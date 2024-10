De Charli XCX à Travis Scott, la vie d’un designer

Ses créations ont été portées par certains des plus grands noms du secteur du divertissement, notamment Travis Scott et la sensation de chant Charli XCX.

« Nous avons décidé de la palette de couleurs et de tous les diamants et autres éléments qui allaient y figurer. Cela a donc été assez rapide, mais oui, c’était fabuleux.

« Ensuite, quelqu’un voit un styliste ou quelqu’un voit une œuvre et l’aime et vous envoie un message. Mais vous savez, il n’y a pas de formule pour cela.

« J’ai toujours aimé la corseterie, j’étais à New York une fois et j’ai acheté ce sweat à capuche sur Canal Street et je l’ai découpé et je l’ai en quelque sorte combiné avec le corset.

« Tous mes amis en ont immédiatement voulu un… Je ne pensais pas que ça allait être un tel succès.

« L’année dernière, Travis Scott en avait un pour sa campagne d’album et cette année, Charli a obtenu les trois personnalisés pour ses concerts de Brat cet été. »