Cependant, il s’agit d’un cadre de base pour des individus par ailleurs en bonne santé. Sleep Foundation suggère que le nombre d’heures peut augmenter ou diminuer en fonction du type d’activité, de tout problème de santé chronique ou aigu, etc. Tenez compte de ces facteurs lors du calcul de la durée du sommeil: • Êtes-vous productif, en bonne santé et heureux pendant X heures de sommeil • Y a-t-il une maladie existante? tout ce qui pourrait causer de la léthargie autre que le sommeil • Expulsez-vous plus d’énergie; c’est-à-dire un travail à forte intensité de main-d’œuvre ou des sports • Avez-vous souvent somnolent pendant les emplois qui nécessitent de la vigilance • Dépendance à la caféine • Lorsque vous ne travaillez pas, avez-vous tendance à dormir plus; comme les dimanches ou les jours fériés? Ou votre sommeil est-il cohérent?

