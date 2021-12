De Bulls à Bucks : les cinq meilleurs gagnants de l’intersaison passée à travers des échanges, des signatures et des re-signatures des meilleurs talents | Nouvelles de la NBA

La saison a un peu plus d’un mois et l’ordre hiérarchique dans la ligue commence lentement à se matérialiser. Il est encore trop prématuré de faire des suppositions généralisées sur les joueurs et les équipes et sur leur destination.

Il n’est cependant pas trop tôt pour repérer les équipes qui ont fait un travail sérieux pendant l’intersaison pour augmenter leurs chances de voir des progrès. Et en ce sens, le gain est arrivé assez rapidement dans certains cas.

Grâce à des échanges et des signatures d’agents libres et à l’empêchement des talents internes de partir, une poignée d’équipes sélectionnées ont réussi à éviter les problèmes de plafond salarial pour résoudre les faiblesses et combler les lacunes et simplement se mettre dans une meilleure position.

Voici les cinq équipes qui, jusqu’à présent, se sont le plus aidées pendant l’intersaison, classées dans l’ordre :

1. Les sorciers de Washington

Le directeur général des Washington Wizards, Tommy Sheppard, a opéré très astucieusement pour sortir l’équipe des problèmes de plafond salarial



Pour saisir l’ampleur des manœuvres adroites qui ont fait basculer le sort des sorciers, vous devez d’abord comprendre où ils étaient avant que tout se passe. Il y a quelques années à peine, les Wizards étaient coincés avec l’énorme contrat restant appartenant à John Wall après une blessure, avaient peu de profondeur, une flexibilité discutable et montaient sur un tapis roulant de médiocrité dans la NBA.

Maintenant? Leur plafond salarial est favorable, ils ont des actifs gérables à conserver ou à échanger, et en prime, ils sont dans le Top 5 de l’Est.

C’est arrivé si vite. Tommy Sheppard a fait deux mouvements astucieux en tant que directeur général, d’abord en échangeant Wall contre Russell Westbrook – ce qui a permis aux Wizards d’atteindre les séries éliminatoires la saison dernière – puis en expédiant immédiatement Westbrook aux Lakers avant que sa valeur ne chute et n’obtienne de la qualité (et beaucoup moins de plafonds). restrictive) pièces en retour.

Et donc : Washington s’épanouit avec Kyle Kuzma, Montrezl Harrell et Kentavious Caldwell-Pope, trois joueurs de rotation très utiles qui apportent aussi des attitudes gagnantes, un élément qui manquait cruellement aux Wizards ces dernières années. Kuzma semble motivé pour retrouver l’étincelle de ses premières saisons, maintenant qu’il a échappé à l’ombre de LeBron James. Harrell a remporté le prix Kia du sixième homme de l’année il y a deux saisons et semble revenu à ce niveau; il joue également pour un nouveau contrat et a donc une motivation supplémentaire. Et KCP a toujours de la notoriété dans tous les rôles dont les Wizards ont besoin.

Spencer Dinwiddie a marqué 34 points, neuf passes décisives et six rebonds pour mener Washington à une victoire de 135-134 en prolongation contre les Indiana Pacers au début de la saison



Mais l’intersaison des Wizards ne s’est pas limitée à un seul métier. Sheppard a également dépensé de l’argent intelligent sur Spencer Dinwiddie pour combler le poste vacant de meneur de jeu. Dinwiddie semble être la personne idéale à côté de Bradley Beal à ce stade très précoce de leur relation sur le terrain.

Enfin : les Wizards ont embauché Wes Unseld Jr. comme entraîneur. C’est la première fois qu’il occupe le grand fauteuil, mais il a été dans le jeu toute sa vie en tant que fils d’une légende de Washington, et sa personnalité adaptable se passe apparemment bien dans les vestiaires. De plus, vous ne pouvez pas remettre en question les premiers résultats.

Le défi pour Sheppard est de peser les avantages et les inconvénients de donner une grande extension à Beal, dont l’efficacité et l’impact ont diminué cette saison, par rapport à l’échanger à la date limite. Les Wizards veulent-ils vraiment avoir à nouveau affaire à une star d’une trentaine d’années avec un contrat max ?

2. Les Bulls de Chicago

Vous voulez faire valoir que Chicago a la meilleure intersaison ? C’est assez proche pour cet argument. Dans ce cas cependant, contrairement aux Wizards, les Bulls ont beaucoup dépensé en agence libre et se sont essentiellement enfermés dans cette équipe dans un avenir proche.

Chicago obtient un solide retour sur DeMar DeRozan, Lonzo Ball et Alex Caruso et n’a aucun remords des acheteurs.

L’attaquant des Chicago Bulls DeMar DeRozan (11) et le gardien des Chicago Bulls Zach LaVine (8) ont fait toute l’équipe à Chicago



La signature la plus impressionnante a été DeRozan, ne serait-ce que parce qu’il semblait prêt à rentrer chez lui à LA et à rejoindre les Lakers. Les Bulls se sont précipités avec un seau d’argent et une vision et l’ont convaincu que les hivers à Chicago en vaudraient la peine. En réponse, DeRozan joue peut-être le meilleur ballon de sa carrière, avec une moyenne de 26 points et, plus important encore, s’harmonise très bien avec Zach LaVine.

Ball dirige le club avec une efficacité décente et est un bien meilleur tireur à 3 points que lorsqu’il est entré dans la ligue lorsque ce tir était problématique. Pendant ce temps, Caruso – également volé aux charmes de LA – donne aux Bulls un surplus d’énergie et de jeu et est rapidement devenu un favori du public au United Center.

Alex Caruso avec le jeu du jour pour les Chicago Bulls lors d’un affrontement fin novembre contre le Miami Heat





En prime, les Bulls ont échangé contre Derrick Jones Jr., qui apporte l’athlétisme rebondissant nécessaire sur la pause rapide et un défenseur aux bras longs qui s’avère utile sur le périmètre.

En un temps relativement rapide, les Bulls ont donné à LaVine une co-star, ont renforcé le point de meneur et ont ajouté au banc pour émerger en tant qu’équipe dans le mélange Est. Ils avaient les ressources financières pour améliorer la rotation et ils n’ont pas commis de grave erreur.

3. Les filets de Brooklyn

Comment une équipe qui a perdu Kyrie Irving peut-elle figurer sur cette liste ? Eh bien, étant donné la flexibilité limitée dont ils disposaient au cours de la dernière intersaison, les Nets avaient le meilleur rapport qualité-prix, et c’est l’une des raisons pour lesquelles ils ont pu résister à l’absence de Kyrie (Kevin Durant est l’autre raison).

Imaginez dans quelle forme ils seraient en ce moment sans LaMarcus Aldridge et Patty Mills ?

Patty Mills se penche en arrière pour tirer le ballon contre les Milwaukee Bucks



Les deux étaient des ajouts économiques – les Nets au plafond salarial n’avaient pas vraiment d’autre choix – qui sont soudainement invités à faire plus, et les deux réagissent mieux que prévu.

Aldridge avait pris sa retraite à la suite d’une crise cardiaque l’année dernière, puis a changé d’avis et a décidé de revenir. Après que les Nets ont abandonné DeAndre Jordan et sacrifié Jarrett Allen dans le commerce de James Harden, la position centrale est devenue un problème. Aldridge a été un remplaçant capable avec une moyenne de 13,6 points, 5,9 rebonds et juste une présence au milieu. Sa valeur a augmenté une fois que Blake Griffin a mal commencé et est tombé dans l’ordre hiérarchique de rotation.

Mills sait comment s’adapter aux superstars – il en avait quelques-uns à San Antonio – donc simplement du point de vue de la chimie, il était la bonne personne pour Durant et Harden. Brooklyn pensait que Mills épelerait Irving, mais une fois qu’Irving a choisi de ne pas se faire vacciner, le rôle de Mills a augmenté. Son tir à 3 points est balistique ; il fait plus de la moitié de ces tirs et fait payer les défenses pour le laisser ouvert.

4. Miami Heat

Kyle Lowry donne des instructions à ses coéquipiers de Miami – son leadership a été important pour une jeune équipe de Heat



Miami semble toujours trouver de la place pour de l’aide, et l’été dernier n’a pas fait exception lorsqu’ils ont ajouté une paire de vétérans testés pour le championnat en Kyle Lowry et PJ Tucker. De toutes les métriques possibles, ils conviennent parfaitement à la personnalité du club et donnent également au Heat une couche supplémentaire de résistance.

Ni l’un ni l’autre ne se profilent comme les joueurs les plus cruciaux de la liste; c’est toujours l’équipe de Jimmy Butler, Bam Adebayo et Tyler Herro. De plus, Lowry et Tucker sont sur les neuf derniers de leur carrière et du point de vue de la production en saison régulière, personne ne s’attend non plus à afficher des chiffres élevés.

Mais cela n’a jamais été le but de les signer. Miami a de grandes aspirations cette saison et se considère comme une menace sérieuse pour les Bucks and Nets de l’Est. Par conséquent, la vraie valeur de Lowry et Tucker sera réalisée une fois les séries éliminatoires commencer. Lowry est un leader si stable et intelligent au poste de meneur et prend généralement les bonnes décisions. Tucker est toujours l’un des meilleurs défenseurs en tête-à-tête qui peut contrôler les joueurs plus grands. Il tirera au sort la mission Durant s’il s’agit de cela à nouveau en séries éliminatoires.

5. Milwaukee Bucks

Il est toujours difficile pour un champion en titre de s’améliorer beaucoup au cours de l’intersaison suivante, en particulier un champion avec trois joueurs gagnant plus de 30 millions de dollars par an.

Mais les Bucks ont trouvé un moyen de s’améliorer légèrement cette saison, et cela témoigne de leur créativité et de leur réticence à se tenir debout.

Bobby Portis célèbre lors du match 6 des finales NBA de la saison dernière où les Bucks ont scellé leur deuxième victoire pour le titre



Le grand mouvement du directeur général Jon Horst a été de convaincre Bobby Portis de signer à nouveau et d’ignorer le processus d’agent libre, où il aurait peut-être reçu une offre plus élevée ailleurs. Portis a joué un rôle déterminant dans le parcours du championnat, fournissant de l’énergie et un jeu de grand garçon dans la peinture et devenant un grand favori de la foule. Portis a une moyenne de plus de 15 points et huit rebonds et a été élevé dans la formation de départ, où il joue plus en l’absence de Brook Lopez, absent depuis le premier match avec des problèmes de dos.

L’autre source d’aide est Grayson Allen. Il est soudainement un précieux catch-and-shooter qui fait 42% des profondeurs et a l’air mieux qu’il ne l’était la saison dernière à Memphis. Allen remplit également le rôle de Donte DiVincenzo, qui se remet toujours de sa blessure au pied.

Ajoutez George Hill et Rodney Hood et les Bucks apportent une aide de soutien aux trois grands de Giannis Antetokounmpo, Jrue Holiday et Khris Middleton. Une fois que DiVincenzo et Lopez sont en bonne santé, vous pouvez affirmer que les Bucks sont plus profonds sinon meilleurs qu’ils ne l’étaient la saison dernière lorsqu’ils ont tout gagné.