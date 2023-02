De combien de protéines avez-vous besoin par jour et comment les ajouter à votre alimentation

Une protéine de haute qualité contiendrait les neuf acides aminés essentiels, qui ne peuvent pas être fabriqués et ne peuvent être acquis que par l’alimentation, selon Lyon. Les acides aminés essentiels des protéines sont responsables de “la santé musculaire, du renouvellement du foie et de la régénération des protéines dans le corps”, ajoute-t-elle.

“Les protéines alimentaires ont un double rôle”, dit-elle. “C’est une combinaison de 20 acides aminés différents, et ces 20 acides aminés différents ont tous des rôles différents dans le corps et sont nécessaires en quantités différentes.”

Pourtant, ce n’est que “le minimum pour prévenir les carences”. Selon Lyon, une fourchette plus optimale, basée sur des preuves scientifiques, consiste à avoir entre 1,2 et 1,6 gramme de protéines par kilogramme de votre poids par jour.

La suggestion recommandée pour l’apport en protéines est de 0,8 gramme de protéines par kilogramme de poids corporel chaque jour, selon Gabrielle Lyon docteur en médecine ostéopathique et fondateur de l’Institute for Muscle-Centric Medicine®.

Les protéines sont l’un des éléments les plus essentiels d’une alimentation riche en nutriments. Mais de combien de protéines avez-vous réellement besoin chaque jour ? Ça dépend.

Viande maigre, y compris la dinde Yaourt Poisson maigre comme le tilapia ou la sole Cottage cheese Protéine de lactosérum

“Lorsque vous parlez de protéines de haute qualité, il s’agit et ont toujours été de protéines d’origine animale dans la nature”, notamment les produits laitiers, les œufs, le poisson et la volaille, déclare Lyon.

“Maintenant, cela ne veut pas dire que les protéines végétales sont mauvaises parce qu’elles ne le sont pas. Nous parlons simplement du profil d’acides aminés.”

Les protéines d’origine animale contiennent généralement de grandes doses d’acides aminés essentiels comme la lutéine, qui stimule les muscles, ajoute-t-elle. “Le muscle est l’organe de la longévité, et à mesure que nous vieillissons et que nous traversons la vie et la maladie, le muscle est vraiment l’un de nos principaux déterminants de la survie.”

Cela signifie simplement que vous devrez manger beaucoup plus de des protéines végétales dans votre alimentation pour atteindre vos objectifs, explique Lyon. Par exemple, trois tasses de quinoa équivaut à un petit poulet en grammes de lutéine.

Pour les consommateurs à base de plantes, “la quantité qu’un individu aurait besoin de consommer pour sa santé et son bien-être en général, pour se protéger en vieillissant, augmenterait également sa consommation de calories”, ajoute-t-elle.

3 repas simples riches en protéines

Voici quelques accords simples, suggérés par Lyon, pour vous aider à intégrer des protéines de haute qualité dans votre alimentation quotidienne.

Une omelette avec des toasts de blé ou un accompagnement de pommes de terre Steak et légumes que vous aimez comme les pois verts et le maïs, qui sont riches en protéines Un poisson maigre au choix avec du riz et des haricots

Et si vous espérez réduire les envies d’aliments malsains comme les friandises sucrées et autres aliments transformés, Lyon dit de “donner la priorité aux protéines d’abord”.

“Lorsque vous priorisez les protéines, vous aurez moins faim au prochain repas”, dit-elle.

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire

Ne manquez pas :