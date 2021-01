Le meneur de jeu de Manchester City, Kevin De Bruyne, s’est dit ravi que son équipe ait redécouvert leur impitoyable lors de la victoire 3-1 en Premier League dimanche à Chelsea, même si cela semblait un peu bizarre de jouer en tant qu’attaquant.

Avec le buteur record du club, Sergio Aguero, sur le banc alors qu’il gère sa blessure au genou et son compatriote attaquant Gabriel Jesus après avoir contracté COVID-19[feminine, De Bruyne a été avancé et le Belge a répondu avec un but et une passe.

«Un peu bizarre au début», a déclaré De Bruyne à Sky Sports lorsqu’on lui a posé des questions sur son expérience.

«Je l’ai fait plusieurs fois au cours de ma carrière… De toute évidence, nous avons beaucoup d’avants et l’entraîneur m’a demandé de faire ce travail, alors j’ai fait de mon mieux pour le faire aussi bien que possible.

La victoire signifie que City est invaincu en sept matchs de championnat et cinquième du tableau avec 29 points en 15 matchs, quatre points derrière le leader de Liverpool avec un match en main.

«Il est important que nous gagnions l’un de ces grands matchs. Cette saison, nous avons disputé de bons matchs, mais nous n’en avons remporté aucun, donc nous avons montré que nous pouvions gagner les grands matchs », a déclaré De Bruyne.

«Nous menons toujours une bataille difficile mais nous nous rapprochons, c’est tout ce que nous pouvons faire maintenant.

«Les années où nous étions champions, nous gagnions de gros matchs. C’est un peu différent cette année car tout le monde perd des points. Nous avons eu un mauvais départ mais nous revenons donc c’est une bonne chose que nous nous battions ici et c’est tout ce que nous pouvons faire maintenant.