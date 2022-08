De Chromat à Skims, le design inclusif change radicalement la silhouette du maillot de bain

Écrit par Jacqui Palumbo, CNN

Lorsque les une-pièces et les bikinis minuscules de l’ère “Baywatch” ont régné dans les années 1990, le soulagement pour de nombreuses femmes est venu sous la forme du tankini – une silhouette de débardeur qui offrait plus de couverture que la plupart des deux-pièces, mais qui pouvait toujours être modeste, sportive ou sexy. C’était l’une des rares innovations à une époque où les styles de natation pour femmes ne répondaient qu’à quelques types de corps et préférences de style – et a même obtenu le sceau d’approbation sur la couverture du numéro de maillot de bain de Sports Illustrated en 1990.

Mais maintenant, le maillot de bain est entré dans une nouvelle ère dorée et la silhouette du maillot de bain a changé. Au lieu des mêmes rotations de rebondissements saisonniers sur les mêmes une et deux pièces, les amateurs de plage peuvent trouver presque n’importe quel style pour répondre à leurs besoins, des combinaisons non genrées de marques comme TomboyX et Beefcake, à la ligne de performance modeste de Nike, dévoilée en 2019. , qui comprend un hijab.

Beefcake s’est inspiré des modèles de maillots de bain des années 1920 pour sa ligne de vêtements non sexistes. Le crédit: Marcheur d’Ashe

Et bien que le bikini en pagne préféré des influenceurs soit toujours là et donne des coups de pied, il existe également un certain nombre d’options de couverture plus complète qui arrivent sur le marché qui évoquent toujours le sex-appeal de la plage. Prenez par exemple la dernière tentative Skims de Kim Kardashian : une ligne de maillots de bain dans une gamme de tailles avec des images de campagne qui rappellent l’ambiance bombe des années 1980. Mais jusqu’à présent, les styles incluent des combinaisons cyclistes, des shorts de vélo à taille mi-haute et des une-pièces à manches longues en plus des “monokinis” découpés, des hauts de bikini triangle et des bandeaus.

Les femmes à la recherche de costumes grande taille n’ont plus à accepter des offres rares – lors de la Miami Swim Week en juillet, des designers tels que Cupshe et Bfyne ont dévoilé des collections de tailles allant du mignon et tropical au glam au bord de la piscine.

Lors de la Miami Swim Week 2022, BFyne a proposé des looks glamour au bord de la piscine. Le crédit: Frazer Harrison/Getty Images pour Bfyne

Pour Becca McCharen-Tran, fondatrice de la marque new-yorkaise Chromat, dont les looks exaltant l’estime de soi ont été à l’avant-garde des maillots de bain inclusifs, le changement est le bienvenu.

“La culture a changé et les maillots de bain changent pour répondre à ce moment culturel”, a-t-elle déclaré à CNN lors d’un entretien téléphonique. “Je pense que c’est excitant.”

Les nouvelles “règles de la piscine”

Chromat a mené la charge au cours de la dernière décennie avec des conceptions expérimentales et des campagnes centrées sur divers modèles de différentes ethnies, types de corps, capacités, sexes et sexualités. La campagne révolutionnaire “Pool Rules” du label a fait sensation en 2018 avec son “Babe Guard”, un riff ludique sur le trope des sauveteurs, dont les modèles comprenaient la survivante du cancer du sein Ericka Hart, la défunte militante des droits des personnes handicapées Mama Cax et la positivité corporelle l’avocat Denise Bidot. “Nos corps sont là où nous vivons”, a écrit Bidot dans un éditorial pour Teen Vogue sur l’importance de la campagne pour elle, “et donc nous devons nous montrer un amour inconditionnel de l’intérieur.”

Chromat x Tourmaline a présenté sa collection printemps-été 2022 lors de la Fashion Week de New York en septembre dernier. Le crédit: Sean Zanni/Getty Images pour Chromate

McCharen-Tran a déclaré que les maillots de bain sont devenus la ligne la plus populaire de Chromat, en grande partie à cause de leurs campagnes. “Le maillot de bain est ce produit qui combine notre philosophie de célébrer tous les types de corps dans ce vêtement qui peut être si lourd et si vulnérable”, a-t-elle déclaré. “Nos campagnes (étaient) si différentes des choix de casting traditionnels. Je pense que les gens se sentaient vraiment personnellement connectés à ce message que nous envoyions.”

La dernière collection de Chromat, une collaboration avec l’artiste Tourmaline, comprend des créations pour les personnes “qui ne rentrent pas”, proposant des maillots de bain avec des pochettes créées pour les femmes trans et les personnes non binaires. La collection vibrante comprend des pièces à bretelles et à boucles, des une-pièces découpées, des jupes et des shorts de bain, des hauts bustier et des combinaisons zippées sportives.

“Il n’y a pas qu’une seule façon pour les femmes trans de se présenter dans l’espace public”, a déclaré McCharen-Tran à propos de la collection. “Nous pouvons aller à l’encontre de cette attente d’un peu comme ce que signifie la féminité ou la femme.”

Chromat a été à l’avant-garde des campagnes inclusives de maillots de bain et de la conception de maillots de bain. Le crédit: Sean Zanni/Getty Images pour Chromate

Style uniforme

Mais pendant de nombreuses décennies, les maillots de bain et la féminité ont suivi un chemin étroit, dicté par les idéaux hollywoodiens.

Selon Jacqueline Quinn, consultante en mode et professeure adjointe au Fashion Institute of Technology et à la Parsons School of Design de New York, les années 1950 et 1960 ont annoncé bon nombre des premiers modèles de maillots de bain emblématiques. Les femmes qui les portaient sur le grand écran en sont venues à définir le corps de la plage : Marilyn Monroe en une pièce éblouissante dans la comédie romantique “Comment épouser un millionnaire”, Deborah Kerr en costume dos nu dans la romance de guerre “From Here to Eternity, ” et Ursula Andress dans un bikini blanc à large ceinture pour le film de James Bond “Dr. No.”

Cupshe a dévoilé sa première collection grande taille lors de la Miami Swim Week 2022. Le crédit: Jason Koerner/Getty Images pour Cupshe

“Habituellement, Hollywood était le tremplin, puis les magazines suivaient”, a déclaré Quinn lors d’un entretien téléphonique. “Il y avait presque une dictature de la tendance – ne poursuivant pas l’individualité, mais plutôt une sorte de mentalité de copieur.”

Les décennies suivantes ont encore cimenté l’archétype de la bombe en bikini mince mais sinueuse, de la séquence de rêverie au bord de la piscine de Phoebe Cates dans “Fast Times at Ridgemont High” à Reese Witherspoon dans “Legally Blonde” filmant l’essai vidéo d’Elle Woods dans un jacuzzi.

Quinn a souligné le Miracle Suit – un précurseur des vêtements de bain shapewear de Spanx et Athleta qui est devenu populaire dans les années 1990 – comme étant l’une des rares marques à offrir une large gamme de tailles (bien que le “miracle” promis d’avoir l’air de 10 livres plus mince fait froncer les sourcils selon les normes d’aujourd’hui).

Marées changeantes

Maintenant, Quinn est enthousiasmée par l’innovation qu’elle voit émerger dans l’industrie, de l’approche basée sur les données de Summersalt pour mesurer 10 000 femmes pour obtenir de meilleurs ajustements, aux maillots de bain Victory Adaptive pour les enfants handicapés, avec des styles avec des fermetures latérales velcro et des ouvertures pour les tubes d’alimentation. .

Rebecca Saygi, stratège en maillots de bain et vêtements de sport chez le prévisionniste de tendances WGSN, convient que l’industrie du maillot de bain est devenue plus large en ce qui concerne les personnes qu’elle équipe – et pour quelles raisons.

“Les marques deviennent conscientes du fait que les consommateurs sont plus susceptibles d’acheter un produit lorsqu’ils voient quelqu’un avec qui ils peuvent s’identifier associé à ce produit”, a déclaré Saygi par e-mail. “Être plus inclusif ouvre les marques à une clientèle beaucoup plus large.”

La dernière campagne de Skims mettait en vedette Paris Jackson dans une pièce à manches longues. Le crédit: Le Cobrasnake (Mark Hunter)

Mais elle voit également le bien-être, les sports nautiques et les vêtements de sport avoir une influence accrue sur le marché – en partie accélérée par les effets de la pandémie. Ces styles athlétiques répondent aux besoins des amateurs de plage à la recherche d’une plus grande couverture de la peau au-delà des camouflages.

“Nous voyons des marques commencer à se développer dans ces catégories avec des gilets anti-éruption, des silhouettes à manches plus longues et des options de bain plus fonctionnelles et légèrement plus modestes”, a-t-elle déclaré, pointant vers des labels comme One One et Verdelimon.

McCharen-Tran a suggéré que Chromat veuille également explorer les options de couverture pour la pudeur ou la protection solaire, comme les leggings de bain, mais tout en donnant la priorité aux styles pour tout le monde. Cela inclut la possibilité de porter “un tout petit string” quelle que soit sa taille, au lieu de confectionner des costumes qui essaient de “couvrir autant que possible votre corps”.

“Je pense que cela représente un changement plus important dans la façon dont nous nous sentons à l’idée de montrer notre corps. Nous n’en avons plus honte et nous n’avons plus à le cacher”, a-t-elle déclaré.

“Nous arrivons au point de nous couvrir complètement si c’est ce que vous voulez, ou d’être en string si c’est ce que vous voulez, et tout le reste. Ce sont juste des options différentes pour que chacun se présente à la fête.”

Image du haut : une combinaison cycliste et un short de bain Skims.