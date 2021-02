De Cancun à «  Live from New York  »: Ted Cruz reçoit un traitement «  SNL  »

Britney Spears reçoit des excuses, du moins sur « Saturday Night Live ».

Le sujet du récent « Framing Britney Spears » (maintenant diffusé sur Hulu) est apparu dans l’émission de croquis ouverte ce week-end, décrit par l’acteur Chloe Fineman, en tant qu’animatrice de « Oops, You Did It Again. » The TV show » set « à Las Vegas, sert de plate-forme pour que les gens s’excusent.

Les invités de Spears comprenaient le gouverneur de New York, Andrew Cuomo (Pete Davidson), récemment sous le feu des critiques pour avoir déclaré faussement ou sous-dénombré les décès de coronavirus dans les maisons de soins infirmiers, et le sénateur Ted Cruz, R-Texas (Aidy Bryant), qui a fait un voyage à Cancun en tant que les tempêtes hivernales ont laissé de nombreux Texans sans électricité dans des maisons non conçues pour résister au froid de l’hiver.

Cruz de Bryant a admis qu’il était « dans un peu d’eau chaude, ce que l’on me dit est une chose que personne au Texas n’a ».

Dans la vraie vie, Cruz a dit que ses filles lui avaient dit qu’elles voulaient voyager dans un endroit plus chaud, ce que le « SNL » Spears a fermé.

« Eh bien, en tant que personne souvent blâmée pour les problèmes des autres à un jeune âge, peut-être laisser vos filles en dehors de cela, car cela pourrait vraiment leur déranger la tête », a-t-elle déclaré.

«SNL»:Nick Jonas dit qu’assumer une double fonction en tant qu’hôte invité et invité musical est « un rêve devenu réalité »

Sénateur Ted Cruz Le voyage au Mexique au milieu de la crise hivernale et des pannes de courant au Texas est « une erreur »

Le troisième invité de Fineman’s Spears de la soirée était l’actrice Gina Carano (Cecily Strong), qui a perdu son rôle dans « The Mandalorian » à la suite de publications controversées sur les réseaux sociaux. Carano a reçu des réactions négatives en ligne pour avoir partagé une série de messages incendiaires et de mèmes mentionnant Jeffrey Epstein et comparant les conservateurs aux États-Unis aux victimes de l’Holocauste.

Carano de Strong manquait de remords. « Ecoutez, je n’aurais jamais fait cette comparaison nazie si j’avais su que tout le monde allait être un tel nazi à ce sujet », a-t-elle déclaré.

En plus d’accueillir des invités, Fineman’sSpears a lu une lettre d’un spectateur qui a écrit: « Chère Britney, ça va? »

« Je reçois souvent cette question et je vais parfaitement bien. Tout va bien, et je n’essaye pas d’envoyer des messages subliminaux aux gens à travers mes vidéos », a déclaré Fineman’s Spears avant que #FreeBritney n’apparaisse sur l’écran.

Contribution: Adrienne Dunn, Nicholas Wu, Brian Truitt et Charles Trepany

