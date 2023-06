De Coco Gauff à Holger Rune, les trois matchs à attendre avec impatience

Les Chinoises Zhang Zhizhen et Mirra Andreeva visent des courses décisives pour les huitièmes de finale de Roland-Garros samedi.

Un aperçu de trois matchs hors concours lors de la septième journée du tournoi 2023 (x désigne la tête de série) :

Zhang Zhizhen (CHN) contre Casper Ruud (NOR x4)

Zhang peut devenir le premier Chinois de l’ère Open à atteindre l’Open de France en huitièmes de finale, mais fait face à une tâche énorme en essayant de contrarier Ruud, le finaliste de Rafael Nadal en 2022.

Zhang, classé 71e au monde, a tiré le meilleur parti de sa bonne fortune à Paris – l’adversaire du premier tour Dusan Lajovic a pris sa retraite blessé tandis que Thiago Agustin Tirante, 153e rang, qu’il a battu au deuxième tour, faisait ses débuts en Grand Chelem.

Le numéro quatre mondial Ruud a atteint les 16es de finale à Roland Garros pour la cinquième année consécutive.

Après avoir remporté le titre sur terre battue d’Estoril en avril, le joueur de 24 ans a connu une course stimulante vers les demi-finales à Rome à la veille de l’Open de France.

Cependant, Zhang a également un pedigree sur terre battue, faisant une course surprise aux 16 derniers du Masters de Madrid le mois dernier, éliminant Cameron Norrie et Taylor Fritz sur le chemin.

Mirra Andreeva contre Coco Gauff (États-Unis x6)

Comme Ruud, Gauff a également souffert de chagrin à Paris il y a 12 mois, perdant la finale face à Iga Swiatek.

La joueuse de 19 ans est sortie d’un set down pour vaincre Rebeka Masarova au premier tour cette semaine avant une victoire beaucoup plus confortable contre Julia Grabher pour atteindre les 32 dernières.

Samedi, Gauff aura la rare expérience d’affronter une personne plus jeune qu’elle en Andreeva, 16 ans, la vedette de Roland Garros.

« Je suis sûr qu’elle ne pense pas à son âge sur le terrain », a déclaré Gauff. « Et tous les gens qui ont joué contre moi quand j’avais son âge, je ne sais pas s’ils pensaient à mon âge. Je doute qu’ils l’étaient. »

Andreeva, classée 143e et qui s’est qualifiée pour faire ses débuts en Grand Chelem, n’a pas perdu un set lors de ses deux premiers matches.

Elle est la plus jeune joueuse à atteindre le troisième tour depuis que Sesil Karatantcheva, 15 ans, a atteint les quarts de finale de 2005 et seulement la septième femme au cours des 30 dernières années à avoir joué dans les 32 dernières avant d’avoir 17 ans. Son record professionnel de 2023 maintenant est à 22-2.

Andreeva et Gauff se sont déjà entraînés ensemble à Roland Garros cette semaine.

«Elle joue assez agressivement. Mais l’entraînement et le match sont différents, donc je pourrais aussi jouer différemment. Je ne sais pas. Qui sait ? », a déclaré l’adolescent.

Holger Rune (DEN x6) contre Genaro Alberto Olivieri (ARG)

Rune a atteint les quarts de finale lors de ses débuts à Roland Garros en 2022 alors qu’il était encore adolescent.

Cette année, il a eu besoin de quatre sets pour battre Christopher Eubanks au premier tour avant de se qualifier pour les 32 derniers lorsque le vétéran français Gael Monfils s’est retiré avec une blessure au poignet.

Classé au 231e rang mondial, Olivieri s’est qualifié avec succès pour un Grand Chelem pour la première fois.

Il est déjà garanti 152 000 $ en prix pour avoir fait le troisième tour – ses gains pour l’ensemble de sa carrière de sept ans en tant que professionnel n’étaient que de 195 000 $ à Paris.

L’Argentin surfe sur une vague d’émotion à Roland Garros. Lorsqu’on lui a demandé à qui il pensait lorsqu’il a passé le premier tour, sa réponse a été simple.

« Mon père, décédé pendant la pandémie », a-t-il déclaré. « C’était mon acolyte, la personne qui m’a aidé de toutes les manières – psychologiquement, émotionnellement.

« Je me souviens toujours de lui. J’espère qu’il regarde maintenant tout ce qui m’arrive cette semaine et qu’il a un sourire encore plus grand que moi. »

