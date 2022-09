De combien d’argent avez-vous besoin dans un fonds d’urgence à chaque étape de votre carrière

Bien que les rendements les plus bas aient rendu les liquidités moins attrayantes au cours des dernières années, cela pourrait changer à mesure que les taux d’intérêt augmentent. Et les experts disent qu’il y a une valeur dans la tranquillité d’esprit que procure l’épargne.

La recommandation typique pour les familles à deux revenus est d’économiser trois à six mois de frais de subsistance, a déclaré Christopher Lyman, planificateur financier agréé chez Allied Financial Advisors à Newtown, en Pennsylvanie. Le raisonnement : même si un salarié perd son emploi, il existe d’autres sources de revenus pour aider la famille à faire face aux dépenses.

Cependant, les ménages avec un seul revenu peuvent bénéficier d’une augmentation de l’épargne à six à neuf mois de dépenses, a déclaré Lyman.

Pour les personnes à revenu unique et les ménages à deux revenus, certains conseillers disent qu’il est préférable d’avoir des réserves de liquidités plus élevées pour offrir “plus d’options” en cas de licenciement. Les récessions vont généralement de pair avec taux de chômage plus élevé et trouver un nouvel emploi peut ne pas se faire rapidement.