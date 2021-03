De Bruyne peut prétendre être génial de tous les temps

Kevin De Bruyne a rejoint un groupe d’élite de légendes de la Premier League ce week-end lorsque le milieu de terrain de Manchester City a fourni une passe décisive lors de la victoire 2-1 de samedi sur West Ham United.

L’international belge a fourni la passe de ratissage à Ruben Dias pour rentrer chez lui à la 30e minute, marquant ainsi sa 77e passe décisive dans l’élite anglaise.

Cela a envoyé De Bruyne dans le top 10 de tous les temps des passeurs de la Premier League, côtoyant certains des plus grands noms à avoir exercé leur métier dans la division.

De Bruyne a déjà égalé le record de passes décisives en une saison de Premier League (20) la saison dernière, égalant le record établi lors de la campagne 2002-03 par l’icône d’Arsenal, Thierry Henry (qui a récolté un total de 74 passes décisives au cours de ses huit années avec les Gunners. ). Vous ne parieriez pas contre De Bruyne battre cette marque avant qu’il raccroche ses bottes.

En fait, vous pourriez affirmer que le joueur de 29 ans est déjà la plus grande force créative que la Premier League ait jamais vue bien qu’il n’ait rejoint City qu’en 2015. Voici un aperçu des autres noms qui ornent le top 10, et comment De Bruyne se compare à eux en termes de créativité et de productivité.

10. Kevin De Bruyne (Manchester City)

Total: 77 passes décisives en 175 apparitions

Ratio d’assistance par partie: 0,44

Plus haut en une saison: 20 passes décisives en 2019-20

Non content d’être le co-détenteur du record en une saison (20 passes décisives), le ratio d’assistance au jeu phénoménal de De Bruyne (0,44) signifie également qu’il est de loin le fournisseur le plus productif du Top 10 de la Premier League. Il est connu sous le nom de « The Assist King » à l’Etihad et honnêtement, on ne peut pas se demander pourquoi.

Regardez notre vidéo de sept super #mufc aide de David Beckham: https://t.co/szKcYYtfvGhttps://t.co/1gxOMrta1i – Manchester United (@ManUtd) 12 novembre 2015

Total: 80 passes décisives en 265 apparitions

Ratio d’assistance par partie: 0,3

Plus haut en une saison: 15 passes décisives en 1999-00

C’est une marque de La célèbre capacité de franchissement de Beckham qu’il n’a joué que huit saisons complètes en Premier League et qu’il fait toujours partie du top 10 des passeurs de tous les temps de la division. Commençant avec cinq passes décisives en 33 apparitions lors de sa première saison (1995-96) pour United, le milieu de terrain anglais a atteint des chiffres doubles en quatre campagnes consécutives entre 1997-98 et 2000-01 avant de partir pour le Real Madrid à l’été 2003.

Total: 85 passes décisives en 555 apparitions

Ratio d’assistance par partie: 0,15

Plus haut en une saison: 12 passes décisives en 2009-10

Deux décennies après ses débuts en Premier League, alors qu’il était adolescent pour Leeds en 2001-02, Milner ne montre aucun signe réel de ralentissement, même à 35 ans. Toujours un joueur utilitaire essentiel, le milieu de terrain vétéran a accumulé 25 passes décisives depuis son arrivée à Liverpool en 2015-16. Il détient également le record d’assistance en une saison en Ligue des champions avec ses neuf lors de la course des Reds à la finale 2017-18.

7. Steven Gerrard (Liverpool)

Total: 92 passes décisives en 504 apparitions

Ratio d’assistance par partie: 0,18

Plus haut en une saison: 13 passes décisives en 2013-14

Gerrard a passé 17 saisons dans son club d’enfance après avoir fait ses débuts en 1998-99. L’ancien capitaine de l’Angleterre a accumulé un flux constant de passes décisives à cette époque, mais son record de la saison de 13 est en fait venu au cours de l’avant-dernière campagne (2013-14) avant de quitter Anfield pour voir sa carrière en MLS.

Total: 93 passes décisives en 309 apparitions

Ratio d’assistance par partie: 0,3

Plus haut en une saison: 15 passes décisives en 2011-12

Un des quatre seuls joueurs actifs dans le top 10, Silva a passé ses premières années avec City au cours desquelles il a gagné le surnom « El Mago« ( » Le magicien « ) en raison de ses passes exceptionnellement complexes et précises. Le meneur de jeu espagnol a mis à profit ses compétences considérables, jouant un rôle essentiel dans quatre victoires au titre au cours de ses 11 saisons à l’Etihad.

5. Dennis Bergkamp (Arsenal)

Total: 94 passes décisives en 315 apparitions

Ratio d’assistance par partie: 0,3

Sommet d’une saison: 13 en 1998-99

L’un des plus grands joueurs de l’histoire de la Premier League, Bergkamp a passé 11 saisons avec Arsenal et a servi une gamme d’assistances élégantes dès le début, en commençant par huit dans sa première saison (1995-96).

4. Frank Lampard (West Ham, Chelsea, Manchester City)

Cette aide de Lampard! 😍 Le premier de notre victoire 4-1 à domicile contre West Ham #onthisday en 2006! #TBT pic.twitter.com/5RI9jXEHY4 – Chelsea FC (@ChelseaFC) 9 avril 2020

Total: 102 passes décisives en 609 apparitions

Ratio d’assistance par partie: 0,17

Plus haut en une saison: 18 passes décisives en 2004-05

Un vrai polyvalent, le milieu offensif Lampard était célèbre pour ses exploits prolifiques de but au milieu de terrain. Cependant, il a également enregistré avec succès au moins une passe décisive à chaque saison de Premier League entre 1997-98, au cours de ses années de formation à West Ham, et 2014-15, sa dernière saison de chant du cygne à Manchester City. Bien sûr, la plupart d’entre eux sont venus au cours de ses 13 glorieuses années en tant que joueur de Chelsea.

3. @Wayne Rooney a aidé ou marqué 311 buts (208 buts, 103 passes) – avec seulement @alanshearer devant sur 324 (260 buts, 64 passes) pic.twitter.com/0m0Xs4m3jc – Premier League (@premierleague) 29 décembre 2017

Total: 103 passes décisives en 491 apparitions

Ratio d’assistance par partie: 0,21

Plus haut en une saison: 11 passes décisives en 2006-07 et 2010-11

Bien qu’il ait été déployé comme attaquant pendant la majorité de sa carrière, Rooney a également fait une belle ligne de touche en créant des objectifs pour les autres joueurs. Seulement 10 du total des passes décisives de Rooney sont survenus au cours des deux séjours avec Everton qui ont mis fin à sa carrière en Premier League, les 93 autres au cours de 11 saisons avec United.

Total: 111 passes décisives en 350 apparitions

Ratio d’assistance par partie: 0,32

Plus haut d’une saison: 18 passes décisives en 2014-2015

Fabregas a connu le succès avec deux des plus grandes équipes de Premier League, enregistrant 70 passes décisives en sept saisons avec Arsenal et 41 avec Chelsea. Le meilleur total de 18 passes décisives de la saison du tireur de cordes espagnol est survenu lors de sa première campagne avec les Blues, après son retour en Premier League depuis Barcelone.

1. Ryan Giggs (Manchester United)

Total: 162 passes décisives en 632 apparitions

Ratio d’assistance par partie: 0,25

Plus haut en une saison: 13 passes décisives en 1993-94

La légende de United Giggs est le seul joueur à avoir joué dans chacune des 22 premières saisons de la Premier League, de 1992-93 jusqu’à sa retraite en mai 2014 à l’âge de 40 ans. L’ailier gallois a tiré sa révérence avec une impressionnante passe décisive. ratio par match de 0,26 après avoir réussi à enregistrer deux passes décisives en 12 apparitions dans sa dernière campagne en tant que vétéran professionnel. Le long du chemin, il y a eu plein de moments magiques.