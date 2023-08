De Chennai Express à Jawan : l’étonnante saga des lungi de Shah Rukh Khan

La connexion entre Shah Rukh Khan, et le « Lungi » est officiellement devenu plus emblématique que jamais. De son passage inoubliable dans la chanson à succès « Chennai Express » Lungi Dance à son dernier hit Zinda Banda de « Jawan », l’association de SRK avec le lungi a touché un accord retentissant. La première chanson de Jawan lancée récemment est au sommet des charts musicaux mondiaux depuis son lancement.

La chanson a une douce coïncidence ou peut-être est-ce le porte-bonheur de SRK ! Zinda Banda a une fois de plus mis le lungi au premier plan. ce n’est pas seulement le pouvoir vedette de SRK qui fait parler les fans, c’est la présence récurrente du lungi qui a été remarquée par les fans. Des milliers de danseurs de fond revêtent le lungi, insufflant au spectacle une saveur culturelle unique. Le facteur nostalgique est encore renforcé par la présence de Priyamani, qui partage à nouveau l’écran avec SRK. C’est merveilleux de revoir leur camaraderie amusante après ‘1 2 3 4 Get on the Dance Floor’ du blockbuster ‘Chennai Express’. Avec Priyamani et SRK réunis, et le lungi faisant son apparition, « Zinda Banda » semble prêt à recréer la magie de leur précédente collaboration.

Avec son énergie palpitante, ses visuels plus grands que nature et la présence symbolique du lungi, la chanson témoigne du lien durable de Shah Rukh Khan avec la musique et la culture. Actuellement, la chanson a pris d’assaut la scène musicale mondiale avec 46 millions de vues en 24 heures sur YouTube. Jawan est une présentation de Red Chillies Entertainment réalisée par Atlee, produite par Gauri Khan et coproduite par Gaurav Verma. Le film sortira dans les salles du monde entier le 7 septembre 2023 en langues hindi, tamoule et télougou.