De combien d’étapes avez-vous besoin pour obtenir un maximum de bienfaits pour la santé ?

Il semble que tous les quelques mois, une nouvelle étude soit publiée sur le nombre de pas. Et ils semblent tous dire quelque chose de différent.

Si vous faites 5 000 pas par jour, vous obtiendrez des bénéfices substantiels pour votre santé. Oh, attends ! Une étude révèle que les améliorations clés de la santé cardiovasculaire commencent en réalité par seulement 2 300 étapes. Et encore une autre étude identifie le nombre magique à 9 000 pas.

Lequel de ces éléments est correct ? Très probablement tous, car ils mesurent des choses différentes.

Il est vrai que si vous partez d’un état sédentaire, toute marche améliorera votre santé. Mais il faut entre 6 000 et 10 000 pas par jour pour obtenir un maximum de bienfaits pour la santé. Le nombre de pas dépend de votre âge.

Au lieu de s’appuyer sur une seule étude, Barron’s base ses recommandations sur une méta-analyse du Lancet 2022 de 15 études de qualité sur le nombre de pas de personnes du monde entier. Nous avons également interviewé deux des auteurs de l’enquête du Lancet.

L’analyse du Lancet a révélé que les bienfaits pour la santé se stabilisent entre 8 000 et 10 000 pas par jour pour les moins de 60 ans et entre 6 000 et 8 000 pas pour les 60 ans et plus. Les personnes âgées ont besoin de moins d’étapes car chaque étape représente plus d’efforts pour elles, explique le co-auteur de l’étude I-Min Lee, professeur d’épidémiologie à la TH Chan School of Public Health de Harvard.

« Si vous prenez un marathonien kenyan et une grand-mère de 90 ans, et que vous leur faites marcher la même distance au même rythme, pour le coureur kenyan, cela ressemble à une promenade dans le parc », dit-elle. « Pour la grand-mère, cela pourrait représenter un effort maximal. »

Amanda Paluch, professeure adjointe en kinésiologie à l’Université du Massachusetts à Amherst et auteur principal de l’étude du Lancet, a un point de vue similaire. «Les jeunes adultes auront peut-être besoin de faire des exercices plus intenses pour constater des bienfaits globaux sur la santé», dit-elle.

Voici quelques autres points clés de l’étude du Lancet et de nos entretiens avec les auteurs.

Marcher est une question de vie ou de mort

Les personnes du quartile supérieur (médiane de 10 901 pas par jour) avaient un taux de mortalité au cours de la période d’étude qui était de 40 % à 53 % inférieur à celui du quartile le plus bas (médiane de 3 553 pas par jour). En anglais : Toutes choses étant égales par ailleurs, vous pouvez réduire de moitié votre taux de mortalité en marchant davantage.

C’est parce que la marche aide notre système cardiovasculaire, nos poumons, nos muscles et même la santé des os, explique Paluch. « Cela a un effet important sur la mortalité car cela agit sur de nombreuses parties du corps », dit-elle. « C’est comme une pilule magique. »

La vitesse ne semble pas avoir beaucoup d’importance

Le nombre d’étapes, et non l’intensité, semble être la clé. Si vous voulez vous dépasser, marcher vite peut être une formidable activité aérobique qui vous mettra en pleine forme. Et vous ferez vos pas plus rapidement en marchant vite. Mais en termes de bienfaits pour la santé, l’analyse du Lancet a révélé que ce qui compte le plus est le nombre de pas que vous faites en moyenne par jour.

De plus, cela ne semble pas avoir d’importance si vous faites une marche plus longue une fois par jour, plusieurs promenades plus courtes tout au long de la journée, ou même si vous marchez tous les jours au cours d’une semaine donnée. C’est le nombre moyen de pas qui compte, disent Lee et Paluch.

« Que vous l’accumuliez en quelques jours plutôt que de l’étaler sur toute la semaine, il semble y avoir des avantages similaires », ajoute Paluch.

Faire plus de 10 000 pas n’est clairement pas mieux

Alors que certaines études ont montré des bienfaits pour la santé allant jusqu’à 12 000 pas par jour, d’autres études montrent que les gains culminent entre 8 000 et 10 000 pas.

Pourquoi? C’est typique de tout ce que nous faisons pour améliorer notre santé, dit Lee. Les prestations s’aplatissent car, à long terme, la santé se dégrade à mesure que nous vieillissons. « On ne peut pas vivre éternellement », dit-elle. « Le corps s’adapte en quelque sorte. »

La recherche continue d’évoluer sur les bienfaits des différents nombres de pas pour la santé. Jusqu’à présent, la plupart des études ont examiné la relation entre le nombre de pas et les taux de mortalité ou de maladies cardiovasculaires observés au cours de l’étude. Il est possible que de futures recherches puissent tirer profit d’un nombre plus élevé de pas dans d’autres domaines de la santé, comme l’amélioration de la santé mentale, la prévention de la démence ou la prévention du cancer, explique Paluch.

La marche n’est pas le seul exercice

La marche peut être pratiquée par presque tout le monde et elle est facile à mesurer. « Vous n’êtes pas obligé d’acheter un équipement spécial », explique Lee. « Vous avez juste besoin de chaussures confortables. »

Mais si vous préférez nager, faire du vélo ou du pickleball, faites-le plutôt. Tout exercice qui brûle des calories vous sera bénéfique.

« Il n’y a rien de magique dans les différentes activités », dit Lee. « Il semble que l’énergie que vous dépensez soit bonne pour vous. »

La recherche sur la marche continue de croître grâce à la technologie

Pendant longtemps, les chercheurs en exercice ont été obligés de se fier à la quantité de personnes déclarant faire de l’exercice. Lorsque le gouvernement a fait ses recommandations en 2018, il a eu recours à des minutes d’exercice. Il recommandé que les gens fassent au moins 75 minutes d’exercice vigoureux ou 150 minutes d’exercice modéré par semaine.

William Kraus, cardiologue et professeur à la Duke Medical School qui a contribué à l’élaboration des lignes directrices de 2018, a déclaré : Actualités NBC il n’y avait pas suffisamment de preuves à ce stade pour formuler des recommandations sur le nombre de pas, même s’il prédisait que cela changerait à l’avenir.

En effet, les choses pourraient être différentes la prochaine fois que le gouvernement recommandera des exercices. Des millions d’Américains portent des appareils qui suivent leurs pas. « Il n’a jamais été aussi simple de mesurer votre niveau d’activité », déclare Lee.

Écrivez à Neal Templin à