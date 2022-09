Dans la banlieue de Sydney, en Australie, une bataille entre la bête et l’oiseau fait rage.

Dans un coin, Homo sapiens, une success story évolutive aux pouces opposables et aux gros cerveaux qui a conquis le monde. Dans l’autre coin, Cacatua galerita — ou, le cacatoès à huppe sulfureuse – un perroquet mohawk jaune avec un cri exténuant. Les deux parties ont passé ces dernières années enfermées dans une guerre de banlieue, s’efforçant de prendre le contrôle du royaume des ordures.

Les “cockies” sauvages, comme on les appelle Down Under, ont appris à ouvrir les poubelles des résidents avec leur bec pour accéder aux aliments sucrés et sucrés que les humains ont jetés. Cela les a rendus particulièrement intéressants pour les scientifiques du comportement.

Les flyers complices ont fait l’objet d’une étude dans la revue Science en juillet 2021 dirigée par Barbara Klump, écologiste comportementale à l’Institut Max Planck du comportement animal en Allemagne. Klump et ses collaborateurs ont montré que les jeunes cacatoès étaient armés de la capacité d’ouvrir des poubelles “wheelie” australiennes et de grappiller de la nourriture via “l’apprentissage social”. Fondamentalement, ils copiaient d’autres cacatoès pour chercher du pain grillé et des plats à emporter de la semaine dernière (dont vous avez commandé beaucoup trop).

Maintenant, Klump et ses collaborateurs sont de retour avec une nouvelle étude, publié dans la revue Current Biology le 12 septembre, enregistrant les interactions uniques entre les deux côtés de la guerre des ordures. Ils notent que, à mesure que les cockies sont devenus plus innovants en matière d’ouverture des poubelles, les résidents ont également appris – et se sont mutuellement appris – à protéger leurs poubelles avec des mesures toujours plus efficaces.

L’équipe a pris en compte 3 283 bacs dans quatre banlieues où des cacatoès ouvrant des bacs avaient déjà été enregistrés. Bref, l’équipe a fait le tour et étudié les poubelles, en notant si les propriétaires humains avaient mis en place des protections. Ils écrivent que les niveaux variaient entre 0% et 50% à travers les banlieues.

Ceux qui utilisent une protection contre les cacatoès ont été évalués en fonction de différents niveaux allant de l’absence d’altération de la poubelle (c’est-à-dire la pose d’un serpent en caoutchouc sur le couvercle) à une altération fixe, comme un poids. L’équipe a pu montrer que les cockies n’ont pas peur des serpents en caoutchouc et ouvrir joyeusement ces bacs. Il a également été démontré qu’ils faisaient tomber des objets, comme des briques, pour ouvrir le coffre-fort de la poubelle. Cependant, ils n’ont pas encore réussi à casser les niveaux les plus difficiles des engins de poubelles, comme les “chaussures dans la charnière”.

Curieusement, l’équipe a étudié comment ces mesures de protection ont été déployées dans différentes banlieues. Ils ont découvert que les bacs protégés étaient “géographiquement plus assortis par statut de protection que prévu si la protection était distribuée au hasard”. Ils ont également constaté que les poubelles proches les unes des autres dans une rue étaient plus susceptibles d’utiliser des méthodes de protection similaires que celles proches les unes des autres mais hors de vue.

Fondamentalement, ils voyaient un modèle de protection qui suggérait que le côté humain de la guerre des ordures élaborait une stratégie de défense.

“Les gens proposent de nouvelles méthodes de protection par eux-mêmes, mais beaucoup de gens les apprennent de leurs voisins ou des gens de leur rue, alors ils s’inspirent de quelqu’un d’autre”, a déclaré Klump dans un communiqué de presse.

Des enquêtes précédentes avaient suggéré qu’environ les deux tiers des personnes interrogées (un groupe de 172 personnes de 51 banlieues) avaient appris leur méthode de protection auprès d’un voisin ou de personnes dans leur rue.

Un autre sous-ensemble de répondants a également modifié le niveau de leur protection en fonction du comportement des cockies. Les auteurs mettent en évidence un exemple précis où un défenseur humain des ordures utilisait des briques sur le couvercle de sa poubelle. Les cockies, dit le répondant, sont devenus trop intelligents et ils ont donc commencé à mettre un bâton dans la charnière de leur poubelle pour empêcher le rabat de se soulever complètement. Comme vous pouvez le voir sur l’image principale, un cacatoès ne fait qu’une bouchée d’une brique. Mais ci-dessous, vous pouvez en voir un lutter avec le bâton.

Barbara Klump – Biologie actuelle



Ces mesures de protection de haut niveau doivent encore être contrecarrées par les klepto-cacatoès, mais cela pourrait ne pas rester ainsi pour toujours. Si quelques-uns des guerriers ailés commencent à échapper aux défenses humaines, il a déjà été démontré que d’autres suivront. Et cela continuera-t-il à stimuler l’innovation à la fois par la bête et l’oiseau ? Potentiellement! Mais l’équipe de recherche écrit qu’elle doit mieux comprendre les mécanismes sous-jacents aux comportements d’apprentissage et déterminer si les cacatoès peuvent résoudre des mesures de protection de niveau supérieur.

L’étude est en cours et la science citoyenne a été essentielle pour révéler cette course aux armements à l’innovation. Sans l’aide des répondants à l’enquête à travers l’Australie, le vol de déchets n’aurait peut-être jamais été pleinement compris. Si vous êtes à Sydney et que vous trouvez que les cacatoès ouvrent les poubelles dans votre région – ou même si vous êtes ailleurs en Australie avec des cacatoès à huppe sulfureuse et que vous êtes ne pas voir ce comportement — vous devriez répondre à l’enquête 2022 en utilisant ce formulaire Google.