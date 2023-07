De couleurs et de rêves – Kelowna Capital News

– Histoire de Natalie Bruckner Photographie de Nina Dombowsky

Dans un monde inondé de couleurs, où les coups de pinceau dansent sur la toile de la vie, Nikki Litowski, une artiste abstraite et paysagiste renommée de Kelowna, émerge comme quelqu’un qui n’a pas peur d’exprimer sa véritable essence et de partager ouvertement ses émotions à travers ses œuvres captivantes. À chaque coup de pinceau, elle laisse une marque indélébile sur la toile, étendant une invitation à se réjouir de la beauté inhérente qui réside en nous et dans le monde naturel.

Le parcours artistique de Nikki témoigne de son engagement inébranlable envers l’expression de soi. Née dans le Lower Mainland et élevée à Vernon, elle était une étudiante timide et tranquille, mais pendant ses études secondaires, elle a trouvé un moyen de s’exprimer véritablement à travers l’art. Un moment charnière est venu quand, en 10e année, on lui a demandé d’écrire un poème pour un devoir de classe en anglais, et elle a orné l’espace blanc autour de son poème d’un croquis illustrant la métamorphose d’une graine en fleur épanouie.

Les mots encourageants de son professeur, « Quoi qu’il y ait à l’intérieur de vous, continuez à le faire », ont enflammé sa passion pour l’art.

L’encouragement a encore frappé lors d’un voyage scolaire en Asie. Alors qu’elle dessinait un singe dans un magazine, une hôtesse de l’air s’est penchée et a dit: « Vous avez un don incroyable, ne l’abandonnez jamais. » Ces affirmations d’étrangers ont renforcé la confiance et la croyance de Nikki en ses capacités artistiques.

Bien qu’elle ait brièvement fréquenté une école d’art, elle a trouvé l’expérience quelque peu étouffante et incompatible avec sa personnalité. Ce n’est que des années plus tard qu’elle a commencé à vraiment explorer ses capacités artistiques.

« Je me souviens de ma première peinture acrylique ; c’était d’une section de bambou, et je suis allé à grande échelle. J’ai réalisé que je n’avais pas peur d’aller grand avec mon art. J’ai adoré capturer un instantané de la nature, plutôt que le grand panorama. Pour moi, il s’agissait de la façon dont les couleurs se mélangent sur une toile.

Au fil des ans, la nature est devenue sa source d’inspiration la plus constante. Elle a observé les jeux de lumière et étudié les coups de pinceau nécessaires pour recréer les nombreuses nuances. Il n’est donc pas surprenant que le propre jardin de Nikki, orné d’une cascade en cascade, de la symphonie des gazouillis des oiseaux et des errances gracieuses des cerfs, soit devenu son sanctuaire personnel et sa muse.

En 2004, Nikki a pris la décision audacieuse de quitter un emploi bien rémunéré dans le marchandisage visuel et de poursuivre sa passion pour l’art. En commençant par des expositions et des expositions d’art locales, elle a noué des liens, partagé son histoire et vendu ses pièces. En 2005, une opportunité s’est présentée lorsqu’elle a été acceptée comme l’une des artistes de l’événement Art in the Park de Kelowna. Présentant son art le long de la promenade, elle a noué de véritables liens et attiré quelques passionnés d’art. Tout au long de cet été, elle a continué à saisir des opportunités et son dévouement a porté ses fruits lorsqu’un café de Rutland lui a proposé d’organiser une exposition d’art qui, soit dit en passant, s’est vendue.

Malgré sa timidité naturelle, Nikki a trouvé la liberté dans son art, prenant souvent la scène en tant qu’interprète d’art parmi les musiciens, laissant le rythme et l’énergie de la musique l’inspirer.

« Peindre en direct m’a poussé à travailler rapidement et à expérimenter de nouvelles techniques. Ces expériences m’ont aidée à grandir en tant qu’artiste, en élargissant mon répertoire », dit-elle.

Depuis la création de son entreprise Nikki Fine Art il y a près de deux décennies à l’âge de 26 ans, Nikki a entrepris un voyage incessant de croissance artistique. Son style distinctif résonne désormais auprès d’un public diversifié, passant de manière transparente entre deux genres : l’abstrait et le paysage. Utilisant principalement l’acrylique, elle fait habilement la transition entre ces domaines contrastés mais complémentaires pour créer des pièces visuellement captivantes.

Nikki tire un immense plaisir de capturer les nuances complexes de la nature – elle s’efforce de susciter les émotions profondes associées à ces moments. Utilisant une palette vive, elle insuffle de la vie à ses toiles, permettant aux spectateurs de s’immerger dans la beauté du monde naturel avec son interprétation de l’océan, de la terre et des plantes.

« Beaucoup de mes pièces commencent par un rêve après avoir passé du temps dans la nature. Cela évoque une couleur dans mon âme, et je commence à peindre depuis les parties les plus profondes de moi-même, parce que je ne peux pas m’en passer », dit-elle, alors que nous visitons son home studio.

L’art de Nikki a trouvé une place spéciale dans de nombreuses maisons de l’Okanagan. Dotée d’un talent pour établir des liens authentiques, elle va plus loin en s’immergeant personnellement dans l’environnement de ses clients, en les accompagnant lors de promenades et en se plongeant dans leurs passions. C’est grâce à cette approche unique que Nikki crée des œuvres d’art sur mesure qui résonnent vraiment avec l’individu. De la création de miniatures délicates ornant le papier et la toile aquarelle aux diptyques et triptyques grandioses, Nikki possède une capacité enchanteresse à encapsuler et à immortaliser ces moments poignants qui ont une signification profonde pour ses clients.

Bien qu’elle admette que le parcours d’un artiste est rempli de hauts et de bas, Nikki comprend l’importance d’accepter les échecs et de se surpasser.

« Oh, croyez-moi, j’ai un placard plein d’œuvres d’art que les gens ne verront jamais car elles sont expérimentales, mais cela fait partie du parcours d’apprentissage », dit-elle.

Alors que Nikki s’est construit une clientèle fidèle dans l’Okanagan et le long de la côte ouest, elle rêve d’atteindre un public international plus large. Elle envisage d’avoir un espace d’été près de l’eau, où elle peut se connecter avec différentes personnes et environnements et inspirer de nouvelles idées.

« Tous mes rêves pour mon entreprise d’art sont très réalisables. J’aimerais organiser une exposition dans mon propre espace, afin que les amateurs d’art puissent découvrir le processus de première main.

Nikki fait preuve d’un dévouement inébranlable à affiner son talent artistique, s’aventurant au-delà des frontières conventionnelles grâce à l’exploration de divers médiums tels que le feutre et s’aventurant dans des sujets inexplorés comme les vues aériennes. Avec une précision méticuleuse, son talent artistique capture habilement les subtilités complexes de la nature, invitant les spectateurs à s’immerger pleinement dans la symphonie à couper le souffle d’une beauté profonde qui enveloppe l’Okanagan et notre monde.

