Les résidents de Byron Bay en Australie ont lancé des projets pour une émission de télé-réalité se déroulant dans la ville de vacances emblématique, soulignant une réaction croissante contre les influenceurs des médias sociaux et les nomades numériques qui exacerbent souvent les problèmes qui attirent les touristes. La série Netflix ‘Byron Baes’ sera une «lettre d’amour à Byron Bay» qui est déjà un «aimant pour les influenceurs», et suivra la vie des Instagrammers, a déclaré le service de streaming. Mais la réaction a été rapide, avec une pétition en ligne du résident Tess Hall pour boycotter la série qui a attiré plus de 8500 signatures, et des dizaines d’habitants ont protesté en pagayant sur les planches de surf à Byron Bay mardi.

«Nous sommes une communauté confrontée à des défis importants liés à la culture des influenceurs et à l’évolution rapide de la démographie des résidents. Nous ne voulons pas être considérés comme la toile de fond parfaite et un aimant pour les influenceurs des médias sociaux », a déclaré Hall.

Plutôt que d’utiliser la région comme une «chaîne de télé-réalité», les autorités devraient se concentrer sur les problèmes systémiques tels que l’abordabilité du logement, l’érosion côtière, l’augmentation du chômage et les niveaux élevés de violence domestique, a-t-elle déclaré.

«Nous ne voulons pas faire face aux retombées d’être présentées sur la scène mondiale d’une manière qui ne peut que nuire à notre environnement local et à notre communauté», a-t-elle déclaré dans sa pétition.

Netflix n’a pas répondu à une demande de commentaire. À l’échelle mondiale, il y a une prise de conscience croissante – et des réactions négatives contre – les impacts négatifs du tourisme, y compris les dommages environnementaux et la destruction des quartiers, car les habitants sont exclus.

Simon Richardson, maire du Byron Shire Council qui comprend Byron Bay, a fait écho aux préoccupations de nombreux résidents locaux. «Nous n’en avons pas besoin si cela ne constitue qu’une menace pour qui nous sommes en tant que communauté. Cela va potentiellement menacer les entreprises si la représentation de Byron est aussi absurde que de nombreuses émissions de télé-réalité docu-soap », a-t-il déclaré à ABC News.

La ville de l’État de Nouvelle-Galles du Sud reçoit déjà 2,5 millions de visiteurs par an et ne veut pas «une intensification et un réchauffement de notre économie touristique en ce moment, en particulier ceux qui pourraient être excités par une vision vide de qui nous sommes. », A ajouté Richardson.

Les influenceurs – souvent très suivis sur les réseaux sociaux – font la promotion de produits, de services et de destinations moyennant des frais, et sont de plus en plus recherchés pour générer des achats et des visites, et même pour promouvoir les vaccins contre les coronavirus.

Mais ils ont également été critiqués pour de faux messages et pour le trafic de cigarettes et de soins de beauté sans licence.

Il y a aussi eu le hoquet avec les visas pour les soi-disant nomades numériques – des gens qui mélangent voyages et travail et peuvent s’installer n’importe où avec une connexion Internet.

Cette année, l’Américaine Kristen Gray, une nomade numérique autoproclamée, a été expulsée de l’île de Bali après avoir publié des tweets qui ont déclenché un retour de bâton sur son privilège occidental perçu et son manque de conscience culturelle de la société indonésienne.

Bien que ces nomades puissent alimenter une demande de cafés, bars et hôtels susceptibles de créer des emplois pour les habitants, l’avantage est limité car ils échappent généralement au système fiscal, a déclaré Stuart McDonald, cofondateur du site Web de voyage Travelfish.

«La combinaison d’une perception du public selon laquelle la plupart travaillent illégalement et gagnent beaucoup plus que la population locale, tout en étant simultanément indifférente à ce que les habitants considèrent comme un comportement approprié, a naturellement suscité des niveaux importants de ressentiment», a-t-il déclaré.

À Byron Bay, les résidents, y compris la communauté autochtone, n’ont pas été consultés sur la série, a déclaré Hall à la Fondation Thomson Reuters.

«Le tourisme est essentiel pour cette ville. Nous voulons que les gens visitent, mais d’une manière qui soit durable pour l’environnement et qui soit respectueuse de la communauté », a-t-elle ajouté.

