Les électeurs écossais décideront de l’élection de Holyrood le 6 mai.

La circonscription de Glasgow Southside s’annonce comme une bataille particulièrement féroce avec le leader du SNP, Nicola Sturgeon, contesté pour le siège par le leader travailliste Anas Sarwar.

Nicola Sturgeon espère que son parti SNP pourra obtenir une majorité à Holyrood Crédit: Reuters

De combien de sièges Nicola Sturgeon a-t-il besoin pour un gouvernement majoritaire?

Il y a un total de 59 sièges à Holyrood, ce qui signifie que chaque parti doit obtenir un minimum de 30 sièges pour contrôler une majorité.

Lors de l’élection générale de décembre 2019, le SNP a obtenu 45% des voix, ce qui leur confère 48 sièges, soit une augmentation de 13 sièges pour le parti par rapport aux élections précédentes de 2017.

Le succès du SNP s’est fait aux dépens des conservateurs et des travaillistes.

Les conservateurs sont passés de 13 sièges à 6, tandis que les travaillistes ont été réduits à un seul siège.

Un récent sondage de Savanta ComRes a indiqué que le SNP perdait actuellement son soutien et a suggéré que le SNP manquerait une majorité de deux sièges.

Si cela devenait réalité, cela signifierait que le SNP pourrait avoir besoin du soutien des Verts écossais pour adopter une législation.

La dirigeante du SNP, Nicola Sturgeon, détient actuellement une majorité de près de 10000 voix à son siège de Glasgow Southside Crédit: PA

Que se passe-t-il si Nicola Sturgeon perd son siège?

Alors que Sturgeon est défié par Anas Sarwar du Labour, c’est la première fois que deux grands chefs de parti se battent pour le même siège.

Mais avec Sturgeon commandant actuellement une majorité de près de 10 000, il aura une bataille difficile.

C’est le siège le plus sûr du SNP dans une ville où le parti a balayé toutes les circonscriptions à la fois à Holyrood et à Westminster.

Si Sarwar réussissait un tel exploit, cela enverrait le SNP dans la tourmente et déclencherait une course à la direction.

Contre qui Nicola Sturgeon?

En 2016, Mme Sturgeon a remporté le siège de Glasgow Southside par près de 10000 voix contre Farinha Thomas du Labour.

Contester le siège de Glasgow Southside contre Sturgeon est

Anas Sarwar – Travail

Sarwar est le leader travailliste écossais.

Sarwar pense qu’il peut réussir un coup d’État politique et renverser Sturgeon dans les sondages Crédits: Rex

S’adressant au Sunday Mail, M. Sarwar a déclaré: «J’ai été élevé dans le sud de Glasgow, je vis ici et c’est là que j’élève mes enfants.

«Je ne fais pas ça parce que je pense que c’est courageux, je le fais parce que j’y crois.

M. Sarwar, qui a été élu à Holyrood en tant que député régional supplémentaire en 2016, suivra également les traces de son père pendant la campagne électorale.

En 1997, Mohammed Sarwar est devenu le premier député musulman à battre Mme Sturgeon à remporter le siège du gouverneur de Glasgow.

Carol Ann Dobson, Freedom Alliance – Intégrité, société, économie

Le vétérinaire Dobson est le chef de la Freedom Alliance.

Son parti déclare: «Dobson s’engage à s’opposer et à mettre fin au courant [Covid] restrictions, et à assurer la restauration et la préservation d’une société plus juste, plus libre et plus équitable pour tous. »

Greg Energy Adviser, indépendant

Son manifeste déclare: «Votez pour un référendum pour connecter le peuple écossais. Notre besoin d’énergie nous relie tous.

«Le référendum précédent a divisé et séparé le peuple écossais.

«Un référendum pour ramener le réseau électrique sous contrôle national.

«Votez pour l’énergie zéro coût.

«Rendre l’Écosse indépendante de l’intérieur. Votez pour les candidats locaux indépendants. »

Carole Louise Ford, libéraux démocrates écossais

Ford est le porte-parole du parti pour les transports, les infrastructures et la connectivité.

Carole a eu une longue carrière dans l’éducation, l’enseignement des mathématiques et la haute direction dans plusieurs écoles du centre-ouest de l’Écosse.

Elle a passé quatorze ans en tant que professeur principal de la Kilmarnock Academy.

Jayda Fransen, indépendante

Fransen est l’ancien chef adjoint controversé de Britain First.

Elle faisait partie de la Ligue de défense anglaise avant de rejoindre l’extrême droite Britain First.

Lors de l’élection partielle de Rochester et Strood en 2014, elle n’a recueilli que 56 voix – le Monster Raving Loony Party a obtenu plus de votes.

Deek Jackson, le Parti libéral

Son manifeste déclare: «Votez pour moi si vous pensez que le gouvernement n’a pas à contrôler nos pensées, nos paroles, nos communications en ligne ou ce que nous disons chez nous.»

Dans une déclaration fortement formulée, il ajoute: «Je suis dégoûté et malade au creux de mes tripes avec le peuple écossais roulant comme des chiots pour renoncer à l’intimité et à la liberté de leurs maisons pour réveiller les fascistes qui veulent que le débat soit une sorte de concours d’étiquette prune dans la bouche.

«Poussez douloureusement vos lois sur le discours de haine dans l’orifice de votre idéologie consensuelle.

«Votez Deek ou mourez un lâche, recroquevillé sous vos draps, bahing et mugissant comme du bétail bovin.

Kyle Thornton, Parti conservateur et unioniste écossais

Élu pour la première fois en tant que conseiller du quartier Newlands / Auldburn du conseil municipal de Glasgow en 2017, Thornton estime que de plus en plus de gens se tournent vers les conservateurs.

Il a déclaré au Glasgow Times: «Nous sommes le parti pro-syndical clair et sans équivoque en Écosse. Nous pensons qu’au lieu de promettre le «bourbier de demain» de l’indépendance, nous devrions agir aujourd’hui sur les vrais problèmes auxquels l’Écosse est confrontée.

«Nous sommes clairement opposés à un deuxième référendum sur l’indépendance et les gens des communautés de toute l’Écosse nous font confiance pour défendre la place de notre nation au Royaume-Uni et faire sortir l’Écosse de la division et des griefs du SNP.»