De combien d’amis proches avez-vous besoin à l’âge adulte ?

D’autres estimations sont dans un stade similaire. Une étude de 2016 a suggéré que les personnes qui ont six amis ou plus ont amélioré leur santé tout au long de leur vie, tandis qu’une étude de 2020 de Suzanne Degges-White, professeure et présidente du département de conseil et d’enseignement supérieur de la Northern Illinois University, a révélé que les femmes d’âge moyen qui avaient trois amis ou plus avaient tendance à avoir des niveaux plus élevés de satisfaction globale à l’égard de la vie.

Ces estimations semblent correspondre au sentiment des gens sur le nombre d’amis qu’ils devraient viser. Le Dr Degges-White a récemment mené une enquête auprès de 297 adultes, qui n’a pas été publiée ni soumise à un examen par les pairs, mais a révélé que 55% des participants pensaient que deux à trois amis proches étaient idéaux, tandis que 31% pensaient que quatre à six étaient l’objectif.

Mais tout cela peut être très difficile à étudier, car l’amitié et l’intimité sont subjectives, et il n’y a pas d’échelle largement utilisée par les chercheurs pour définir ces concepts à travers les études. La proximité peut être particulièrement spongieuse. Le Dr Degges-White a déclaré que dans une certaine mesure, il s’agissait de : “Dans votre cœur, vous connaissez la différence.”

On ne sait pas non plus comment les médias sociaux prennent en compte tout cela, car les recherches suggèrent que la taille du réseau en ligne d’une personne peut ne pas avoir d’impact significatif sur son bien-être perçu. Alors que de nombreuses amitiés se sont estompées pendant la pandémie, de nombreuses personnes ont trouvé une connexion en ligne.

Comment savoir si vous avez besoin de plus d’amis ?

Bien que la recherche sur l’amitié offre quelques repères, il peut être plus utile pour la plupart d’entre nous de simplement faire un peu d’introspection. Marisa Franco, psychologue et auteur du livre à paraître “Platonic: How The Science of Attachment Can Help You Make – and Keep – Friends”, recommande de commencer par une question assez évidente mais puissante : Est-ce que je me sens seul ?

“La solitude est une sorte de signal ou de système d’alarme”, a déclaré le Dr Franco. Tout le monde se sent seul de temps en temps, mais c’est une question plus profonde de savoir si vous vous sentez régulièrement exclu ou isolé. Une enquête récente a suggéré qu’environ un Américain sur trois a connu une «solitude grave» pendant la pandémie.

Il est également utile de se demander s’il y a des parties de votre identité qui se sentent restreintes, a déclaré le Dr Franco.