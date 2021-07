De combien avez-vous besoin pour la retraite de vos rêves

Prendre sa retraite ne signifie pas automatiquement que vous dépenserez moins d’argent.

Les gens sous-estiment souvent le coût de leur retraite idéale, selon l’auteur Dan Ariely, professeur d’économie comportementale à l’Université Duke.

Être attaché à un bureau toute la journée peut rendre plus difficile la dépense d’argent, a déclaré Ariely. À la retraite, les nouveaux passe-temps et activités que vous choisissez pour remplir votre temps libre viendront gruger votre revenu fixe.

L’auteur à succès a mené une étude qui a révélé que la plupart des gens s’attendaient à devoir remplacer environ 75 % de leur salaire pour financer leur retraite.

Les chercheurs ont ensuite calculé de combien les répondants auraient besoin en fonction de leur mode de vie prévu. Les chiffres étaient loin, a déclaré Ariely.

Regardez cette vidéo pour savoir de quel pourcentage les mêmes personnes auraient réellement besoin et comment commencer à épargner davantage pour la retraite.

Plus d’Investir en vous :

Ce que signifie votre score FICO et pourquoi vous devez faire attention

Josh Brown : Comment j’explique la bourse par rapport à l’économie

Comment fonctionnent les primes d’assurance et les franchises

S’INSCRIRE: Money 101 est un cours d’apprentissage de 8 semaines sur la liberté financière, livré chaque semaine dans votre boîte de réception.

VÉRIFIER: Grandir avec Acorns+CNBC.

Divulgation : NBCUniversal et Comcast Ventures sont des investisseurs dans Glands.