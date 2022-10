De combien d’argent avez-vous réellement besoin pour un acompte immobilier

Alors que les prix des maisons et les taux d’intérêt élevés peuvent pousser certains acheteurs à l’écart, ceux qui sont encore sur le marché peuvent avoir des “ressources plus profondes”, en particulier s’ils réduisent leurs effectifs, a expliqué Keith Gumbinger, vice-président du site Web hypothécaire HSH.

Au cours de la dernière année, les acomptes moyens dans les 50 plus grandes agglomérations du pays ont augmenté de plus de 35 %, selon un Rapport LendingTree basé sur les données hypothécaires à taux fixe sur 30 ans du 1er janvier au 10 octobre 2022.

Avec des prêts hypothécaires moyens et des revenus annuels des ménages plus élevés, il n’est pas surprenant que ces métropoles soient en tête de liste. Et ces acomptes représentent une part importante des revenus annuels.

Bien que certains types de prêts hypothécaires autorisent des acomptes aussi bas que 3%, vous devrez payer une assurance hypothécaire sur les prêts avec moins de 20% d’acompte, et vous pourriez voir des taux d’intérêt plus élevés, a déclaré Gumbinger.

Un acompte plus important signifie une hypothèque plus petite, ce qui peut “certainement aider à compenser dans une certaine mesure le coût de la hausse des taux d’intérêt”, a-t-il déclaré.

“En général, plus vous pouvez vous permettre de déposer, plus vos coûts finaux seront bas”, a déclaré Gumbinger.

En dépit En raison du ralentissement de la demande, les prix des maisons sont toujours “nettement plus élevés qu’il y a deux ans”, de nombreux acheteurs ayant du mal à baisser de 10% ou 20%, a déclaré Melissa Cohn, vice-présidente régionale de William Raveis Mortgage.

Le prix de vente médian des maisons était de 454 900 $ au troisième trimestre 2022, contre 337 500 $ au troisième trimestre 2020, selon la Réserve fédérale. Les données.

De nombreux acheteurs profitent d’options de mise de fonds inférieures, a-t-elle déclaré, telles que 3% ou 5% pour les prêts hypothécaires conventionnels ou 3,5% pour les prêts de la Federal Housing Administration.

“Avec un acompte plus petit, c’est plus cher dans tous les sens”, a déclaré Cohn. “Mais pour beaucoup de gens, c’est la seule façon dont ils peuvent se permettre d’entrer dans leur maison.”

Bien que des acomptes plus petits signifient des taux d’intérêt et une assurance hypothécaire plus élevés, les acheteurs de maison pourraient réduire ces dépenses à l’avenir, a-t-elle déclaré. Lorsque les taux d’intérêt baissent, il peut y avoir une chance de refinancer, et les acheteurs peuvent retirer l’assurance hypothécaire une fois qu’ils atteignent 20 % de la valeur nette de la maison, a déclaré Cohn.