sur la grossesse à l’Université de l’Alberta, affirme que la nouvelle étude est une étape vers la compréhension de la sécurité des exercices de haute intensité pendant la grossesse. (Trevor Wilson/CBC)

Pendant l’entraînement, les chercheurs ont surveillé à la fois les fréquences cardiaques des femmes et de leurs fœtus et d’autres paramètres, tels que le flux sanguin vers le fœtus.

« La mère et le bébé ont réagi assez normalement, exactement comme nous nous y attendions et ont très bien toléré l’exercice. Nous n’avons constaté aucun effet indésirable », a déclaré Davenport.

Le Canada est l’un des seuls pays à autoriser la recherche chez les femmes enceintes travaillant à une fréquence cardiaque maximale, ce qui rend l’étude relativement unique, selon Davenport. Elle a déclaré que les résultats ne suffisaient pas à modifier les directives, mais pense que d’autres recherches peuvent s’appuyer sur ce qu’elles ont trouvé.

Les participants étaient à la fin du deuxième ou au début du troisième trimestre et étaient âgés de la fin de la vingtaine au milieu de la trentaine. Davenport a déclaré que de nombreuses femmes avaient déjà fait des entraînements HIIT. Elles portaient toutes des grossesses uniques et aucune n’avait de contre-indications.

Des résultats encourageants

Même s’il n’y avait que 15 participants, les résultats sont importants, a déclaré la Dre Milena Forte, médecin de famille à l’hôpital Mount Sinai et professeure agrégée à l’Université de Toronto.

« Nous savons qu’une quantité minimale d’exercice est vraiment importante. Nous n’avons pas vraiment de bonnes données sur la limite supérieure d’exercice chez les athlètes d’élite et chez les femmes et les patientes enceintes qui choisissent de faire de l’exercice au-delà des recommandations », a-t-elle déclaré.

Comme Davenport, Forte a travaillé sur les lignes directrices canadiennes en matière d’exercice 2019, mais n’a pas participé à la nouvelle étude.

Une femme enceinte participe à une étude qui a examiné la sécurité d’un entraînement par intervalles à haute intensité pendant la grossesse. (Université de l’Alberta)

Forte, qui accouche depuis 24 ans, a déclaré que l’activité physique est bénéfique pour la majorité des patientes enceintes et qu’en l’absence de types spécifiques de contre-indications, une personne enceinte peut faire de l’exercice modéré sans consulter son praticien.

Elle a dit que le type d’activité dépend de l’individu et de ce qu’il faisait avant la grossesse, mais elle recommande tout, de la marche et de la musculation aux exercices du plancher pelvien.

« Je pense que le comportement sédentaire est ce à quoi nous devons commencer à penser comme causant des dommages, pas l’activité physique », a-t-elle déclaré.

Forte a déclaré que les preuves s’accumulaient pour montrer que l’exercice peut aider à réduire les risques et les complications telles que l’hypertension artérielle, le diabète, les symptômes dépressifs et les maux de dos.

Le Dr Sandeep Sharma, chef du service d’obstétrique-gynécologie et directeur médical du programme mère-enfant à l’hôpital Oakville Trafalgar Memorial à Oakville, en Ontario, trouve également les résultats encourageants.

Sharma a déclaré qu’il voyait des patients qui sont des athlètes CrossFit intenses, des entraîneurs personnels et autrement très actifs qui souhaitent tous poursuivre leurs activités.

Pour déterminer le type et la quantité d’activité physique à faire, un bon point de départ est de considérer le niveau de forme physique avant la grossesse, a-t-il déclaré.

« Parce que si quelqu’un n’a pas l’habitude de faire, par exemple, des exercices intenses, la grossesse n’est peut-être pas le moment de commencer à l’improviste », a-t-il déclaré.

Sharma a déclaré qu’avoir un bon niveau de forme physique peut également aider à améliorer les résultats du travail.

C’est l’une des raisons pour lesquelles Manca continue de faire de l’exercice quand elle en a envie.

« Ça va probablement être difficile quoi qu’il en soit, mais le simple fait de pouvoir continuer une activité et de maintenir une certaine force me donne un peu plus confiance en moi », a-t-elle déclaré.