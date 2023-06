De combien d’interactions sociales avez-vous besoin pour ne pas vous sentir seul ?

La solitude a été jetée comme autant de choses : Une épidémie, omniprésente, une crise de santé publique, voire mortelle. Exacerbé par les mesures de distanciation sociale pendant la pandémie, le récit de la solitude est antérieur à 2020 : une étude de 2010 a révélé que ceux qui avaient des relations sociales plus faibles avaient un risque plus élevé de mortalité précoce que ceux qui n’en avaient pas ; une enquête de 2018 a sonné l’alarme sur l’isolement social, révélant que près de la moitié des Américains étaient considérés comme seuls. Les dangers de la solitude sont innombrables – l’isolement social est associé à un risque accru de maladie cardiovasculaire, de démence, d’accident vasculaire cérébral, de dépression et d’anxiété. Pas plus tard que le mois dernier, le chirurgien général américain a publié un rapport soulignant la menace de l’isolement social et proposant une feuille de route potentielle pour sortir de l’épidémie de solitude.

Presque tout le monde se sent seul à l’occasion, mais la solitude chronique est une conséquence de l’isolement continu provoqué par l’agitation, la dépression, un changement de vie important – comme un déménagement, une rupture, la naissance d’un enfant ou une combinaison de tout ce qui précède. La vie de certaines personnes est particulièrement isolante, surtout si elles vivent seules, travaillent à distance et n’interagissent pas souvent avec les autres.

D’un autre côté, trop d’interaction sociale peut être tout aussi épuisante. Un aspect essentiel d’une vie sociale bien équilibrée est le temps seul, une chance de se ressourcer, selon la recherche. Un enseignant qui interagit avec des élèves et des collègues toute la journée peut ne pas avoir la bande passante pour se porter volontaire pour diriger une promenade d’observation des oiseaux. La protection de votre énergie et de votre temps est tout aussi cruciale que le maintien des liens sociaux ; pour être un bon ami, vous devez avoir la bande passante émotionnelle nécessaire pour vous montrer aux autres sans ressentiment ni obligation.

Combattre à la fois la solitude et l’épuisement social est une entreprise très spécifique. Parce que la vie sociale de chacun – et les désirs sociaux – varient tellement, les chercheurs sont incapables de prescrire une quantité fixe d’interaction pour une vie épanouie. Nous seuls pouvons identifier notre juste dose de temps passé avec les autres. Nous sommes les boucles d’or de nos vies sociales : nous essayons différentes combinaisons de personnes, de conversations et de contextes sociaux. Cependant, nous ne prêtons souvent pas suffisamment attention à nos interactions interpersonnelles pour déterminer si nous nous sentons socialement satisfaits. Ce n’est que lorsque nous sommes dans les profondeurs de la solitude ou socialement débordés que nous réalisons que nous avons besoin quelque chose: une conversation positive avec un ami, quelques plaisanteries avec un inconnu dans le bus ou un week-end seul avec un bon livre.

« Ce qui est vraiment ironique, c’est que beaucoup de gens n’ont pas cette vision d’eux-mêmes, ce qui est choquant parce que nous avons interagi avec des gens toute notre vie – nous avons des amis et nous avons des partenaires et une grande partie de ce que nous faisons chaque jour est parler à d’autres personnes », explique William Chopik, psychologue de la personnalité sociale et professeur agrégé à la Michigan State University. « Je ne pense pas que beaucoup de gens s’assoient et fassent vraiment le point sur le montant exact [of social interaction] qui les met à l’aise.

Être intentionnel avec votre contact interpersonnel et maintenir une variété de partenaires de conversation sont essentiels pour soutenir une vie sociale saine. Garder la solitude à distance nécessite un effort nominal, mais engagé : à la fin d’une journée, d’une semaine ou d’un mois, faites le point sur les personnes avec lesquelles vous avez socialisé, les types d’interactions que vous avez eues et si vous vous sentez émotionnellement satisfait d’avoir une idée plus claire. image de votre apport social.

Avec combien de types de personnes interagissez-vous régulièrement ?

Au cœur de chaque interaction sociale se trouvent les personnes qui la composent. Chaque catégorie de partenaire de conversation – des étrangers aux partenaires romantiques – a tous un rôle à jouer dans votre écosystème social. Une étude de 2022 a révélé que plus une personne a de «diversité relationnelle» dans son répertoire social, plus son bien-être est élevé. En utilisant l’analogie d’un « portefeuille social », la candidate au doctorat de la Harvard Business School, Hanne Collins, et ses collègues ont découvert que lorsque les gens socialisaient avec un éventail de partenaires de conversation – membres de la famille, collègues, amis et étrangers – un jour donné, ils déclaraient se sentir plus heureux que ceux qui conversent avec moins de « catégories » de personnes.

« Si j’avais eu 10 conversations hier – huit conversations avec des collègues et deux avec des amis – alors j’aurais une faible diversité relationnelle car il n’y a que deux catégories relationnelles présentes », déclare Collins. « D’un autre côté, le portefeuille le plus diversifié sur le plan relationnel serait si j’avais deux conversations avec des collègues, deux avec des amis, deux conversations avec un partenaire, deux avec des inconnus, peut-être deux avec mes parents. Il y a plus de catégories présentes, et je répartis mon temps plus équitablement entre ces catégories. (Bien que l’étude n’ait pas mesuré la durée de chaque interaction, Collins considère toute conversation au-delà de l’échange «comment allez-vous» comme un lien social.)

Dans une étude similaire de 2020, Jeffrey Hall, professeur d’études en communication et directeur du laboratoire de relations et de technologie de l’Université du Kansas, a découvert que les personnes qui déclaraient des niveaux plus élevés de bien-être et de satisfaction de vivre interagissaient avec plus de personnes dans l’ensemble. Plus d’interactions avec des amis proches et la famille étaient également associées à des niveaux de solitude plus faibles. Cependant, les nids vides, les travailleurs à distance ou les introvertis ne sont pas intrinsèquement seuls, et même les personnes mariées ou celles qui ne sont pas déprimées déclarent se sentir seules, selon une étude de 2012. De même, une étude de 2019 a montré que 71 % des répondants à l’enquête confinés à la maison ont déclaré que malgré le fait de vivre seuls, ils ne se sentaient pas seuls ; beaucoup ont déclaré s’appuyer sur un réseau de personnes en qui ils avaient entièrement confiance.

Plus d’engagements sociaux sont bénéfiques – jusqu’à un certain point. Au cours de huit études, publiées dans deux articles qui examinent les impacts physiques et émotionnels de l’interaction sociale, Olga Stavrova et ses co-auteurs ont découvert que les gens tirent le meilleur parti d’aussi peu qu’un événement social par mois. « Selon ces données », explique Stavrova, professeure associée au département de psychologie sociale de l’Université de Tilburg, « si vous sortez plusieurs fois par mois, cela vous suffirait pour atteindre un niveau de bonheur que le contact social peut vous apporter. .” Les événements sociaux quotidiens ou même hebdomadaires n’améliorent pas matériellement le bien-être. Au lieu de cela, vous pourriez vous sentir débordé. « Ce qui se passe, c’est que les gens signalent une moins bonne santé », dit Stavrova. « Ils disent qu’ils se sentent moins bien physiquement. »

La vie de chacun est structurée différemment et n’offre parfois pas la possibilité d’interagir avec un ensemble diversifié de personnes. Les parents d’un nouveau bébé ne peuvent peut-être pas donner la priorité aux rattrapages hebdomadaires avec de vieux amis et aux conversations tranquilles avec les employés de l’épicerie. Un récent diplômé universitaire qui déménage dans une nouvelle ville pourrait ne pas bénéficier d’un réseau social en face à face. Vous devrez peut-être être intentionnel dans la recherche d’opportunités sociales, dit Hall, qu’il s’agisse de programmer un appel avec votre mère, de fixer une date de déjeuner mensuelle avec un ami ou même de demander à un étranger si vous pouvez caresser son chien lors de votre promenade quotidienne. « Faire un effort constant pour être social sera payant, même si cela ne se traduit pas par un meilleur ami », déclare Hall.

Quel genre de conversations avez-vous ?

Une conversation de qualité est tout aussi importante que la quantité de conversations. Dans son étude de 2020, Hall a découvert que des interactions significatives – comme des lieux de rencontre remplis de rires ou des discussions émotionnelles – maintiennent adéquatement la solitude à distance. Le mode de communication le plus efficace pour ces interactions est de les avoir en face à face (bien qu’un appel téléphonique soit juste derrière), a découvert Hall dans une étude de 2022. « La chose la plus percutante à faire est d’avoir une conversation significative avec quelqu’un que vous aimez vraiment, en face à face » tous les jours, dit Hall. « Cependant, ce que les preuves suggèrent également, c’est que le simple fait de faire l’une de ces trois choses – en face à face ou avec quelqu’un qui est proche [to you]ou une conversation de qualité avec un étranger – fera l’affaire.

L’accès à votre entourage pour ces discussions significatives dépend fortement de votre situation de vie. Ceux qui vivent avec un partenaire, des colocataires ou d’autres membres de la famille ont plus de possibilités d’avoir une conversation approfondie que ceux qui n’interagissent peut-être qu’avec leurs collègues via un écran d’ordinateur. « Nos vies quotidiennes ne sont plus structurées de manière à ce que nous soyons régulièrement en contact les uns avec les autres ; nous devons plutôt faire un choix à ce sujet », déclare Hall. Même si vous ne pouvez pas voir quelqu’un que vous aimez dans la chair au quotidien, Hall suggère d’interagir IRL avec au moins une personne par jour, peu importe à quel point vous la connaissez. Les textes et les médias sociaux ne remplaceront jamais l’expérience incarnée de se connecter avec quelqu’un, mais ils peuvent aider à combler les lacunes, dit Hall. Les SMS peuvent être utilisés pour atténuer la solitude, mais selon ses recherches, ils n’ont pas le même impact que le temps de qualité en face à face.

La meilleure façon de prioriser les interactions de qualité est de les intégrer régulièrement à votre routine sociale. Un lieu de rencontre récurrent – comme une rencontre mensuelle au parc avec vos amis et leurs enfants ou un FaceTime trimestriel avec un ancien colocataire d’université – aide à garder votre calendrier social rempli d’événements en cours. Planifiez la prochaine réunion avant la fin de celle en cours pendant que tout le monde est ensemble. Ne brisez pas le cycle et abandonnez vos plans à la dernière minute.

Bien qu’il puisse être pénible d’être victime des annulations d’un ami instable, Hall dit que vous devriez continuer à vous faire connaître socialement. Si vous sentez que vous manquez d’un réseau de personnes de soutien que vous pouvez voir régulièrement en personne, faire un effort pour discuter avec des inconnus ou des connaissances peut vous aider à vous sentir plus connecté et ces contacts peuvent éventuellement se transformer en amitiés. Mais les personnes chroniquement seules qui n’ont pas envie d’interagir ont besoin de l’aide d’un professionnel de la santé mentale, dit Hall.

Vous sentez-vous épanoui socialement à la fin de la journée ?

Pour déterminer si vous vous sentez épanoui socialement, vérifiez régulièrement avec vous-même. Réfléchissez à votre journée ou à votre semaine, suggère Collins. Quels ont été les moments sociaux les plus satisfaisants ? Le plus solitaire ? Utilisez cet aperçu pour ajuster votre calendrier social. Après une journée de réunions, de discussions avec d’autres parents lors de l’entraînement de football de votre enfant, puis d’un dîner avec la belle-famille, vous pouvez vous sentir épuisé. Bien que certains événements ne soient pas négociables, vous voudrez peut-être évaluer la façon dont vous planifiez les engagements sociaux qui sont sous votre contrôle. « Si vous sortez la quatrième ou la cinquième fois en une semaine et que vous avez l’impression que vos batteries sont épuisées et que vous avez l’impression de ne pas avoir assez d’énergie, cela consiste en partie à amener les gens à le reconnaître », a déclaré Chopik. dit. « Ensuite, ils diront : ‘Sortir quatre soirs par semaine, c’est un peu trop pour moi.’ Ou ‘J’ai réalisé que si je restais après 21 heures, c’est à ce moment-là que je m’effondrais vraiment et que je m’embarrassais et que je devenais trop fatigué.’

Peut-être que le plus grand indicateur du besoin de plus d’interaction sociale est simplement le fait de se sentir seul. « Lorsque vous avez une journée où vous vous sentez seul », dit Hall, « il est en fait très important de répondre à cela d’une manière qui recherche le contact social. » Faites des projets avec un ami, appelez votre mère, parlez à quelqu’un de votre cours de yoga. Dans une étude de 2019, Chopik a proposé aux participants des « défis » sociaux pour augmenter leurs niveaux d’interaction : demander à un ami de prendre un café, télécharger l’application Meetup et se rendre à un événement, et organiser une sortie sociale avec des amis étaient des moyens efficaces de devenir plus socialement. actif.

Collins dit de profiter des opportunités sociales qui se présentent naturellement dans votre vie de tous les jours. Remarquez les gens qui promènent leur chien le matin pendant que vous vous dirigez vers votre voiture ou que vous envoyez vos enfants au bus scolaire, les employés de la bibliothèque ou votre lieu de restauration préféré. Essayez de dire bonjour, puis passez peut-être à une discussion plus longue dans une semaine environ. «Nous sommes tous placés dans des situations où nous pourrions potentiellement avoir un lien social», dit Collins. « Au fil du temps, nous créons ces différents types de liens sociaux dans nos vies si nous sommes capables de les favoriser dans les moments qui se présentent. »