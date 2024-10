De combien puis-je augmenter mon FTP cet hiver ?

Avec l’hiver qui approche, vous pensez peut-être : 2025 est mon année ! Vous faites peut-être également attention à un chiffre clé : FTP (Functional Threshold Power). Cette mesure mesure la puissance moyenne la plus élevée que vous pouvez maintenir pendant une heure et est cruciale pour définir les objectifs et les intensités d’entraînement. Alors que les mois les plus froids nous maintiennent plus souvent à l’intérieur, la question se pose : dans quelle mesure pouvez-vous, de manière réaliste, améliorer votre FTP pendant la saison hivernale ? Que vous vous prépariez pour les courses de l’année prochaine ou que vous souhaitiez vous attaquer plus fort aux courses de groupe du printemps, cela vaut la peine de le découvrir.

Les gains FTP dépendent de plusieurs facteurs

Peter Glassford, de Athlète accompliaffirme que le potentiel d’amélioration de votre FTP pendant l’entraînement hivernal dépend de quelques facteurs clés, notamment de votre niveau de forme physique actuel et du temps que vous êtes prêt à investir.

« Pour un débutant, c’est un peu comme partir d’une page vierge. Ils pourraient être en mesure d’augmenter leur FTP jusqu’à 20 pour cent avec une formation constante pendant les mois d’hiver », note Glassford. « Cela pourrait signifier passer d’environ 100 watts à 200 watts, surtout s’ils viennent juste de commencer à travailler sur la cadence et la vitesse. Pour les pilotes plus expérimentés, cependant, un gain de 5 à 10 pour cent pourrait être plus réaliste.

Certains facteurs échappent à tout contrôle

Glassford souligne également que même si le temps et les efforts jouent un rôle important, il existe des éléments que vous ne pouvez pas contrôler. « La génétique en fait partie : certaines personnes sont naturellement prédisposées à des puissances plus élevées », dit-il. « Mais au-delà de cela, il s’agit aussi du temps que vous pouvez consacrer à la formation. Personnellement, j’avais un FTP plus élevé lorsque je m’entraînais beaucoup, mais maintenant que je ne suis plus aussi engagé, il a diminué.

Cela fait de l’hiver le moment idéal pour se concentrer exclusivement sur FTP. Alors que les conditions extérieures poussent les coureurs à l’intérieur, des séances structurées peuvent combler les lacunes d’entraînement. Mais Glassford souligne que les gains sont proportionnels à la quantité de travail que vous êtes prêt à fournir. « Pour quelqu’un qui est déjà en forme, viser une augmentation de 5 à 10 pour cent au cours de l’hiver est un bon objectif », dit-il. « Donc, si votre FTP est d’environ 250 watts, vous pourriez le pousser à 275 au moment où le printemps arrivera. »

Essayez toujours de rouler dehors

Même si les entraîneurs d’intérieur sont un incontournable de l’hiver, Glassford recommande de tester votre FTP dans les conditions dans lesquelles vous prévoyez de courir ou de rouler une fois la neige fondue (le cas échéant.) « Si vous êtes un coureur de gravier, faites un test sur gravier. . Si vous êtes un roadie, faites des essais sur route lorsque vous le pouvez », conseille-t-il. « Même s’il fait froid, ces tests vous donneront une meilleure idée de la façon dont votre puissance se traduit dans les conditions réelles. »

Il suggère également d’utiliser le même vélo sur lequel vous courrez. « Cela ajoute une couche de spécificité à votre formation et vous aide à comprendre comment maintenir la puissance dans des environnements variés. »

Entraînements d’hiver pour booster votre FTP

L’hiver ne semble peut-être pas la période la plus excitante pour faire du vélo, mais il peut être idéal pour se concentrer sur le FTP. Glassford partage un entraînement préféré pour ces journées maussades sur l’entraîneur. « J’aime ce que j’appelle une séance de « cuisson lente » », dit-il. « Vous commencez par un effort de tempo, puis vous terminez par un effort de seuil. Commencez par 3 x 10 minutes à chaque niveau.

L’idée, explique-t-il, est d’augmenter progressivement l’intensité à chaque intervalle, mais jamais jusqu’à l’épuisement. « Vous voulez pouvoir effectuer la séance plusieurs fois au cours de l’hiver », dit-il. « Au fil du temps, vous pouvez progresser jusqu’à 2 x 20 minutes ou 3 x 15. Il s’agit de développer cette capacité à maintenir l’énergie sans s’épuiser. »

Des progrès constants remportent la course

Glassford souligne que l’amélioration du FTP est une question de cohérence et ne vise pas seulement de gros chiffres. « Il s’agit de se sentir à l’aise en roulant près de son seuil sans constamment se dépasser », explique-t-il. « Si vous arrivez à la fin de l’hiver et sentez que votre rythme seuil est plus gérable, c’est le signe d’un réel progrès. »

Il note également qu’il est essentiel de comprendre ses propres limites. « Il ne s’agit pas seulement d’obtenir un résultat plus élevé lors de votre test FTP ; il s’agit de savoir ce qui est durable pour vous sur de longues périodes.

Points à retenir pour les gains FTP en hiver

Si vous êtes déterminé à réaliser des gains au cours de l’hiver, n’oubliez pas qu’il ne s’agit pas seulement de chiffres, il s’agit également d’utiliser ce pouvoir de la bonne manière. En testant dans des conditions réalistes et en augmentant progressivement votre charge de travail, vous pouvez vous préparer à un bon départ lorsque le printemps arrive. Profitez des mois d’hiver pour vous concentrer sur un entraînement structuré, mais n’oubliez pas de vous amuser. Un peu de régularité peut maintenant s’avérer très payant lorsque la neige ou le froid ont disparu et que la saison des courses démarre.