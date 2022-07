De combien de revenus avez-vous besoin pour avoir un bébé ?

Avec l’inflation qui monte en flèche au Canada, de nombreux couples qui envisagent d’avoir des enfants se demandent peut-être s’ils en ont encore les moyens.

Quelque chose d’aussi important que d’avoir des enfants n’est pas une décision purement financière, mais l’abordabilité doit également être soigneusement prise en compte. Statistique Canada ne recueille pas ces informations, alors je vais devoir faire des estimations basées sur des données américaines et une étude canadienne que j’ai trouvée.

L’étude de 2015 de Moneysense a déterminé que le coût moyen pour élever un enfant jusqu’à l’âge de 18 ans était de 253 946 $. En appliquant 11,37 % d’inflation entre 2016 et 2021, nous obtenons 281 880 $ comme coût total pour élever un enfant jusqu’à l’âge de 18 ans en 2022.

Le département américain de l’Agriculture en 2015 a déterminé que le coût était de 233 610 $ US. En 2022, avec l’inflation prise en compte, il est maintenant estimé à 272 049 $ US. Je n’ai pas converti ces montants des États-Unis en dollars canadiens (ce qui aurait augmenté le montant total) car le coût moyen de la vie est beaucoup plus bas aux États-Unis qu’au Canada.

Étant donné que ces résultats sont assez proches, je suis à l’aise avec l’utilisation de 281 880 $ comme estimation approximative du coût pour élever votre enfant jusqu’à l’âge de 18 ans en 2022. Bien que ce soit un chiffre décourageant (plus d’un quart de million de dollars !) , c’est beaucoup plus facile à gérer si vous le divisez en périodes plus courtes :

281 880 $ est le coût moyen pour élever un enfant jusqu’à l’âge de 18 ans

15 560 $ est le coût moyen par an pour élever un enfant

1 305 $ est le coût moyen par mois pour élever un enfant

Bien qu’il s’agisse d’estimations, il est clair que le fait d’avoir des enfants est une énorme décision financière. Avoir des enfants sera probablement l’une des dépenses les plus importantes qu’une personne aura au cours des 18 prochaines années de sa vie, il est donc sage de planifier soigneusement.

Déterminez si vous pouvez vous permettre le coût d’un enfant en budgétisant soigneusement



Étape 1 : Calculez le revenu mensuel de votre ménage.

Étape 2: Déterminez les dépenses mensuelles de votre ménage.

Si votre revenu mensuel moins les dépenses est supérieur à 1 305 $, vous pouvez probablement vous permettre d’avoir un enfant au Canada.

En regardant ces chiffres, craignez-vous de ne pas pouvoir vous permettre d’avoir des enfants ? Gardez à l’esprit qu’il s’agit de chiffres moyens et que de nombreux parents peuvent se débrouiller avec beaucoup moins. Si vous avez un revenu plus faible, il existe également un soutien gouvernemental, comme l’Allocation canadienne pour enfants, vers lequel vous pouvez vous tourner.

L’argent n’est pas tout

L’argent n’est certainement pas l’alpha et l’oméga lorsqu’il s’agit de décider d’avoir ou non des enfants. Si vous ne pouvez pas vous permettre le montant moyen indiqué ci-dessus, mais que vous êtes sûr de pouvoir élever des enfants heureux et en bonne santé, l’argent ne devrait pas être le principal facteur déterminant.

Tout le monde veut offrir à ses enfants un style de vie aussi bon ou meilleur que celui que leurs parents leur ont donné. Le problème est qu’il est beaucoup plus difficile de le faire de nos jours.

Le coût de la vie a considérablement augmenté depuis les années 1990, tout comme le coût du logement et des études postsecondaires. Il faudra une planification financière minutieuse et un travail acharné pour élever un enfant, mais c’est possible.