Les classements suivants sont les villes les plus chères en fonction du salaire dont vous auriez besoin pour maintenir les coûts de location à 30 % de votre revenu global :

Dans un peu moins de la moitié des 50 villes les plus peuplées des États-Unis, le coût du logement est inabordable pour la plupart des locataires, selon une étude réalisée par Apartment Guide , un site de recherche de location. Cette constatation est basée sur l’idée que les coûts de location ne devraient représenter que 30 % du budget d’un ménage, ce qui est une règle générale recommandée par les experts en finances personnelles.

Selon une nouvelle analyse, vous devrez gagner au moins deux fois plus que la plupart des Américains si vous souhaitez louer un appartement au prix moyen dans les villes américaines les plus chères.

Avec la flambée des prix des loyers depuis l’année dernière, les loyers abordables dans des villes déjà chères comme New York, Los Angeles et San Francisco sont devenus encore plus inaccessibles.

La ville de New York est en tête du classement : les locataires devraient gagner 254 040 $ en loyer pour ne représenter que 30 % de leur budget. C’est près de quatre fois le revenu médian annuel des ménages, qui est de 64 994 $ selon les données les plus récentes du US Census Bureau.

Et sur les 10 villes les plus chères, huit auraient besoin du double du revenu médian annuel pour maintenir les loyers à 30 %.

Les grandes villes côtières dominent le haut du classement, tandis que les petites villes du centre du pays ont tendance à avoir des loyers plus bas. La ville la moins bien classée est Wichita, au Kansas, où les résidents n’ont besoin que de 28 741 $ pour que les frais de location représentent 30 % de leur budget total.

Cependant, il convient de noter que les habitants des grandes villes chères ont tendance à gagner plus d’argent que les villes des États où les revenus et les coûts de logement ont tendance à être inférieurs, en moyenne.

Les données de location pour le classement sont basées sur l’inventaire des propriétés locatives d’Apartment Guide pour les unités d’une et deux chambres de juillet 2021 à juillet 2022. Les prix des loyers sont une moyenne amalgamée basée sur le nombre d’unités disponibles.

Parce qu’il s’agit d’une mesure moyenne sur deux types d’unités, les prix de location seront probablement plus élevés que ce que la plupart des gens paient, en raison d’un petit nombre de locataires à revenu élevé qui paient bien au-dessus du prix médian.

Les 50 premières villes en termes de population sont basées sur les estimations démographiques actuelles du US Census Bureau.

